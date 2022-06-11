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Окупанти укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські загарбники встановили укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій поблизу мостів через Північнокримський канал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 11 червня щодо російського вторгнення.

"На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони.

Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони.

Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал".

Читайте: Ворог активно застосовує авіацію та артилерію для сковування українських військ на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Нагадую що південь вони зайняли майже без бою, а зрадники досі в найвищих кабінетах.
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11.06.2022 08:08
+20
це не ганьба - це свідома зрада
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11.06.2022 08:10
+16
коли мудрий і простий нарід вибрав у 2019-му свою окупацію, руйнування та смерть👇

Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3347291

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11.06.2022 08:05
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передать оккупантам мосты.какой позор !
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11.06.2022 08:04 Відповісти
це не ганьба - це свідома зрада
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11.06.2022 08:10 Відповісти
Схоже на те. Що заважало зеленим створити такі ж фортифікаційні споруди ще до вторгнення? Так ні! Аони розбрали і рощміновували те, що зробили до них, переходи облаштовували.
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11.06.2022 08:24 Відповісти
Спрашивается, почему зеленожопые твари не смогли укрепить каналы этими самыми" укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій"на своей же территории,а как говорят, рукожопые кацапы,смогли!!??
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11.06.2022 09:42 Відповісти
коли мудрий і простий нарід вибрав у 2019-му свою окупацію, руйнування та смерть👇

Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3347291

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11.06.2022 08:05 Відповісти
Нагадую що південь вони зайняли майже без бою, а зрадники досі в найвищих кабінетах.
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11.06.2022 08:08 Відповісти
Проїхались з вітерцем до Мелітопля в перший же день війни по асфальтованим і освітленим дорогам.
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11.06.2022 08:12 Відповісти
Player New під кожним постом про атаку орків на південь це нитье можна без ванги спрогнозувати такі коменти- "зелений зрадник" Чонгар, хто здав південь, хто розмінував, -це зрозуміло що після війни за все відповідять зелені, а що пропонуете саме зараз такими постами підбурювати і грати на стороні орди коли влади не буде, і виходить на площі і вимагати відставки всього керівництва разом з величайшим лідером в момент війни чи не так?а далі що пропонуете що буде з державой?
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11.06.2022 08:18 Відповісти
Ніколай...а ти за кого голосував?
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11.06.2022 08:27 Відповісти
За путина, вестимо.
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11.06.2022 09:30 Відповісти
. Ачите, зі зрвдниками у владі війну не виграти. І хоча б таких, як Демченко, Татаров, Єрмак Зєлєнскій маі би позбутися. Ніхто не каже про заміру обраної влади у неконституційний спосіб, але рбити елементарні і важливі речі треба вже.
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11.06.2022 08:28 Відповісти
"зрозуміло що після війни за все відповідять зелені" - не ответят. у них нет желания брать на себя ответственность и, на сегодняшний день, нет той силы, которая заставила бы их это сделать

"що пропонуете саме зараз" - зеленский должен признать провалы в военном строительстве и довоенной политики умиротворения агрессора. ермак должен уйти - именно он отвечал за этот блок. по сдаче юга должно быть начато расследование. все причастные на время расследования должны быть отстранены от своих должностей и, возможно, взяты под стражу - среди них могут быть предатели.
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11.06.2022 08:52 Відповісти
Елдак он же дЕрьмак не должен уйти. Он должен быть арестован и отдан под следствие с последующим судом и отбыванием наказания.
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11.06.2022 09:02 Відповісти
да, по его деятельности на посту руководителя ОПа должно быть начато расследование, остальное - по результатам расследования.

перечисленное - это только первые шаги, то, что надо сделать немедленно, чтобы вернуть хоть какое доверие к власти и сконсолидировать нацию.
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11.06.2022 09:18 Відповісти
Нет. Если не говорить про откровенное вранье Боневтика своему народу, то будут новые Чонгары, Перекопы, Херсоны, Каховки, Бердянски, Мелитополи, Мариуполи и т.д., что по словам Арестовича "про#бали" Зеленое ЧМО должно осознавать что расплата за его просранную подготовку к войне, за сдачу оркам юга Украины, будет неизбежно и народ об этом не забудет.
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11.06.2022 09:27 Відповісти
не на часі, бо Порошенко не впаде.
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11.06.2022 09:54 Відповісти
В оточенні президента є зрадники, подвійні-потрійні агенти які відповідають за страшні провали та купу втрачених життів, вони діють не явно, а коли їх звинувачують відповідають просто - "ми не винуваті, ми просто про*бали*, війна відповідальності не відміняє лише посилює.
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11.06.2022 09:39 Відповісти
"разом з величайшим лідером " ,ясно понятно. И это не сарказм,пздц как у людей в башке насрано!
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11.06.2022 09:49 Відповісти
Це ж очевидно! І не потрібно болтити, пропонується виявити зрадників у вищих ешелонах влади та нейтралізувати їх. Без цього не буде повноцінної надходження зброї та перемоги.
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11.06.2022 10:48 Відповісти
Ти що, думаєш, без зелених зрадників країна впаде? Навпаки розквітне- бо зеленська пошесть як омела на здоровому дереві! Варто відрізати і дерево розквітне!
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11.06.2022 14:55 Відповісти
Зрозуміло, ви як і зелені покидьки, переконуєте, що зрадників не треба чіпати під час війни, бо можна вийти на себе. Хай і далі руйнують Україну за цілковитої підтримки президента України. Чмо має куди з*їбатися, а більшість громадян що буде робити?
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11.06.2022 15:16 Відповісти
Це ті мости які не знищив зелений зрадник?
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11.06.2022 08:09 Відповісти
з окопа пишеш, шавка подоляківська?
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11.06.2022 08:23 Відповісти
Чоловвче, ти справді підтримуєш те все, що передувадо кацапському вторгненню? Тобто зараз укмаїнці відіб'ються із важкими втратами і влада може знову повторити все спочатку?
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11.06.2022 08:35 Відповісти
Саме так. До цього все йде. Нажаль
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11.06.2022 09:32 Відповісти
Зачем такие новыни? Мосты и блокпосты раздолбать артой молча нахрен!!
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11.06.2022 08:17 Відповісти
Генштаб і вся без виключення ЗЕвлада - ви всі в цьому винні, а не лише ворог!!!!
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11.06.2022 09:06 Відповісти
Тарас Чорновіл: "уже з кількох джерел, включно із Зеленським, прозвучало, що нам дуже потрібні ще ШІСТЬ! нових бригад із 25.000 о/с для суттєвих змін у ході бойових дій; не дарма це прозвучало. Їх формування дійсно передбачалося, але здійснений зеленою владою процес руйнування армії був спрямований на протилежний результат. Бо в 2020/21рр. з'явився некомплект вже існуючих бригад, навіть на лінії фронту. Проходило тихе неоголошене скорочення ЗСУ.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"
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11.06.2022 09:38 Відповісти
 
 