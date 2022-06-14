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Окупанти залучили близько 30 мобільних груп до ремонту пошкодженої техніки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці під час агресивної війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, з метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.

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Автор: Ірина Дашківська
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200 також ремонтують?
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14.06.2022 07:23 Відповісти
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14.06.2022 07:37 Відповісти
Кацапы 300 по частям сшивают и опять выпихивают воевать
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14.06.2022 07:54 Відповісти
И что теперь????Ждать когда вновь отремонтированное появится в зоне боевых действий????Вывод-нам нечем(к сожалению)наносить удары по местам скопления или ремонта и т.д.Кацапы сделали выводы после серии своих провалов..Людям нужно говорить правду.А то у нас развелось очень много картонных дурилок ,вещающих на тв.
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14.06.2022 08:17 Відповісти
Хто б ці ремонтні бригади відремонтував.
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14.06.2022 10:10 Відповісти
Чим? асфальтометальними установками з білоруським бітумом всередині?
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14.06.2022 12:24 Відповісти
Одна відповідь на це - Байрактар
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14.06.2022 12:24 Відповісти
 
 