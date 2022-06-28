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Знищення складів боєприпасів та нафтосховищ: українські спецпризначенці провели низку успішних диверсій в РФ, - The Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Українські підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО ЗСУ) виконали низку успішних диверсійних операцій на теренах РФ. Вони стосувалися знищення складів боєприпасів і сховищ нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило британське видання The Times.

Видання отримало інформацію від неназваного офіцера розвідки та двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними "Двадцять Другий" і "Красень". Видання припустило, що дії українського спецназу пов’язані з вибухами на російських складах зброї й нафтобазах.

Українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею. У такий спосіб на терени Росії доставляють бійців спецназу. До подібних операцій залучають військовослужбовців 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман". Вони мають навички для того, щоб здійснювати диверсійно-розвідувальні операції у тилу противника.

За словами спецпризначенця із позивним "Красень", росіяни "так і не спроможні збагнути", як стаються диверсії. Він зауважив, що окупанти не можуть повірити, що український спецназ може бути на російській території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Свердловській області РФ вибухнула АЗС. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
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28.06.2022 14:27
+44
Сподіваюсь, що це не фейк.

Слава ЗСУ та ССО.
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28.06.2022 14:27
+39
В українського спецназу є велика перевага. Кацапи сказати "паляниця" не можуть, а наші в разі потреби лешко можуть вимовити "***** за парєбрік, тварь нєрусская!".
Тому удентифікувати їх вкрай важко.
Хоча пройшла чутка, що є обна серйозна відмінність, на якій можуть спіймати - наші не ссуться, коли бачать кадирівців.
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28.06.2022 14:36
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Сподіваюсь, що це не фейк.

Слава ЗСУ та ССО.
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28.06.2022 14:27 Відповісти
Яка різниця фейк чи не фейк. Правду має знати лише Зеленський і Залужний. Як зазначали раніше "дякую журналістам, вони підкидають фальшиву інформацію, яку бачуть руские воєнні і завдяки ним(журналісти) ми запутаємо ворога"
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28.06.2022 16:20 Відповісти
Зеленгскому ни о каких военных операциях ВСУ уже не докладывает. Почти с первого дня войны. Иначе сольёт , ботик опэшный, приплетаешь тут шоблу
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28.06.2022 17:08 Відповісти
Та да, він добре робить, шо не лізе у військові справи, у яких не тямить, для цього є ЗСУ. Він підняв хай поза степами і нам допомагають, це в ньго файно получаеться.
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28.06.2022 19:02 Відповісти
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28.06.2022 14:27 Відповісти
Тепер будуть чекати. Нафуя таке писати???
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28.06.2022 14:29 Відповісти
Видання отримало інформацію від неназваного офіцера розвідки та двох 25-річних сержантів підрозділу ССО

якщо така інформація була надана самими розвідниками, значить або відомо що орки вже її знають, або ця інфо була розповсюджена з якоюсь метою умисно.
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28.06.2022 14:31 Відповісти
А як щодо того, що то "Красень" і "22" про це розтринділи...
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28.06.2022 14:32 Відповісти
Це закид на розпалювання у кацапів "диверсантоманії" та пошуків "ворогів народу"
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28.06.2022 14:38 Відповісти
+ паранойя👍Будут зайобывать пересичних кацапов☝А усталость от войны накапливатся будет
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28.06.2022 14:41 Відповісти
Ну ви зовсім НАЇВНІ! (чи дурні)
Ви гадаєте, що рашисти не знають цього?!!
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28.06.2022 14:43 Відповісти
За все що трапляється на території мордору, несе відповідальність виключно влада рф, точка.
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28.06.2022 14:30 Відповісти
Один чувак писав, що після війни, коли це стане безпечно, опублікує книгу з позивними та історіями їх походження, оскільки з його слів - там таке, що ви собі й не уявляєте
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28.06.2022 14:33 Відповісти
Такі книжки, мабуть, пишуть після війни, але публікують, коли вже всі "герої" померли. Або не публікують ніколи. Був такий Лоуренс Аравійський, видав книжку про свої звитяги. Думав, що араби ніколи не навчаться читати англійською, а так і будуть вважати його своїм героєм і побратимом. Але не так сталося, як гадалося. Лоуренс не зважав на поступ, але поступ не відмінити... Араби книжку прочитали, правдиве відношення Лоуренса до себе побачили, і деякі висновки зробили... З тих пір англійці для них стали підступними ворогами, а навички діверсійної роботи, якої навчив їх Лоуренс, вирісли до терористичної діяльності. Так що, не все можна публікувати, як би не хотілось хайпонути...
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28.06.2022 19:56 Відповісти
Хай спочатку це буде посібник для службового користування. Війна екзістенціональна не закінчиться ніколи. І поки є потреба в способах і методах її ведення, публікувати відомості треба дуже обережно. Іноді краще додати більше фантастики, чим писати саму правду.
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28.06.2022 20:05 Відповісти
Ага, полюбасу эти имена связаны с заданиями)
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28.06.2022 14:58 Відповісти
Не знаю,не знаю. Зазвичай про таке не розповідають. Та ще й про шляхи та методи доставки...Але з іншого боку вибухає ж на засрашкі. І не раз.
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28.06.2022 14:31 Відповісти
. Вони стосувалися знищення складів *********** і сховищ нафти. Джерело: https://censor.net/ua/n3350772

