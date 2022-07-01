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Данілов (1191) Зміїний (149)

На Зміїному у ворога були потужні позиції радіорозвідки, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українські військові за допомогою важкої артилерії вибили ворога зі Зміїного, а також зазначив, що росіяни вели потужну радіорозвідку з острова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в ефірі проєкту "Говорить великий Львів"

Данілов зазначив:"Те, що стосується Зміїного, те, що трактують зараз у Російській Федерації, що нібито вони пішли "по добрій волі", це зовсім не відповідає дійсності.

Насправді їх звідти вибила наша важка артилерія, наші Збройні Сили, всіма засобами, які тільки можливі, нанесли двічі відповідні ураження.

І там ховатися нема де, і вони вимушені були тікати.

Це дуже стратегічно важливий для нас об’єкт. Адже з цього об’єкта вони вели спостереження за Одеською областю, за Бессарабією, те, що стосується Придністров’я. Вони там мали дуже потужні позиції з точки зору радіорозвідки з цієї нашої території".

Автор: Роман Свиридович
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Слідкували русофашисти за всіма , це правда 😠
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01.07.2022 01:14 Відповісти
І стежили і гадили там же на острові. Я впевнена, що дерма після себе вони залишили непомірно. Добре, що острів можна провітрити.
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01.07.2022 01:40 Відповісти
У московитів ніколи нема "доброї волі". Вони розуміють тільки силу.
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01.07.2022 01:23 Відповісти
Процес навчання іноземних спеціалістів відбувається успішно
https://twitter.com/i/status/1542528278228922368
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01.07.2022 01:25 Відповісти
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01.07.2022 02:01 Відповісти
Ключове слово - БУЛИ.
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01.07.2022 02:51 Відповісти
А де поділися? Може в них щось сталося?...
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01.07.2022 06:52 Відповісти
І що, кацапи, допомогли вам ті потужні позиції радіорозвідки?
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01.07.2022 04:07 Відповісти
 
 