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Мітинги зруйнували плани російських окупантів на Херсонщину, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Мітинги, що відбувалися у містах та селах на Херсонщині, повністю зруйнували плани щодо окупації області, агресор на них не чекав.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, який нещодавно виїхав з окупованого Херсона, в інтерв’ю, оприлюдненому на сайті політичної партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

"Мітинги для орків взагалі були червоною ганчіркою. Вони на них не чекали! Мітинги повністю порвали на шматки весь їхній план з окупації Херсонщини. Після воєнної фази все, що вони собі далі вигадали, зруйнувалося після того, як тисячі людей вийшли на протести по всій області. І люди довго виходили із протестами. Окупанти були шоковані цим і не наважувалися давати команду на розгін. Адже у росії мітинги не проводяться, вони розганяються одразу", - наголосив Соболевський.

За його словами, ставлення до людей, які лишилися в окупації і які активно протистоять агресії, дуже жорстке. Насамперед кожен мітинг фіксувався, запис аналізувався, вибиралися люди, які, як здавалося окупантам, є організаторами мітингів, які були найяскравішими, зазначив перший заступник голови облради.

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Він уточнив, що після кожного мітингу загарбники "висмикували" якусь кількість людей. Це було зазвичай наприкінці мітингу, коли учасники вже розходилися. Людей піддавати шаленому психологічному впливу, залякували, били, погрожували кримінальною відповідальністю, смертю. Без згоди брали зразки ДНК, відбитки пальців. Попереджали, що у разі повторного затримання можуть бути різні наслідки, зокрема й для сім’ї.

"Звичайно, потроху це знижувало масовість мітингів. Врешті решт окупанти вирішили силовим способом гасити ці мітинги. Тому що зрозуміли, що самі собою вони не закінчаться ніколи", - сказав Соболевський.

Розгони були жорстокі. У Херсоні окупанти спочатку стріляли світлошумовими гранатами по будівлі, біля якої відбувалася акція, щоб гранати рикошетом падали вниз. Потім досить швидко перейшли до злочинної практики – стріляли у людей прямим наведенням. А там шалена температура – ​​людей просто нівечило, уточнив Соболевський, додавши, що швидка допомога чергувала ближче до мітингів, обласні лікарні також були на зв’язку.
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Топ коментарі
+12
..а на сайті політичної партії "Слуга народу" часом нема інформації як це орда руZZні парадним строєм, пройшла Чонгар і за пару діб окупувала увесь Південь з Херсоном разом?..
чи зараз у ОПі татар-дермаковці гарячково вигадують, яким би боком у цю реальну ЗРАДУ притулити "нереального") Порошенка?..(
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22.06.2022 18:34
+9
Русофашисти , не буде вам спокою на нашій землі , тому краще вшивайтесь із наших міст і сіл , поки кінцівки цілі !

Народ дуже розлючений діями вашого ху @ла і тими злочинами , які ви творите з нашими людьми , тому будемо живцем закопувати в землю😠
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22.06.2022 18:32
+7
Херсон! Тримайся!
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22.06.2022 18:58
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Имею информацию про вражеских сепаров- агитаторов. Доверия к местному СБУ нет. Вопрос- - куда направить информацию об этих сволочах?
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22.06.2022 18:30 Відповісти
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22.06.2022 20:12 Відповісти
Звернись до Правого Сектора.
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22.06.2022 18:37 Відповісти
Дія, єВорог.
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22.06.2022 21:47 Відповісти
Русофашисти , не буде вам спокою на нашій землі , тому краще вшивайтесь із наших міст і сіл , поки кінцівки цілі !

Народ дуже розлючений діями вашого ху @ла і тими злочинами , які ви творите з нашими людьми , тому будемо живцем закопувати в землю😠
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22.06.2022 18:32 Відповісти
В Криму також були мітинги в 2014 і що?
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22.06.2022 18:32 Відповісти
У Донецьку у 2014 також...
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22.06.2022 18:33 Відповісти
Вати було більше, до того ж там були частини ЧФ.
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22.06.2022 18:40 Відповісти
В ОПі хтось зажурився.
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22.06.2022 18:33 Відповісти
..а на сайті політичної партії "Слуга народу" часом нема інформації як це орда руZZні парадним строєм, пройшла Чонгар і за пару діб окупувала увесь Південь з Херсоном разом?..
чи зараз у ОПі татар-дермаковці гарячково вигадують, яким би боком у цю реальну ЗРАДУ притулити "нереального") Порошенка?..(
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22.06.2022 18:34 Відповісти
Всі злочини зевлади вже відомі , так як кращих СБУшників Зеленський
звільнив , але ж вони є і працюють 😠
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22.06.2022 18:48 Відповісти
Херсон! Тримайся!
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22.06.2022 18:58 Відповісти
А у Раші зараз ...
Як так , міліартди були виплачені на підтримання малорозкості України
У їхнє населення дальше відчуває себе українцями (навіть російськомовне)

ТА ...
Слава Нації !
Смерть ворогам !
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22.06.2022 22:30 Відповісти
 
 