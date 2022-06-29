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Зеленський (17456) Індонезія (90) безвізовий режим (994)

Україна та Індонезія домовились про запровадження безвізового режиму, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

індонезія

Україна та Індонезія домовилися про запровадження безвізового режиму між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з індонезійським лідером Джоко Відодо.

"Радий повідомити нашу домовленість запровадити безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів з усіх поглядів для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", - сказав глава держави.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
"Хороша новина" Так хто ж туди поїде, якщо у нас половина громадян не виїздні)
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29.06.2022 17:18
+7
а арты у них нет ?
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29.06.2022 17:16
+7
Хто,хто-Котлета з Лисим,хоча-ні,Лисий і так не в Україні)
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29.06.2022 17:21
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а арты у них нет ?
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29.06.2022 17:16 Відповісти
це з тою Індонезією яка смокче путіну піструн і майже затягнула на г20 путлєра? це той самий президент індонезії який неприкитй рашист? з оцими мавпами безвіз?
найвеличніший як завжди
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29.06.2022 17:17 Відповісти
Цей "рашист" щойно заборонив пуйлу візит на G20 і приїхав до Києва. Індонезія - країна с величезним потенціалом. Все це, насправді, є великою перемогою для України, яку місцеві коментатори, які мислять лише гаслами та ненавистю, не здатні зрозуміти.
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29.06.2022 17:54 Відповісти
Непереоцінюйте людей
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29.06.2022 18:34 Відповісти
бггг "заборонив *****" )
Якби не заборонив, то решта 19 просто не приїхала би. І сидли би вони втрьох: цей Мумбаюмба, ***** та ********** валізка...
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29.06.2022 19:31 Відповісти
Оце дiло👍👍👍 Бали для меня то что надо❗ Но☝ Сколько без визы можно будет находится❓ До этого месяц без виза был.
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29.06.2022 18:19 Відповісти
"Хороша новина" Так хто ж туди поїде, якщо у нас половина громадян не виїздні)
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29.06.2022 17:18 Відповісти
Хто,хто-Котлета з Лисим,хоча-ні,Лисий і так не в Україні)
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29.06.2022 17:21 Відповісти
Радує,аое в нашому стані - несуттєво
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29.06.2022 17:20 Відповісти
Близький світ пхатись туди. Дякую, дуже дякую.
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29.06.2022 17:21 Відповісти
Пане , це перли, і чорні корали Акабар , це океан ...це...ох.. !!! Обожнюю...але , після перемоги ! А вам здоров'я , та достатку , ви мій друг !
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29.06.2022 18:33 Відповісти
У оманського,тісні зв'язки з Оманом!!! Якої підтримки надаои ,його,зв'язки??
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29.06.2022 17:22 Відповісти
Все, всех победили, всем по сто грамм, всем по домам!. Зеля, ты про победы на фронте рассказывай, говнокомандующий ты наш. Хотя да, есть смысл рвануть на отдых в Индонезию как бы развивать сотрудничество, сидя в барах и плавая в бассейне.
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29.06.2022 17:23 Відповісти
Наразі наближається осінь,зима як блдська влада спасатиме виборців від холодної смерті??
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29.06.2022 17:24 Відповісти
А на площі пам'ятник Зеленському , неподалік провулок Коломойського , школа ім . Кошового і парк ім. Жидкова Хоча , я б взагалі Кривий Ріг перейменувала в Зелейськ . Мудрий нарід над цим подумає , я впевнена !(c)
https://twitter.com/Ksenia46873069/status/1542147176708689921
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29.06.2022 17:24 Відповісти
Думаю,имени гетьмана Голобородьки уроженца Кривбасса будет покрасившы.
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29.06.2022 17:31 Відповісти
Перейменуйте в "Асвальтову" млять
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29.06.2022 17:41 Відповісти
Може "Оманську", нє?
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29.06.2022 19:23 Відповісти
Шо тіатр, шо гістапо - адін *** (с)
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29.06.2022 17:41 Відповісти
Це повна перемога! З завтрішнього дня ми будемо їздити відпочивати на пляжах Індонезії, а індонезійці приїдуть до нас на екскурсії в Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ…
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29.06.2022 17:24 Відповісти
"раді почути таку новину, оце так "щастя" підвалило ..! от тілько нажаль "чумудани" в дірках..
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29.06.2022 17:25 Відповісти
так і так безвіз давно в 2017 літав на Балі штамп і все по моему до 30 днів можна
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29.06.2022 17:28 Відповісти
Индонезия самая большая странна,мусульманского мира.И оскорблять их тут на форуме,не достойно.Гляньте на их ВВП и экономику в целом...населенние за 200 млн.С такими надо дружить и торговать,в будущем конечно.Без Слуг народа...Я думаю так и будет.
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29.06.2022 17:28 Відповісти
Не 100% ісламська. Населення Балі та деяких інших островів індуїсти. Багато буддистів, помітна кількість християн різних конфесій.
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29.06.2022 17:34 Відповісти
цікаві аргменти, з такими аргументами расія і китай також не достойно ображати, у них он яка економіка, і населення. з такими треба торгувати і дружити, в майбутньому звісно

(якшо шо це сарказм був)
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29.06.2022 17:49 Відповісти
Вам що, мазати на хліб та їсти той безвіз? Все правильно! Це політика, це пристиж і авторитет України .Треба всьому світу заявляти про себе. Чому більшіть населення Африки, Азії пдтримують дії росії ? Тому що путін давно запустив туди щупальця. А їхати туди чи не їхати - це особиста справа кожного.
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29.06.2022 17:52 Відповісти
У світу є вибір співпрацювати з нормальними країнами чи з такими як терористична-росія,ті хто має зв'язок з росією завжди мають проблеми,доказано історією!
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29.06.2022 18:25 Відповісти
Слабо. Історія,нікого невчить...
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29.06.2022 18:32 Відповісти
І коли ми побачимо цих мавп на польському кордоні?
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29.06.2022 18:28 Відповісти
Я щиро сподіваюся, що у Вас є інші причини, ніж банальний расизм, називати індонезійців мавпами.
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29.06.2022 20:27 Відповісти
Індонезія це добре, цікава країна.
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29.06.2022 19:15 Відповісти
Тупість і недалекоглядність! З'явиться ще більше бажаючих транзитом попасти в Європу або осісти в Україні. Ще зробіть безвіз ще для арабських країн, а то і так мало проблем.
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29.06.2022 19:42 Відповісти
Вра-а-!
Теперка зажиємо!
(регоче)
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29.06.2022 21:37 Відповісти
Якби ще Індонезія артою поділилась - ціни б ій не було б
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30.06.2022 02:12 Відповісти
 
 