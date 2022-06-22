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Новошахтинський нафтопереробний завод горить у Ростовській області. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

В російському Новошахтинську (Ростовська область) горить нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Пожежа на площі 50 "квадратів" сталася на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

В мережі з'явилось відео, на якому по території заводу було завдано удару з безпілотника.

Зазначимо, раніше це підприємство було записано на Оксану Марченко та Наталію Лавренюк - дружин проросійськийх політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Дивіться: Пожежа на одному з найбільших в Росії газових родовищ. ВIДЕО

Губернатор Ростовської області Юрій Голубєв заявив, що на території НПЗ знайдено фрагменти двох безпілотників.

Роботу Новошахтинського нафтопереробного заводу після пожежі призупинено. Російські ЗМІ повідомляють, що цей НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні РФ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+90
Так нужно жечь все НПЗ ,все склады с бк,заводы ВПК,базы с оружием.И все это должно гореть по всей россии ...
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22.06.2022 10:35
+48
Если крылья загнуты, то это наш ПД-2. Он нормально поднимает веса, сделали камикадзе, все равно назад бы он не вернулся и ракеты намного дороже. Оптику длиннофокусную тоже сняли, чтобы не терять. Кацапов хорошо разминать такими и не надо топливо на их возвращение или промежуточный ретранслятор на территории кацапов устраивать (хотя и его можно сделать одним беженцем в нужный момент по таймеру включитъ его и управлять БПЛА).
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22.06.2022 10:47
+44
Такий безпілотник, можна купити в будь якому турецькому "воєнторгу"...
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22.06.2022 10:38
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Мозерський НПЗ треба жахнути!
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22.06.2022 14:38 Відповісти
Что это даст? Он итак едва работает.
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22.06.2022 19:22 Відповісти
Тем, кто ждёт оттуда топливо, точно, никуя не даст..
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22.06.2022 19:59 Відповісти
А кто ждет?
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22.06.2022 20:24 Відповісти
Війська лукашенкі на кордоні біля Волині наприклад
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22.06.2022 21:37 Відповісти
Гори, гори, моя звезда...
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22.06.2022 15:58 Відповісти
Странно снимали видео, обычно в момент взрыва снимающий видео как-то дергнется. Тут все ровно.
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23.06.2022 20:41 Відповісти
Горіла база палала...
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22.06.2022 16:02 Відповісти
У автора видео слова служат для связи матов в предложении. Высококультурный русский народ.
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22.06.2022 16:03 Відповісти
між 73% матюків у повідомленні проскочило одне наше: тікать
(ще залишився вплив українсько-кубанської говірки)
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22.06.2022 16:24 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

По БПЛА, взорвавшем НПЗ на Московии в 200 км от границы.
Учитывая расстояние и как спокойно он летел (не мог он незамеченным пролететь столько), есть версия, что подорвали сами московиты.
Зачем? Узнаем скоро.
Может, у беларусов НПЗ какой так же ******* - и вот повод для вторжения
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22.06.2022 21:37 Відповісти
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22.06.2022 16:27 Відповісти
Ага, Порошенко їбашив реформи, а от безпілотник зробили за наші податки.
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22.06.2022 18:35 Відповісти
Andriy Vasilchenko!!а ти шо робив 3 роки з "слугою народу"? шашлики жарив? так Порошенко вже 3 роки нема! з Зеленського спитай, що він робив! позвільняв вислклкласних спеціалістів з армії та мвс, та набрав зрадників..... єрмак, нацмов, гогилашвили
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22.06.2022 23:24 Відповісти
гори гори ясно чтобы не погасло!
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22.06.2022 17:07 Відповісти
Триває бавовняний сезон на кацапії...
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22.06.2022 17:59 Відповісти
УКРАИНСКАЯ АВИАЦИЯ НАНЕСЛА АВИОУДАР ПО РОСТОВУ💢
https://www.youtube.com/watch?v=QHbPJjXZ4Ow
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22.06.2022 18:05 Відповісти
Кацапи обісрались!
Шедеврально!
Нашим пацанам-респект!
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22.06.2022 19:57 Відповісти
Не понятно. Что же эти 50 квадратов.
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22.06.2022 21:04 Відповісти
це у них такий слоган "покурили", только 40 квадратов, все єто чепуха, ну а серед 99 процентів старотатарських слів є одне ТІКАТЬ.
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22.06.2022 21:20 Відповісти
дешево і сердито! ВІДМІННА РОБОТА!
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22.06.2022 21:35 Відповісти
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