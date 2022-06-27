Нова стратегічна концепція проголосить РФ прямою загрозою НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що нова стратегічна концепція проголосить Росію найбільшою загрозою для країн Північно-Атлантичного альянсу.

Про це він оголосив у понеділок на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 28-29 червня у Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що на цьому саміті союзники схвалять нову стратегічну концепцію на 10 років.

"Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці", - заявив Столтенберг.

Крім того, нова стратегічна концепція вперше звернеться до Китаю, "викликів, які Пекін кидає нашій безпеці, інтересам і цінностям", а також охоплюватиме підхід альянсу до низки інших загроз і викликів, таких як тероризм, кіберзагрози та гібридні загрози", - зазначив генсек організації.

Читайте також: Україна сама вирішує, що прийнятно за столом переговорів з РФ, - Столтенберг