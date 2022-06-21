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Верещук закликала жителів Херсонщини виїжджати через окупований Крим

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Жителі Херсонщини мають скористатися можливостями, які їм надають окупанти для виїзду, щоб полегшити контрнаступ української армії для деокупації області.

До цього закликала віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу на тему: "Робота з ТОТ та ВПО, обміни полоненими та гуманітарні коридори", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Верещук наголосила, що жителі Херсонщини, особливо ті, в яких є діти, не повинні відмовлятися від можливостей для виїзду, які їм надають окупанти, бо це дозволить пришвидшити деокупацію області українською армією.

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"Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково докуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще цинічнішим, використовує живий щит, особливо дітей. Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде", - наголосила Верещук.

При цьому вона закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами "фейковими" документами і запевнила, що українська влада за це не каратиме.

"Вони не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні – ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками. Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи ще когось - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Як буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете знаходитись", - сказала Верещук.
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Топ коментарі
+44
Добраніч, українці. Спокійної нам всім ночі. Помолімося за наших хлопців, щоб повернулись додому живими. Переможемо, бо з нами Бог та Україна.

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21.06.2022 01:11
+38
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21.06.2022 01:09
+37
Олександр Бригинець

Виходить, клерк облСБУ дав команду не підірвати заміновані мости Чонгару і Херсону, заборонив ЗСУ вступити в бій та дав команду МВС та СБУ втекти з Херсону?
Вам не здається, що повноваження у нього виявилися як у президента чи, мінімум, як у віце-президента? Скільки ж їх таких?
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21.06.2022 01:06
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Олександр Бригинець

Виходить, клерк облСБУ дав команду не підірвати заміновані мости Чонгару і Херсону, заборонив ЗСУ вступити в бій та дав команду МВС та СБУ втекти з Херсону?
Вам не здається, що повноваження у нього виявилися як у президента чи, мінімум, як у віце-президента? Скільки ж їх таких?
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21.06.2022 01:06 Відповісти
Так воно і є .
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21.06.2022 07:25 Відповісти
Вони там їбануті усі на голову.
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21.06.2022 01:06 Відповісти
дЄрьмакнуті та значно нище...
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21.06.2022 01:17 Відповісти
Повторюсь снова. Как там сейчас в селах и поселках выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и эту Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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21.06.2022 01:26 Відповісти
можеш взяти зелезунця, заслужив.
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21.06.2022 02:09 Відповісти
А кто их привел во власть и назначил на должности? Они - полное его отражение. Каков поп ...
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21.06.2022 10:20 Відповісти
Вони всі мають шанси вижити тільки тоді, коли будуть покривати один одного. Як бачимо Зеленський і Ко топлять тільки Пороха і на нього все звалюють, очікують, що "війна все спише", а далі все кодло на другий термін. Підконтрольні ОПі ЗМІ свою справу зроблять для рейтинга цих зрадників, бо схоже Прямий, 5 і Еспресо вже не повернуть на ТБ.
Зеленський і слуги ще станцюють на кістках" наших воїнів "танець перемоги", бенямарафон поможе. Хто сумнівається, хай подивиться, як в Рашці нарід отупів від "єдиних новин" на ТБ і решта ЗМІ. У нас зараз якраз цей процес зомбування населення відбувається.
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21.06.2022 15:44 Відповісти
простіше - безголові ; на міці голови у них рот щоб ним жерти і ****#ти що попало ((
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21.06.2022 02:25 Відповісти
Пора тобі виїхати на х
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21.06.2022 01:08 Відповісти
Зелена прокацапським гнида
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21.06.2022 01:09 Відповісти
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21.06.2022 01:09 Відповісти
мрази предатели
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21.06.2022 01:11 Відповісти
До неї Медведчук цим займався
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21.06.2022 01:15 Відповісти
У вас через другого автомат на руках, далі підказувати?
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21.06.2022 07:51 Відповісти
А он будет финансировать съёмную квартиру и такую дорогу советчик это ? Нет,ну тогда пусть и молчит
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21.06.2022 01:10 Відповісти
У людей после 3 месяцев без работы в оккупации просто нет пары-тройки десятков тысяч гривен с человека на дорогу в Украину через Крым.
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21.06.2022 01:23 Відповісти
Значит пешком идти, подальше от линии фронта.
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21.06.2022 09:19 Відповісти
Куда пешком? Старикам пешком, и с малыми детьми пешком? Большинство, кто мог позволить себе выехать, уже давно забили болт на советы нашей тупой власти и всеми правдами и неправдами выехали оттуда. Города стоят полупустые.
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21.06.2022 10:25 Відповісти
Эта гнида принесла столько вреда людям своим тупым языком. То, когда была возможность выезда за несколько часов на свободную территорию, она призывала не ехать - "не выезжайте пока не будет официальных зеленых коридоров". Теперь советует людям путь, стоимостью в десятки тысяч и длительностью в несколько суток в лучшем случае.
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21.06.2022 01:11 Відповісти
п
и
з
д
о
с
я
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21.06.2022 01:15 Відповісти
Добраніч, українці. Спокійної нам всім ночі. Помолімося за наших хлопців, щоб повернулись додому живими. Переможемо, бо з нами Бог та Україна.