а можно поподробнее - где именно такие хорошие дела сделали ?
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28.06.2022 14:31 Відповісти
Для чого ?
Там де побували наші спецпризначенці , іх там вже немає !
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28.06.2022 14:33 Відповісти
...точно-тихо прийшли з шорохом вийшли.
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29.06.2022 04:03 Відповісти
Слідкуйте за випусками ТАСС.
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28.06.2022 14:37 Відповісти
А детальніше це як - прізвища виконавців назвати , фото надрукувати і розповісти як саме підривали ? ((
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28.06.2022 15:04 Відповісти
То все матроси та папіроси.
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28.06.2022 14:32 Відповісти
Це просто супер , але для чого розповідати про це британському виданню The Times.?
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28.06.2022 14:32 Відповісти
Потому что наших журналистов это не интересует. Все истории раскапывают европейцы и американцы. Вообще война показала очень низкий профессионализм нашей журналистики.
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28.06.2022 14:50 Відповісти
Добавлю. Вот сейчас очень легко заметить разницу нашей и западной журналистики. На Западе расследование. Продуманное, с деталями, но корректное. Видно что человек провел работу и дал информацию.
У нас пиар. Белый пиар, когда там показывают новую больницу/завод, чтобы его потом разбомбили. Или черный, когда накидывают на кого-то там, что он плохой без фактажа. Одна бабка сказала.

Эта разница просто разительна.
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28.06.2022 15:07 Відповісти
Британці ******* шпіонів. Такі собі агенти 007
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28.06.2022 14:52 Відповісти
Красавцы. Но версию про курение на складах и нефтебазах не исключаем
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28.06.2022 14:33 Відповісти
Швидше з безпілотників або точок У луплять🤔
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28.06.2022 14:33 Відповісти
Хаймарсы и беспилотники👍22 и красавчик
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28.06.2022 15:09 Відповісти
"Красунчик" - хаймарс, а безпілотників було 22.
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28.06.2022 20:08 Відповісти
В українського спецназу є велика перевага. Кацапи сказати "паляниця" не можуть, а наші в разі потреби лешко можуть вимовити "***** за парєбрік, тварь нєрусская!".
Тому удентифікувати їх вкрай важко.
Хоча пройшла чутка, що є обна серйозна відмінність, на якій можуть спіймати - наші не ссуться, коли бачать кадирівців.
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28.06.2022 14:36 Відповісти
Курение в пожилое® время особенно опасно.
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28.06.2022 14:36 Відповісти
скиньте над парашой двох красенів по поганялах "юзік" та "сівуха". без парашютів. вони там поки як ті ризиняні м'ячики будуть декілька діб підплигувать, чимало парашні на гімно витолочать )) хоч якась користь з цих двох чувалів з лайном буде ))
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28.06.2022 14:37 Відповісти
Секретна мєгаатомна зброя
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28.06.2022 14:55 Відповісти
Класичний анекдот про гумову бімбу
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28.06.2022 17:10 Відповісти
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28.06.2022 17:32 Відповісти
Героям слава!
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28.06.2022 14:40 Відповісти
Гарні будуть мемуари: "Як ми пиз..ли кацапів" в 5 томах
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28.06.2022 14:40 Відповісти
Історія повторюється.
«Червона Калина» - видавничий кооператив (кооператива), заснований у 1921 році у Львові, колишніми вояками УСС та УГА з метою збирати й видавати матеріали, документи, спогади з українських визвольних змагань та періоду української державності.

Надзірну Раду видавництва очолював Степан Шухевич, головним директором був Осип Навроцький, члени управи: Михайло Матчак, П. Постолюк, Іван Тиктор, Лев Лепкий. Число членів видавництва 1921 - 103, 1939 - понад 1 000.

