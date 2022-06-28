Знищення складів боєприпасів та нафтосховищ: українські спецпризначенці провели низку успішних диверсій в РФ, - The Times
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО ЗСУ) виконали низку успішних диверсійних операцій на теренах РФ. Вони стосувалися знищення складів боєприпасів і сховищ нафти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило британське видання The Times.
Видання отримало інформацію від неназваного офіцера розвідки та двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними "Двадцять Другий" і "Красень". Видання припустило, що дії українського спецназу пов’язані з вибухами на російських складах зброї й нафтобазах.
Українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею. У такий спосіб на терени Росії доставляють бійців спецназу. До подібних операцій залучають військовослужбовців 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман". Вони мають навички для того, щоб здійснювати диверсійно-розвідувальні операції у тилу противника.
За словами спецпризначенця із позивним "Красень", росіяни "так і не спроможні збагнути", як стаються диверсії. Він зауважив, що окупанти не можуть повірити, що український спецназ може бути на російській території.
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ та ССО.
якщо така інформація була надана самими розвідниками, значить або відомо що орки вже її знають, або ця інфо була розповсюджена з якоюсь метою умисно.
Ви гадаєте, що рашисти не знають цього?!!
а можно поподробнее - где именно такие хорошие дела сделали ?
Там де побували наші спецпризначенці , іх там вже немає !
У нас пиар. Белый пиар, когда там показывают новую больницу/завод, чтобы его потом разбомбили. Или черный, когда накидывают на кого-то там, что он плохой без фактажа. Одна бабка сказала.
Эта разница просто разительна.
Тому удентифікувати їх вкрай важко.
Хоча пройшла чутка, що є обна серйозна відмінність, на якій можуть спіймати - наші не ссуться, коли бачать кадирівців.
«Червона Калина» - видавничий кооператив (кооператива), заснований у 1921 році у Львові, колишніми вояками УСС та УГА з метою збирати й видавати матеріали, документи, спогади з українських визвольних змагань та періоду української державності.
Надзірну Раду видавництва очолював Степан Шухевич, головним директором був Осип Навроцький, члени управи: Михайло Матчак, П. Постолюк, Іван Тиктор, Лев Лепкий. Число членів видавництва 1921 - 103, 1939 - понад 1 000.
«Червона Калина» видавала щорічні «Історичні Календарі-Альманахи Червоної Калини» (1921 - 1939 - 18; ред. Л. Лепкий і О. Навроцький, а 1937 Іван Іванець) і місячний журнал «Літопис Червоної Калини» (1929 - 1939), присвячений дослідженню української воєнної історії, переважно 1914 - 1921 pp. з цінною бібліографією.
а пыне ходули и калоприемник с ядом кураре
> Украинские вертолеты поздно ночью летят низко над землей. Таким образом на территории России доставляют бойцов спецназа. (c)
Ну тепер зрозуміють. Браво
Пусть враг (рашисты) знают и ссутся по ночам от страха.
Кацапы долго создавали миф о якобы непобедимости своих "голубых /краповых беретов", но по факту этой войны и этот миф был разрушен).
Разорванные Украинским спецназом жопы кацапов и кадыровцев-******** еще долго будут гнить в окрестностях Киева и Харькова)
Слава Украине!
- я? ми? ні, звичайно ні!!!
- тримайте зброю
****БАБАХ в Белгороді паніка.
- ЩО ЦЕ БУЛО????????
- це наше ССО або порушення техніки безпеки на складах.
- ок.. но нашою зброєю не стрілять!
p.s. це можлива відповідь клоунам "а навіщо ви розповідаєте супер секретну інформацію, тепер вони знають".
Чтобы им нигде не было покоя
Ни ночью ни днём
Как немец сел на самолете на красной площади /думаю в ПВО ничего не изменилось /
Чоми ми не стрілюємо по їхній території навіть у відповідь???? Все це мені дуже нагадує заборону стріляти на лінії розмежування до війни.
Шмаркля все ще боїться ворога спровокувати?
Вони всі - наші красені! Подяка хлопцям та низкий уклін!
Здивую Вас, пані Ірено. Як правило, у таку службу набирають не двометрових богатирів, а звичайних хлопців, чия зовнішність абсолютно непримітна. Припустимо, Ви йдете вулицею, а назустріч Вам такий воїн, вбраний у цивільне. Скорше за все, Ви на нього звернули б уваги не більше, ніж на, скажімо, водія у тролейбусі.
Якщо вкид, то ще краще: тепер лаптєногі камандіри від сержанта до дегенерала будуть шукати неіснуючих шпийонів, а, не знайшовши їх, - сатаніти і люто гнобити підлеглих. Від чого ККД діяльності підлеглих в жодному разі не підвищиться. Та й цивільному насілєнію буде не до жартів...
Словом, москалики, розминайтеся: полярна лисичка підкралася непомітно, хоч видно її було здалеку.
Треба ліквідувати російську економіку.
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських".
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
Ну а ФСБ всі сили кинуло на боротьбу з "інакомислієм". Недавно на сайті "Агентура" читав доповідь головного особіста Центрального військового округу Ткаченка, то й прямо віщував, що головним ворогом Росії є сектанти.
ЧК ж створювалось для боротьби " з контрреволюцією і саботажем", або нищити громадян спочатку СРСР а тепер Росії. Провокатори там були ще ті. Чого вартує історія з багаторічною операцією "Мельніца". Суть проста - створювалась лже-прикордонна застава, на території СРСР виявлялись "інакомислящі" під видом розвідників виводились на цю "заставу" де їх тижнями катували а потім передавали назад. Ну а там вже більшість (хто признався) судили за зраду. Припинили її після смерті Сталіна. Секретність була абсолютною, Останньою мельніцею в Берліні керував Ковальчук, близька особа до Берії. Його не посадили, бо так вийшло, що він народився в одному селі з дружиною Хрущова (Холмського повіту) і був її родичем.