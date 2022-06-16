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Макрон, Шольц та Драгі прибули в Ірпінь. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули в Ірпінь, щоб на власні очі побачити руйнування, які залишила російська армія.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на BFM TV, Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі пройшли вулицями міста, де 75% будівель було зруйновано в результаті вторгнення російських військ.
Топ коментарі
+26 Старый зольдат
показати весь коментар16.06.2022 13:14
+21 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.06.2022 13:15
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.06.2022 13:16
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Будь ласка, зачекайте...
(чи шо це таке??)
Така метода, відео і фото для Заходу. Візуалізація того, що країна у стані війни.