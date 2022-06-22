Новошахтинський нафтопереробний завод горить у Ростовській області. ВIДЕО (оновлено)

В російському Новошахтинську (Ростовська область) горить нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Пожежа на площі 50 "квадратів" сталася на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

В мережі з'явилось відео, на якому по території заводу було завдано удару з безпілотника.

Зазначимо, раніше це підприємство було записано на Оксану Марченко та Наталію Лавренюк - дружин проросійськийх політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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Губернатор Ростовської області Юрій Голубєв заявив, що на території НПЗ знайдено фрагменти двох безпілотників.

Роботу Новошахтинського нафтопереробного заводу після пожежі призупинено. Російські ЗМІ повідомляють, що цей НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні РФ.