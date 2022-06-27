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Нова стратегічна концепція проголосить РФ прямою загрозою НАТО, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що нова стратегічна концепція проголосить Росію найбільшою загрозою для країн Північно-Атлантичного альянсу.

Про це він оголосив у понеділок на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 28-29 червня у Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що на цьому саміті союзники схвалять нову стратегічну концепцію на 10 років.

"Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці", - заявив Столтенберг.

Крім того, нова стратегічна концепція вперше звернеться до Китаю, "викликів, які Пекін кидає нашій безпеці, інтересам і цінностям", а також охоплюватиме підхід альянсу до низки інших загроз і викликів, таких як тероризм, кіберзагрози та гібридні загрози", - зазначив генсек організації.

Читайте також: Україна сама вирішує, що прийнятно за столом переговорів з РФ, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
HIMARS попрацював по штабу рашистів у одній з Ізюмських шкіл
https://www.youtube.com/watch?v=QYkzqs3UTks
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27.06.2022 15:09
+6
Базу рашистів у Сніжному накрили Точками-У
https://www.youtube.com/watch?v=fDDoL5gv5T4
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27.06.2022 15:12
+5
ось тому ЗеЄрмак і не хочуть цього НАТО..
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27.06.2022 15:14
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HIMARS попрацював по штабу рашистів у одній з Ізюмських шкіл
https://www.youtube.com/watch?v=QYkzqs3UTks
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27.06.2022 15:09 Відповісти
Базу рашистів у Сніжному накрили Точками-У
https://www.youtube.com/watch?v=fDDoL5gv5T4
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27.06.2022 15:12 Відповісти
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27.06.2022 15:14 Відповісти
Чому тільки по окупованним теріторіям ? Це договорняк Зелі з Путлєром ?
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27.06.2022 15:37 Відповісти
Точка-У та HIMARS далі не достає
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27.06.2022 16:15 Відповісти
ось тому ЗеЄрмак і не хочуть цього НАТО..
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27.06.2022 15:14 Відповісти
А що Україні з того? Ну напишуть на папері - Расєя ворог, а з цим ворогом воює тільки Україна
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27.06.2022 15:20 Відповісти
Не хвилюйтесь. Знайдуться заслані козачки такі як Туреччина та Угорщина, які висловлять протилежну думку
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27.06.2022 15:25 Відповісти
Нова концепція НАТО!
Росія - країна 3,14дарас!
Урааа - дійшло нарешті...
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27.06.2022 15:42 Відповісти
Підкацапна Угорщина є членом НАТО.
Кацаподрузяка Туреччина, яка нещодавно попросилася у кацапський брікс, є членом НАТО.
При цьому НАТО вважатиме кацапів найбільшою загрозою, а Україні, яка єдина з усіх не злякалася воювати з кацапами, до НАТО "не можна"
Якби Оруел був зараз живий, то він помер би від нервового перевантаження
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27.06.2022 15:57 Відповісти
НАТО - это бесполезность для освоения бабла. Воевать они никогда не будут.
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27.06.2022 17:37 Відповісти
 
 