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Україна та Індонезія домовились про запровадження безвізового режиму, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна та Індонезія домовилися про запровадження безвізового режиму між країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з індонезійським лідером Джоко Відодо.
"Радий повідомити нашу домовленість запровадити безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів з усіх поглядів для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+12 Bodalux
показати весь коментар29.06.2022 17:18
+7 Kiev_Kiev_777
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+7 Oleksii Sulyma
показати весь коментар29.06.2022 17:21
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Будь ласка, зачекайте...
найвеличніший як завжди
Якби не заборонив, то решта 19 просто не приїхала би. І сидли би вони втрьох: цей Мумбаюмба, ***** та ********** валізка...
https://twitter.com/Ksenia46873069/status/1542147176708689921
(якшо шо це сарказм був)
Теперка зажиємо!
(регоче)