Макрон, Шольц та Драгі прибули в Ірпінь. ВIДЕО

Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули в Ірпінь, щоб на власні очі побачити руйнування, які залишила російська армія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на BFM TV, Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі пройшли вулицями міста, де 75% будівель було зруйновано в результаті вторгнення російських військ.

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