Окупанти укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники встановили укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій поблизу мостів через Північнокримський канал.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 11 червня щодо російського вторгнення.
"На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони.
Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони.
Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал".
Топ коментарі
+22 Player New
показати весь коментар11.06.2022 08:08
+20 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар11.06.2022 08:10
+16 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар11.06.2022 08:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3347291
"що пропонуете саме зараз" - зеленский должен признать провалы в военном строительстве и довоенной политики умиротворения агрессора. ермак должен уйти - именно он отвечал за этот блок. по сдаче юга должно быть начато расследование. все причастные на время расследования должны быть отстранены от своих должностей и, возможно, взяты под стражу - среди них могут быть предатели.
перечисленное - это только первые шаги, то, что надо сделать немедленно, чтобы вернуть хоть какое доверие к власти и сконсолидировать нацию.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"