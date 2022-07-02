ЗСУ знищують колону російської техніки під Лисичанськом. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив кадри знищення колони російських окупантів під Лисичанськом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Цаплієнка.
Топ коментарі
+38 Вячеслав Боярко a357086d
показати весь коментар03.07.2022 00:15
+38 Дик Шелдон
показати весь коментар03.07.2022 00:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
По более адекватным источникам: В городе остаются очаги сопротивления. Идёт зачистка. Для её проведения понадобится минимум 2 - 3 дня.
44° 56'N 31° 44'E - шукайте тут.
Гроші перечислити сюди:
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
Й те що його покликал знову показує хто насправді є Зеленський.
Зеленський будує, помаленьку, але таки будує диктатуру. Проаналізувати його призначення й не важко зрозуміти.
https://www.youtube.com/watch?v=wUvbDGWYDJg
С Богом в Украине и не было б войны. Но как ведут себя некоторые, это не достойно, это против Бога. Вчера по всей Европе был юбилейный, 70-летний, гей прайд. В Лондоне наши девки, украинские гейши, выползли на парад с Украинскими флагами!!! В это самое время орки уничтожали Лисичанск и убивали наших военных и цивильных! Опомнитесь! Или не знаете, откуда спасение! Имеем ум, но не способны мыслить!
ней горить воно ясно поки не погасло
Начался распад мавзолейной Помойки...
АМИНЬ ...!!!
адже очевидно що кацапня намагалась "рассрєдоточіться")