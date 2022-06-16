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Макрон, Шольц та Драгі прибули в Ірпінь. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули в Ірпінь, щоб на власні очі побачити руйнування, які залишила російська армія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на BFM TV, Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі пройшли вулицями міста, де 75% будівель було зруйновано в результаті вторгнення російських військ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Численні людські втрати, страждання та руйнування, які тривають місяцями": прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Ірпінь і Бородянку. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продовольча безпека, зброя та підтримка України - теми для обговорення Зеленського з Макроном, Шольцем та Драгі, - Єрмак

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+26
Дайте им по лопате и отвезите туда, где массовые захоронения вскрывают с нашими казнёнными руснёй. В 1945 это немцам помогло мозги слегка вправить.
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16.06.2022 13:14
+21
Їм ще треба про Маріуполь розповісти , бо там в 1000 крат вбивств і зґвалтувань больше
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16.06.2022 13:15
+15
Показать їм РЕФРЕЖЕРАТОРИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ - їм це мозги прочистить
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16.06.2022 13:16
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Дайте им по лопате и отвезите туда, где массовые захоронения вскрывают с нашими казнёнными руснёй. В 1945 это немцам помогло мозги слегка вправить.
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16.06.2022 13:14 Відповісти
Їм ще треба про Маріуполь розповісти , бо там в 1000 крат вбивств і зґвалтувань больше
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16.06.2022 13:15 Відповісти
Показать їм РЕФРЕЖЕРАТОРИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ - їм це мозги прочистить
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16.06.2022 13:16 Відповісти
...і шлунки теж.
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16.06.2022 14:15 Відповісти
Перекладачі українські ? Бо часто перекладачі перекладають в інтересах кацапів
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16.06.2022 13:18 Відповісти
стара Европа нарешті побачить результат злочинного блокування вступу України в НАТО
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16.06.2022 13:19 Відповісти
Нічого вони не побачать, доки не знімуть з очей шори. А зняти їх може допомогти орко свинособака своїми парочкою прильотів десь поруч.
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16.06.2022 13:24 Відповісти
Микрон ,же недавно звиздел , что не приедет , а оно вон ,как вышло
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16.06.2022 13:20 Відповісти
Коли бачиш італійського премьєра,то відразу чомусь згадується адвокат Терразіні з телесеріалу "Спрут"...
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16.06.2022 13:23 Відповісти
Дитина, Латина та Перина
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16.06.2022 13:23 Відповісти
Мирний план з фашиською країною кажете. Дивіться що робиться.
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16.06.2022 13:25 Відповісти
Три тормоза ЕС.
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16.06.2022 13:25 Відповісти
Даже по этим кадрам видно, что на них произвело впечатление, несмотря на весь цинизм больших политиков и Ирпень сейчас уже убран причесан и не самая страшная рана Украины.
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16.06.2022 13:26 Відповісти
Та їм начхати
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16.06.2022 13:34 Відповісти
Зробив пєчальноє ліцо і поїде додому, щоб знову звонити ***** та просити шоб його нє уніжалі...
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16.06.2022 13:28 Відповісти
Повезіть в Маріуполь, вони ******* русскій мір, їм сподобається
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16.06.2022 13:31 Відповісти
да....глядя на презика хфранции на ум приходит,что это автор великолепной песни:"Ах макроша,нам ли жить в печали"?!! А на балабайке аккорды вован аранжирует.
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16.06.2022 13:49 Відповісти
три богатирі навиворіть
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16.06.2022 14:18 Відповісти
зустріти поважних гостей у пожмаканій футбольці кольору хакі і кросівках ...це стильно???
(чи шо це таке??)

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16.06.2022 14:24 Відповісти
Не встиг переодягтись....дуже зморений.....керувати країною не придатний....одним словом оманське шоблойоблокаламойське!
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16.06.2022 14:37 Відповісти
Це найменша проблема.
Така метода, відео і фото для Заходу. Візуалізація того, що країна у стані війни.
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16.06.2022 15:29 Відповісти
але ж навіть у стилі мілітарі є більш шось схоже на уніформу верховного главкому воюючої Держави... (вони ж не в окопи, на передову до нього приїхали...а в столицю...в палац... на заплановану зустріч...)
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16.06.2022 15:36 Відповісти
Воно не відчуває себе президентом. Воно досі воює з ПРЕЗИДЕНТОМ Порошенком, а не з ******. Тому воно думає, що хоч штанами або майкою може бути схожим на головнокомандуючого.
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16.06.2022 15:43 Відповісти
 
 