«Червона Калина» видавала щорічні «Історичні Календарі-Альманахи Червоної Калини» (1921 - 1939 - 18; ред. Л. Лепкий і О. Навроцький, а 1937 Іван Іванець) і місячний журнал «Літопис Червоної Калини» (1929 - 1939), присвячений дослідженню української воєнної історії, переважно 1914 - 1921 pp. з цінною бібліографією.
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28.06.2022 14:42 Відповісти
В мене питання: а як скористався цими публікаціями КДБ?
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28.06.2022 20:32 Відповісти
ванька серов просто описував події 1939 року. За військами вступали опергрупи НКВД. Мета - арешт держслужбовців та військових. Для цього групи комлектувались місцевими жидами. Вони швидко вичислили самого Окуліцького, резидента. Після виселення поляків взялися за ОУН, всі змушені були тікати в окуповану Польщу. Правда, остаточний НКВДешний облік закінчили тільки у 1947 році.
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29.06.2022 08:35 Відповісти
ССО - респект! А насчет взрывов - так то кацапы курили в неположенном месте. Они же тупые раздолбаи.
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28.06.2022 14:44 Відповісти
Не сомневаюсь, что он уже вскакивает по ночам в постели и жалобно лепечет: "мама, мама!"
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28.06.2022 14:44 Відповісти
этот ботоксный метр такой весь обвафленный - у кацапов опять оргазм случился
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28.06.2022 17:34 Відповісти
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28.06.2022 14:54 Відповісти
З почином тебе, Сонечко
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28.06.2022 16:37 Відповісти
ССО єдиний правильний підрозділ ЗСУ, бо вже воює на території рф!!!!
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28.06.2022 14:57 Відповісти
лучше б кадырову ослицу прислали с миной в жопе
а пыне ходули и калоприемник с ядом кураре
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28.06.2022 14:58 Відповісти
Не нащо не натякаю, але ССО було створено саме за ініціативи П'ятого. А Півшостого звільнив Командувача ССО. Отакої... Висновки робіть самі...
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28.06.2022 15:01 Відповісти
ай молодець - все розповів
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28.06.2022 15:02 Відповісти
> По словам спецназовца с позывным "Красавец", россияне "так и не способны понять", как происходят диверсии (c)

> Украинские вертолеты поздно ночью летят низко над землей. Таким образом на территории России доставляют бойцов спецназа. (c)

Ну тепер зрозуміють. Браво
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28.06.2022 15:07 Відповісти
Ну, це вони в похмуру погоду і перед дощем летять низько-низько понад травою. А в ясну погоду вже можуть підійматись над кущами, летіти поміж деревами або, навіть, над деревами. Вище не можна, бо перевантажені вибухівкою.
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28.06.2022 20:19 Відповісти
Про спецгруппу "Шаман" уже упоминали пару дней назад. Уровень планирования, организации, подготовки и проведения специальных мероприятий ССО и ГУР МО у нас очень высокий.
Пусть враг (рашисты) знают и ссутся по ночам от страха.
Кацапы долго создавали миф о якобы непобедимости своих "голубых /краповых беретов", но по факту этой войны и этот миф был разрушен).
Разорванные Украинским спецназом жопы кацапов и кадыровцев-******** еще долго будут гнить в окрестностях Киева и Харькова)
Слава Украине!
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28.06.2022 15:10 Відповісти
- ви будете стріляти по території параші якщо дамо зброю?
- я? ми? ні, звичайно ні!!!
- тримайте зброю
****БАБАХ в Белгороді паніка.
- ЩО ЦЕ БУЛО????????
- це наше ССО або порушення техніки безпеки на складах.
- ок.. но нашою зброєю не стрілять!

p.s. це можлива відповідь клоунам "а навіщо ви розповідаєте супер секретну інформацію, тепер вони знають".
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28.06.2022 15:12 Відповісти
Можна ще просто сказати, що ніяких вибухів не було, а кацапи все самі підстроїли та набрехали.
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28.06.2022 15:46 Відповісти
Этот момент для GSC, для Сталкера2 - шоб рашистким ********* аж тошнило от сталка - хотя и так будет - сраный кацапский разрабы убрали вообще.
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28.06.2022 15:45 Відповісти
І нам теж ще не пора знати. Нам треба більше бавовни, яскравої та рум'яної, тож успіхів хлопцям та дівчатам у її постачанні на терена московської *********. )
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28.06.2022 15:45 Відповісти
Давно надо это было делать
Чтобы им нигде не было покоя
Ни ночью ни днём
Как немец сел на самолете на красной площади /думаю в ПВО ничего не изменилось /
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28.06.2022 15:55 Відповісти
Гарна робота, побільши взірваних артскладів і НПЗ у ращі
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28.06.2022 16:01 Відповісти
повага.
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28.06.2022 16:35 Відповісти
Добре якщо все це так, але навіщо так ризикувати людьми якщо можна раз@башить все це ракетами чи артою.
Чоми ми не стрілюємо по їхній території навіть у відповідь???? Все це мені дуже нагадує заборону стріляти на лінії розмежування до війни.
Шмаркля все ще боїться ворога спровокувати?
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28.06.2022 16:45 Відповісти
Не думаю, що у ЗМІ слід поширювати таку інформацію, а нашим військовим її розголошувати. Інформація про спеціальні операції ЗСУ не підлягає оприлюдненню.
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28.06.2022 17:18 Відповісти
Агенти "Папіроса" і "Бавовна" щоночі кошмарять орків на порєбріку навпроти Сумщини. Москалі відгрібають не по-дитячому. І так буде доти, поки сраний кацапський мордор не здохне.
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28.06.2022 17:21 Відповісти
Ех, не послушали вас в цру и ми-6-те Олег Владимирович,1962 году предложение была иновоционная но на севоднящий день такая нужная и дальновидная.Царвство вам небесное.
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28.06.2022 17:36 Відповісти
НАВІЩО ПИСАТИ ЩО ЦЕ РОБЛЯТЬ СПЕЦПРЕЗНАЧЕНЦІ . ПИШІТЬ ЯК ГОВОРИВ ***** " ЦЕ МІСЦЕВА САМООБОРОНА , А ЗБРОЮ І АМУНІЦІЮ ВОНИ ПРИДБАЛИ В ОРДИНСЬКИХ ВОЄНТОРГАХ "
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28.06.2022 18:07 Відповісти
Усе вірно тепер москалі у кожному красавчику будуть бачити бандерівця і шукати кожного 22. А ще москалі повинні пам"ятати Руста, який посадив літак на червоній площі у Москві Можемо повторити!!!!!!!!
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28.06.2022 21:29 Відповісти
сахар завозить пора
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28.06.2022 23:10 Відповісти
Ще б фотку «Красеня» виклали. Цікаво ж подивись дівчатам.

