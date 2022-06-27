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За 4 місяці війни ІТ-армія атакувала понад 4200 російських онлайн-ресурсів, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кібербезпека

ІТ-армія почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення. Понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу об'єдналися, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси. З 26 лютого по 26 червня ІТ-армією було атаковано більш ніж 4200 російських онлайн-ресурсів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Мінцифри у телеграмі.

Так, із 26 лютого по 26 червня ІТ-армією було атаковано більш ніж 4200 російських онлайн-ресурсів:

1️. Сайти держустанов, регіональні суди, заклади вищої освіти, банки. Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ, росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати заявку онлайн до ЗВО, а судові процеси в регіонах призупинилися.

2️. Економічний форум, сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, Rutube. Кібератаки зашкодили виступу Путіну, а також вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.

3️.Сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери. ІТ-армія завадила підприємцям Росії, призвела до зриву торгів, заблокувала роботу бухгалтерам та доступ до інтернету.

4️. Системи маркування, алкогольні заводи та ветеринарні інспекції. Атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні та молочні вироби.

5️.Сервіси купівлі авіаквитків, страхові сервіси, онлайн-сервіси кур'єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок. Це не дало росіянам придбати онлайн у кілька кліків необхідну послугу та продукт.

Також читайте: Зірваний виступ Путіна, російські суди та сайти терористів. ІТ-армія атакувала понад 400 онлайн-ресурсів за тиждень, - Мінцифри

Автор: Наталя Джума
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Майже 4 місяці щодня запускаю через впн ЮА кібершилд та сторінку stop-russian-desinformation на ддос парашних сайтів. Це точно грузить сервери в мордорі(за умови що це масово відбувається, я надіюсь).
До знавців - які ще є проекти для ддос, можливо більш ефективні?
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27.06.2022 12:46 Відповісти
Всі бажаючі можуть долучитися до Української IT армії.
https://t.me/itarmyofukraine2022
https://itarmy.com.ua/
В каналі і на сайті безліч інструкцій як запустити атаку.
Для запуску программ-атакерів потрібен лише наявний ПК з мережевим доступом до інтернету.
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27.06.2022 14:29 Відповісти
А які результати??
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27.06.2022 18:05 Відповісти
 
 