ЄС продовжить роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ, - МЗС Естонії

Європейський Союз продовжить надавати Україні військову та гуманітарну допомогу й одночасно опрацьовуватиме сьомий пакет санкцій проти Росії, що також включатиме питання обмежень на постачання енергоносіїв.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Естонії Андрес Сутт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо збільшити ціну війни для Росії та продовжити підтримувати Україну шляхом надання оборонної та гуманітарної допомоги. Задля цього маємо продовжувати роботу над сьомим пакетом санкцій, який також стосуватиметься енергетики. Я думаю, що це буде корисним для диверсифікації шляхів постачання викопних ресурсів та у просуванні щодо нашого кліматичного порядку денного", - зауважив естонський дипломат.

За словами Сутта, на сьогоднішній зустрічі керівники дипломатичних відомств європейських країн обговорять також світову гуманітарну кризу, різке зростання цін на продовольство та продовольчу небезпеку, що є прямим наслідком війни Росії в Україні.

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