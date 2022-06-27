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"Ситуація у місті надважка": мешканців Лисичанської тергромади закликають терміново евакуюватися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Мешканців Лисичанської міської територіальної громади закликають терміново евакуюватися через складну ситуацію в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні!
У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації! Ситуація у місті надважка! Збережіть себе та своїх рідних. Подбайте про дітей!
Будьте впевнені, про вас подбають у містах евакуації на території України", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Так вони і раніше не виїхали. Як їх звідти випхать? Чекають "асвабалітєлєй".
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27.06.2022 11:06 Відповісти
скільки можна просити... вони все бачать і відчувають... нормальні люди давно виїхали, а ватна частина, з просмоляними кацапами мозгами нам в Україні і нах. не потрібна. то їх вібір, їб...ште хлопці кацапів мало звертаючи увагу на ту вату й потенційних колаборантів. зрадників знищуйте на місці.
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27.06.2022 11:48 Відповісти
1000 шо сиділа в Азоті не виишла з Сєвєродонецька а побігли до руских -- ну такі в нас люди чиі віиська тои вони з ними
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27.06.2022 11:14 Відповісти
Щоб потім не нили "ой нас абстрелівают, ой памагіте нету кушать, ой....".
Беріть відповідальність за свої вчинки. Хочете жити - валіть звідти куди-небудь. Лишаетесь - не скигліть, це ваше рішення. Ніхто не обіцяв що буде легко, інколи треба з двох зол вибирати менше...
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27.06.2022 11:16 Відповісти
не всім е куди тікати да е такі що чекають асвабадітілей у нас тоже жарко і якщо я і відійду то тільки з нашими хлопцями і не раніше
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27.06.2022 11:22 Відповісти
потом скажут что власти их не вывезли, но это такие ждуны коллаборанты.
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27.06.2022 11:28 Відповісти
Азот це в Сєвєродонецьку. Його вже асабаділі. Тепер азотці можуть вільно розмовляти на азотському.
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27.06.2022 11:52 Відповісти
Кто хотів, той і виїхав. І не треба писати зараз "у когось батьки лежачі" і т.д. Ще місяці 2 тому Гайдай писав - "евакуюйтесь", поки це можливо і безпечно. Забрали б всіх, і лежачих в тому числі. Хіба стіл кухонний і диван коштують того, щоб виживати під обстрілами в підвалах? Я скажу так, щоб визволити наші міста, нашим ЗСУ теж треба буде стріляти, і потрапляти вони будуть також і по житлових будинках і т.д., тому що по іншому не викурить рашистів з нашої землі, сотні відео є, де рашисти також сидять між житловими кварталами, і техніка стоїть впритул до будівель. В чистому полі ніхто воювати не буде, жити всі хочуть. А потім скажуть, що це ЗСУ розбомбили їх місто. І будуть праві, там буде 50 на 50.
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27.06.2022 11:56 Відповісти
 
 