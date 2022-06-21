Верещук закликала жителів Херсонщини виїжджати через окупований Крим
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Жителі Херсонщини мають скористатися можливостями, які їм надають окупанти для виїзду, щоб полегшити контрнаступ української армії для деокупації області.
До цього закликала віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу на тему: "Робота з ТОТ та ВПО, обміни полоненими та гуманітарні коридори", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Верещук наголосила, що жителі Херсонщини, особливо ті, в яких є діти, не повинні відмовлятися від можливостей для виїзду, які їм надають окупанти, бо це дозволить пришвидшити деокупацію області українською армією.
"Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково докуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще цинічнішим, використовує живий щит, особливо дітей. Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде", - наголосила Верещук.
При цьому вона закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами "фейковими" документами і запевнила, що українська влада за це не каратиме.
"Вони не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні – ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками. Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи ще когось - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Як буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете знаходитись", - сказала Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
Виходить, клерк облСБУ дав команду не підірвати заміновані мости Чонгару і Херсону, заборонив ЗСУ вступити в бій та дав команду МВС та СБУ втекти з Херсону?
Вам не здається, що повноваження у нього виявилися як у президента чи, мінімум, як у віце-президента? Скільки ж їх таких?
Зеленський і слуги ще станцюють на кістках" наших воїнів "танець перемоги", бенямарафон поможе. Хто сумнівається, хай подивиться, як в Рашці нарід отупів від "єдиних новин" на ТБ і решта ЗМІ. У нас зараз якраз цей процес зомбування населення відбувається.
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Зеленський "послав" путіна, принаймі на камеру.
Чому не може послати єрмака?
Чи єрмак працює вже з наступником путіна, який "рєшаєт українській вопрос"?
Тоді хто це : патрушев, наришкін, собянін, кірієнко? Чи якийсь генерал гру, що влаштує військовий заколот і "стане новим імператором"?
І ТАКЕ керуе країною під час війни?!!!
Всё с деньгами уже выехали....
Осталась толпа пенсионеров.
Перевозчики хотят от 10 до 20 тысяч...
О каких документах эта ****-ая несёт?
Рашинский паспорт обещают только чз 3 месяца...
Те я без машины, без денег, без загранпаспорта должен на автобусе с укр паспортом книжкой выехать чз Крым, рашку, картоплестан в Европу, где меня пропустят и помогут....
А если ещё дети и родители пенсионеры - вообще лёгкая прогулка.
У тебя дуры конч-ой обязанность организовывать эвакуацию.... Так подняла булки и организовывай... Только не в рашинскую тюрьму, как Азов.
Или сына ато ка похитили и расстреляли?
Ну ты и говно а не человек.
Какой там "коридор" - дети пойдут к педофилам, а не в страны ЕС,
а их родители станут заложниками.
Верещук по уровню треша уже переплюнула Надю Савченко.
А в самом деле, кто они Эвакуированные?
Так их никто не эвакуировал и не мог это делать, так как «эвакуация» - это мероприятие гражданской обороны организуемое государственной властью из опасных в безопасные зоны с полным обеспечением людей первоочередным на марше и организованным размещением с последующим всесторонним обеспечением необходимым (жильё, работа, питание, обучение детей, физической и социальной защитой) в местах размещения!
ГО в Украине - нет!
Руководителя ГО Украины -нет!
Структуры ГО, нет!
Дальше мы читаем слова головы Луганской ВГА: «эвакуация проходит крайне тяжело, потому что обстрелы не утихают».
Для дураков, ой, скорее для «голів ВЦА областей» объясняю.
Эвакуация- проводится при УГРОЗЕ из зон «вероятных боевых действий, категорированных городов, - ЗАБЛАГОВРЕМЕНО!!!
То что делает власть на протяжении 4-х месяцев, это или полная дурь, или откровенное предательство (выбирать вам).
Нам 4 месяца в этих вопросах пока показывают только мнимую кипучую деятельность.
А по факту, создание определенных тяжелых условий и дополнительных угроз, как для гражданского населения, так и для ВСУ.
.....
Так теперь сами ответьте, кто у нас в Украине вообще-то «мирное население», которое вынуждено было оставлять свои дома и бежать, уезжать, уходить и уползать?
«Беженцы»?
Но в цивилизованных странах, этот термин применяется тогда, когда государственная власть потеряна вообще и люди могут рассчитывать только на себя, а не на работу ими всеми ранее уплаченных налогов на содержание госаппаратов, министерств, ведомств, разных они «ушли» в некуда.
«Эвакуированные» - это когда государственная власть ещё в мирное время заботится о своем населении и заранее проводит организованное перемещение людей из зон вероятных боевых действий, зон возможно сильных разрушений от объектов вероятного удара, в безопасные зоны с организацией всестороннего обеспечения (чего как мы видим, тоже нет и не намечается дальше).
Ну а дальше, ещё есть придуманное «нашими вождями» в 2014 году, словоблудие про «тимчасново переміщених осіб».
Кто они такие и как их идентифицировать, лично я, занимающийся долгие годы ГО и вопросами эвакуации, не знаю.
Вот как всё хитро, миллионы людей не подпадают не под какую-либо категорию, оставаясь без жилья, дохода, но «обязательно должны вернуться» к тем кто о них вообще о них не заботился, когда им угрожала даже смерть.
Думаю мы все ещё помним, как мы бы мешали Арестовичам, если бы власть объявила о угрозе и эвакуации, наверное заботясь о самом дорогом детях, стариках, женщинах (украинцах) бросая их в тех зонах о которых я написал выше?
Эта публика даже не понимает, что подобные вещи не проводятся 24.02., это всё проводится - заранее.
Что вначале идёт, элементарное «рассредоточение объектов, людей, ценностей».
Ещё в мирное время, при «повышенной» готовности, согласовываются маршруты с ВСУ, которые обязано МВС регулировать и обеспечивать, чтобы всё шло по планам, или близко до них.
Но так, должно быть там, где страной, министерствами СНБО управляют люди, которых учили этим заниматься и они долгие годы набирались опыта, чтобы выйти до государственного уровня и управлять процессами в масштабах страны, а не организовывать глупые шараханья, или ещё более глупые отмазки своих «про@бали»"
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