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21.06.2022 01:11 Відповісти
Навзаєм. Тихої нам ночі, Україно.
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21.06.2022 01:19 Відповісти
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21.06.2022 01:40 Відповісти
Ми за наших героїв молимося, а от наша влада про них наче забула. Верещучка взагалі зникла з радарів після того, як хлопців взяли у полон. Омбудсмена звільнили, нам навіть не пояснили, чому та за що звільнили.
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21.06.2022 02:01 Відповісти
Ви знаєте що 2 американців. які пішли служити у ЗСУ, в інтернаціоналі полк захопили дегенерати з ДНР і засудили до страти, хоча вони не контрактники, а військовослужбовці. Я пам'ятаю що Байден казав: "Не дай Бог уб'ють хоч одного американця, отримаєте серйозну відповідь від Америки. Першого американця вбили в черзі за молоком на вулиці як і наших людей. Тепер страчують цих двох американців, які допомагають Україні. Мені цікаво якою буде відповідь Байдена на цей сволочизм.
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21.06.2022 07:33 Відповісти
Що воня б.. дь меле?
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21.06.2022 01:13 Відповісти
Триндець зе-керувальники!
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21.06.2022 01:49 Відповісти
Адмін будь ласка не тиражуйте цих потвор, бо вони в людях сіють розпач і паніку, що нами в цей складний час керують такі перевертні.
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21.06.2022 01:26 Відповісти
єрмак та путін мають компромат на Зеленського.
Зеленський "послав" путіна, принаймі на камеру.

Чому не може послати єрмака?

Чи єрмак працює вже з наступником путіна, який "рєшаєт українській вопрос"?
Тоді хто це : патрушев, наришкін, собянін, кірієнко? Чи якийсь генерал гру, що влаштує військовий заколот і "стане новим імператором"?
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21.06.2022 01:27 Відповісти
Зеленський в Омані зустрічався із Патрушевим. Так що цілком можливо і Патрушев буде наступний наступник або його син, як кажуть, але це сволота Патрушев прихильник превентивного ядерного удару, українцям ще цього уйобка, вибачте, не вистачало поряд з Україною.
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21.06.2022 07:38 Відповісти
Запад Патрушев не устраивает. Поэтому вытягивают из рукава Рабиновича. Чтобы вокруг него или его человека финансово-промышленная элита роисси объединилась.
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21.06.2022 09:59 Відповісти
Мері Верещук вважає,що в КОЖНОГО на окупованій грошей як у неї,а окупанти їх НЕ заберуть?
І ТАКЕ керуе країною під час війни?!!!
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21.06.2022 01:48 Відповісти
Ця новина потребує такої подачі:

