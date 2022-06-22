Новошахтинський нафтопереробний завод горить у Ростовській області. ВIДЕО (оновлено)
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В російському Новошахтинську (Ростовська область) горить нафтопереробний завод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Пожежа на площі 50 "квадратів" сталася на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області", - йдеться в повідомленні.
В мережі з'явилось відео, на якому по території заводу було завдано удару з безпілотника.
Зазначимо, раніше це підприємство було записано на Оксану Марченко та Наталію Лавренюк - дружин проросійськийх політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.
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Губернатор Ростовської області Юрій Голубєв заявив, що на території НПЗ знайдено фрагменти двох безпілотників.
Роботу Новошахтинського нафтопереробного заводу після пожежі призупинено. Російські ЗМІ повідомляють, що цей НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні РФ.
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(ще залишився вплив українсько-кубанської говірки)
По БПЛА, взорвавшем НПЗ на Московии в 200 км от границы.
Учитывая расстояние и как спокойно он летел (не мог он незамеченным пролететь столько), есть версия, что подорвали сами московиты.
Зачем? Узнаем скоро.
Может, у беларусов НПЗ какой так же ******* - и вот повод для вторжения
https://www.youtube.com/watch?v=QHbPJjXZ4Ow
Шедеврально!
Нашим пацанам-респект!