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Канада запровадить санкції проти російських пропагандистських ресурсів, - офіс Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

канада

Канада незабаром оголосить про запровадження санкцій проти російських пропагандистських ресурсів, які намагаються виправдати війну в Україні.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр оголосив про намір Канади запровадити санкції проти підтримуваних державою дезінформаційних та пропагандистських ресурсів, контрольованих російськими посадовцями. Мета цього - протистояти кремлівській дезінформації, яку він використовує для намагання виправдати свою неспровоковану війну в Україні", - розповіли у Трюдо.

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У відомстві додали, що Канада "рішуче налаштована підтримувати уряд та народ України у їх боротьбі за мирне, успішне та демократичне майбутнє".

"Ми й надалі стоятимемо пліч-о-пліч із Україною, яка намагається захиститися від російської агресії", - наголосили у офісі глави канадського уряду.
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Нужно заблокировать общий интернет для России, заблокировать русских и их ботов. Они гадят враньем и манипуляциями повсеместно. Пропаганда и боты - это тоже оружие России и его нужно уничтожить!!!
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29.06.2022 00:56 Відповісти
Потрібно позакривати всi російськомовні канали, тільки так можна захистити канадців від промивання мозку російською пропагандою.
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29.06.2022 05:06 Відповісти
против канала дом, например
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29.06.2022 01:12 Відповісти
живет в канаде один ублюдок миша-долнобой, кажет так его зовут. мразь редкостная. интересно через какое время он выздоровеет
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29.06.2022 03:24 Відповісти
Вся підтримка язиком. Мізер грошима і зброєю, але тріпання - аж до неба.
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29.06.2022 04:34 Відповісти
Що ви мелете? Канада перша ухвалила закон не лише про заморожування російських активів, а й вилучення їх та передачу Україні.
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29.06.2022 05:08 Відповісти
За язиком своїм стежте, а то розплескалися занадто ! Вказуєте, кому і і що писати.

От коли ті кошти вилучаться та надійдуть - і скільки з них надійде - тоді поговоримо.
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29.06.2022 07:05 Відповісти
Только сейчас?
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29.06.2022 07:56 Відповісти
 
 