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21.06.2022 01:55 Відповісти
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21.06.2022 01:57 Відповісти
Бл-ть.....
Всё с деньгами уже выехали....
Осталась толпа пенсионеров.
Перевозчики хотят от 10 до 20 тысяч...
О каких документах эта ****-ая несёт?
Рашинский паспорт обещают только чз 3 месяца...
Те я без машины, без денег, без загранпаспорта должен на автобусе с укр паспортом книжкой выехать чз Крым, рашку, картоплестан в Европу, где меня пропустят и помогут....
А если ещё дети и родители пенсионеры - вообще лёгкая прогулка.
У тебя дуры конч-ой обязанность организовывать эвакуацию.... Так подняла булки и организовывай... Только не в рашинскую тюрьму, как Азов.
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21.06.2022 03:28 Відповісти
У пенсионеров- есть дети и внуки. Могут оплатить перевозчикам на карточку. Дело пары секунд.
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21.06.2022 09:21 Відповісти
А если нет детей и внуков у этих пенсионеров- значит прожили они свою жизнь как стрекоза в басне Крылова. Лето закончилось и стрекозе пора....
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21.06.2022 09:41 Відповісти
Ну ты и урод. А если дети воюют в всу а внуки погибли при бомбёжке?
Или сына ато ка похитили и расстреляли?
Ну ты и говно а не человек.
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22.06.2022 13:09 Відповісти
Доехать от Симферополя до Нарва эстонской границы 7 тыс.ржублей
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21.06.2022 10:05 Відповісти
Сколько? Это все ля-ля. До грузинской границы - 300 баксов, до эстонской - 600 баксов. Плюс цена с оккупированной территории до Симферополя.
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21.06.2022 11:12 Відповісти
Пускают с паспортом книжечкой. И выпускают.
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21.06.2022 10:06 Відповісти
Наконец-то Верещук призналась в своей некомпетентности и тупости. В отставку!!!!
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21.06.2022 04:52 Відповісти
Так она сама толкает наших людей в плен к московитам.
Какой там "коридор" - дети пойдут к педофилам, а не в страны ЕС,
а их родители станут заложниками.
Верещук по уровню треша уже переплюнула Надю Савченко.
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21.06.2022 05:58 Відповісти
А сейчас они не заложники?
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21.06.2022 09:03 Відповісти
верещук редкое тупоголовое существо, дорвавшееся до корыта !!!
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21.06.2022 06:13 Відповісти
Хотілось би так: ''Верещук закликала Генеральну Асамблею ООН забезпечити евакуацію мешканців ТОТ до третіх країн''.
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21.06.2022 07:30 Відповісти
Нахер кому нужен разбомбленный Херсон без жителей?
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21.06.2022 07:52 Відповісти
До чого мудра баба. Аж страшно.
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21.06.2022 08:01 Відповісти
А сама може спробувати?
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21.06.2022 08:07 Відповісти
Уж точно не сидела бы в захваченом террористами городе
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21.06.2022 09:23 Відповісти
Не так страшні рашистські воші, як «свої» гниди. Це про верещущок, безуглих, арахамій, подоляків, арестовичів, єрмаків (а все ж цікаво, хто їх призначав).
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21.06.2022 08:32 Відповісти
Кто хотел выехать, те давно уже уехали (это относится к любым оккупированым территориям), нужно менять закон о гражданстве, все кто там остался (вольно или невольно) их ГРАЖДАНСТВО должно быть под БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ (приостановлено и все выплаты заморожены), до выяснения ВСЕХ обстоятельств (в будущем) и восстановлению в СУДЕБНОМ порядке (для каждого случая)!
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21.06.2022 08:59 Відповісти
Это было бы просто супер- все любители "русского мира" не смогли бы голосовать на выборах и всякого дерьма типа ОПЗЖ не было бы.
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21.06.2022 09:15 Відповісти
Надо было ей еще и к жителям Крыма с таким же призывом обратится- Жители оккупированой Херсонщины и Крыма- призываем Вас эвакуироваться хоть и через Россию, пока есть дорога через Керченчкий мост и не потопили паромы. Скоро и этих путей эвакувции не будет, а контрнаступдение ЗСУ очень близко.
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21.06.2022 08:59 Відповісти
Від цієї недолугої курки вже нудить майже як від арестовича...
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21.06.2022 09:22 Відповісти
"Итак Зеленский сказал: «они не беженцы и должны вернуться»!
А в самом деле, кто они Эвакуированные?
Так их никто не эвакуировал и не мог это делать, так как «эвакуация» - это мероприятие гражданской обороны организуемое государственной властью из опасных в безопасные зоны с полным обеспечением людей первоочередным на марше и организованным размещением с последующим всесторонним обеспечением необходимым (жильё, работа, питание, обучение детей, физической и социальной защитой) в местах размещения!
ГО в Украине - нет!
Руководителя ГО Украины -нет!
Структуры ГО, нет!

