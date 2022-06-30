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З початку війни в Харкові обстрілами пошкоджено 3,5 тис. будинків, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У Харкові за час повномасштабного російського вторгнення артилерійським обстрілом було пошкоджено 3,5 тисячі житлових будинків, з яких 500 відновити вже неможливо.

Про це у коментарі Радіо Свобода розповів мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами мера, від обстрілу також постраждали 110 шкіл.

"110 шкіл або повністю зруйновано, або зруйновано таким чином, що їх дуже довго доведеться відновлювати після війни, після нашої перемоги", – сказав Терехов.

Серед інших пошкоджених інфраструктурних об'єктів Харкова – близько 70 дитсадків та 50 медичних закладів.

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Автор: Володимир Янченко
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Точно вам говорю - во всех тех домах НАТА свои базы устроило, штобы оттудова нашего презедента Валадимира Валадимиравича изводить и жизни евоной лишать. Вотъ. А еще там нацисты жили, которые хатели над нами, простыми расеянами, нациствовать.
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30.06.2022 23:47 Відповісти
Тільки Терехов забув сказати, що не планує знімати з Харківської міськради герб СРСР, бо це витвір мистецтва якщо москалі не поцілять ракетою в цю хрінь, то Харків так і залишиться під символом радянської окупації
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01.07.2022 00:19 Відповісти
 
 