Вони всі - наші красені! Подяка хлопцям та низкий уклін!
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28.06.2022 23:30 Відповісти

Здивую Вас, пані Ірено. Як правило, у таку службу набирають не двометрових богатирів, а звичайних хлопців, чия зовнішність абсолютно непримітна. Припустимо, Ви йдете вулицею, а назустріч Вам такий воїн, вбраний у цивільне. Скорше за все, Ви на нього звернули б уваги не більше, ніж на, скажімо, водія у тролейбусі.
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29.06.2022 03:41 Відповісти
Якщо це правда, то добре.
Якщо вкид, то ще краще: тепер лаптєногі камандіри від сержанта до дегенерала будуть шукати неіснуючих шпийонів, а, не знайшовши їх, - сатаніти і люто гнобити підлеглих. Від чого ККД діяльності підлеглих в жодному разі не підвищиться. Та й цивільному насілєнію буде не до жартів...
Словом, москалики, розминайтеся: полярна лисичка підкралася непомітно, хоч видно її було здалеку.
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29.06.2022 03:53 Відповісти
Спірне питання-писати про таке чи ні? Як на мене -писати, нехай знають, що спокою їм не буде ніде. Але вже після "екскурсії" по "видатних місцях парашії"
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29.06.2022 04:21 Відповісти
Треба спалити, взірвати, знищити всі російські заводи, торговельні центри, логістичні склади та інше. Зробити так щоб ті хто не вивів свій бізнес у зв'язку з санкціями згоріли, а ті хто вивів радувався що це горить не його завод.

Треба ліквідувати російську економіку.
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29.06.2022 05:34 Відповісти
Це так само легко, як сказано, ССО вже чекають на нового керівника, або зірку-виконавця. Вперед.
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29.06.2022 07:38 Відповісти
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських".
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:10 Відповісти
Ці ж хлопці мали розгромити тюрму в Донецьку у 2020 році, але пронюхав Єлдак і .... Тоді ж показували відосик як СБУшники із стрільбою затримували самого "Шамана"(літінант промахнувся) а всю суворо законспіровану групу заарештували. Говорять, що Зелений вибачився перед "Шаманом" при нагородженні.
Ну а ФСБ всі сили кинуло на боротьбу з "інакомислієм". Недавно на сайті "Агентура" читав доповідь головного особіста Центрального військового округу Ткаченка, то й прямо віщував, що головним ворогом Росії є сектанти.
ЧК ж створювалось для боротьби " з контрреволюцією і саботажем", або нищити громадян спочатку СРСР а тепер Росії. Провокатори там були ще ті. Чого вартує історія з багаторічною операцією "Мельніца". Суть проста - створювалась лже-прикордонна застава, на території СРСР виявлялись "інакомислящі" під видом розвідників виводились на цю "заставу" де їх тижнями катували а потім передавали назад. Ну а там вже більшість (хто признався) судили за зраду. Припинили її після смерті Сталіна. Секретність була абсолютною, Останньою мельніцею в Берліні керував Ковальчук, близька особа до Берії. Його не посадили, бо так вийшло, що він народився в одному селі з дружиною Хрущова (Холмського повіту) і був її родичем.
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29.06.2022 09:07 Відповісти
А зачем сливать такую инфу?
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29.06.2022 09:19 Відповісти
 
 