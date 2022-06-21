П'ятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами. ФОТОрепортаж

21 червня російські окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, внаслідок чого загинули 5 осіб, а 11 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові обстріляли Індустріальний район. Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкту. Попередньо, РСЗО - Ураган.

На жаль, 5 загиблих, 11 поранених. Слідчими проведено огляд місця події. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

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