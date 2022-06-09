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На 9 червня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"

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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на четвер, 9 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 9 червня:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

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Укрзалізниця (6824) евакуація (2304)


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Вчора мої родичі вже повернулись додому з евакуації. Дехто з мого двору теж повернувся. Були у Львові. Кажуть що довелось платити 24 тищі в місяць за двушку. Правда, чи брешуть - не знаю.
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09.06.2022 08:04 Відповісти
А в мене сестра двоюрідна в приватному будинку жила в Маріуполі, асвабадітелі спаслі - будинок розбомбили, а її вивезли десь під Тверь в общазі живуть - "красота".
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09.06.2022 09:03 Відповісти
 
 