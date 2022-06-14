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Окупанти залучили близько 30 мобільних груп до ремонту пошкодженої техніки, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці під час агресивної війни проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, з метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.
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