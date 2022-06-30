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З початку війни в Харкові обстрілами пошкоджено 3,5 тис. будинків, - Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові за час повномасштабного російського вторгнення артилерійським обстрілом було пошкоджено 3,5 тисячі житлових будинків, з яких 500 відновити вже неможливо.
Про це у коментарі Радіо Свобода розповів мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами мера, від обстрілу також постраждали 110 шкіл.
"110 шкіл або повністю зруйновано, або зруйновано таким чином, що їх дуже довго доведеться відновлювати після війни, після нашої перемоги", – сказав Терехов.
Серед інших пошкоджених інфраструктурних об'єктів Харкова – близько 70 дитсадків та 50 медичних закладів.
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Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар30.06.2022 23:47 Відповісти Мені подобається 0
Алекс Морган
показати весь коментар01.07.2022 00:19 Відповісти Мені подобається 0
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