Дальше мы читаем слова головы Луганской ВГА: «эвакуация проходит крайне тяжело, потому что обстрелы не утихают».
Для дураков, ой, скорее для «голів ВЦА областей» объясняю.

Эвакуация- проводится при УГРОЗЕ из зон «вероятных боевых действий, категорированных городов, - ЗАБЛАГОВРЕМЕНО!!!

То что делает власть на протяжении 4-х месяцев, это или полная дурь, или откровенное предательство (выбирать вам).
Нам 4 месяца в этих вопросах пока показывают только мнимую кипучую деятельность.
А по факту, создание определенных тяжелых условий и дополнительных угроз, как для гражданского населения, так и для ВСУ.
.....
Так теперь сами ответьте, кто у нас в Украине вообще-то «мирное население», которое вынуждено было оставлять свои дома и бежать, уезжать, уходить и уползать?

«Беженцы»?
Но в цивилизованных странах, этот термин применяется тогда, когда государственная власть потеряна вообще и люди могут рассчитывать только на себя, а не на работу ими всеми ранее уплаченных налогов на содержание госаппаратов, министерств, ведомств, разных они «ушли» в некуда.

«Эвакуированные» - это когда государственная власть ещё в мирное время заботится о своем населении и заранее проводит организованное перемещение людей из зон вероятных боевых действий, зон возможно сильных разрушений от объектов вероятного удара, в безопасные зоны с организацией всестороннего обеспечения (чего как мы видим, тоже нет и не намечается дальше).
Ну а дальше, ещё есть придуманное «нашими вождями» в 2014 году, словоблудие про «тимчасново переміщених осіб».
Кто они такие и как их идентифицировать, лично я, занимающийся долгие годы ГО и вопросами эвакуации, не знаю.

Вот как всё хитро, миллионы людей не подпадают не под какую-либо категорию, оставаясь без жилья, дохода, но «обязательно должны вернуться» к тем кто о них вообще о них не заботился, когда им угрожала даже смерть.

Думаю мы все ещё помним, как мы бы мешали Арестовичам, если бы власть объявила о угрозе и эвакуации, наверное заботясь о самом дорогом детях, стариках, женщинах (украинцах) бросая их в тех зонах о которых я написал выше?

Эта публика даже не понимает, что подобные вещи не проводятся 24.02., это всё проводится - заранее.
Что вначале идёт, элементарное «рассредоточение объектов, людей, ценностей».
Ещё в мирное время, при «повышенной» готовности, согласовываются маршруты с ВСУ, которые обязано МВС регулировать и обеспечивать, чтобы всё шло по планам, или близко до них.
Но так, должно быть там, где страной, министерствами СНБО управляют люди, которых учили этим заниматься и они долгие годы набирались опыта, чтобы выйти до государственного уровня и управлять процессами в масштабах страны, а не организовывать глупые шараханья, или ещё более глупые отмазки своих «про@бали»"

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0sqrjEVLQUYYyuDeXuRwUbbNuLvhH8yDMgT2jQbhHkhWQUMvipiurvCeQU2WCX5Zfl&id=100003392093867
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21.06.2022 09:40 Відповісти
Куди воно людей відправляє? Якомога глибше на окуповані території? Що далі, ця ****** не повідомила? Порятунок в тайзі?
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21.06.2022 10:01 Відповісти
Верещук - отличный антирейтинг Зе.
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21.06.2022 10:16 Відповісти
А ты сама попробуй...профинансируй! Где она та копеечка? Крым в перспективе это ловушка для всех...Нах...й иди за роскораблем.
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21.06.2022 10:21 Відповісти
Як ти собі уявляєш? Сів на потяг Херсон- Крим- Україна і поїхав? Вівця тупорила.
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21.06.2022 11:09 Відповісти
Поповнення обмінного фонду для кацапів. Верещук ще після 24 лютого треба було відсторонити і завести справу про державну зраду за розмінування, потім за заклики не евакуйовуватися, після чого ми бачили Бучу, Ірпінь, Бородянку. Далі «Азов» тупо здали, тепер хочуть йще цивільних
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21.06.2022 12:21 Відповісти
 
 