Повідомлено про підозру інженеру оборонного підприємства, який заперечував збройну агресію РФ, - Офіс генпрокурора
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру інженеру-технологу одного з державних підприємств, яке входить до ДК "Укроборонпром" за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний починаючи з березня 2022 року за допомогою "Telegram" поширював серед своїх колег інформаційні повідомлення, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Він висловлював думки щодо правомірності дій армії окупантів по "захисту населення Донбасу".
"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації, на яких міститься службова документація держпідприємства, копії службових документів, походження яких встановлюється, а також предмети, схожі на вогнепальну зброю з набоями", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Наразі судом йому обрано запобіжний захід.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за матеріалами ГУ "І" ДЗНД СБУ. Встановлюється причетність інших співробітників держпідприємства до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.
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«СЛУГА НАРОДУ» ОБІЦЯЄ РОСІЙСЬКОМОВНІСТЬ ОПУБЛИКОВАНО 2022-06-19 https://republic.com.ua/rub/opinion МНЕНИЕ
В інтернеті з'явився ролик де радник Єрмака Олексій Арестович сидячи в компанії кількох палких прибічників «Слуги народу» (ніби я впізнав Юрія Романенка) просторікує, що якщо в Україні переможе еврооптимістичний і націоналістичний проект, то Україна по-перше втратить території (ми вже їх втратили - Арестович), по-друге увійде в ЄС і там розчиниться. Але якщо Україна хоче «адмініструвати звільнені території по Урал», то ми не можемо відмовлятися від російської мови і російської культури. Кінець цитати.
У мене зразу кілька питань. А що в Україні заборонений обіг російської? Нічого подібного. Україна, так, бореться з печерною українофобією і зі зневагою всього українського, яка втілюється наприклад у відмові обслужити українською мовою громадянина України. І це правильно. Ми бачимо до чого призводить така зневага за умови путінської Росії біля кордону. До Буч, Ірпенів та Бородянок, які сталися в т.ч. тому, що другани Арестовича навіть увечері 23 лютого перконували всю країну що війни не буде. По-друге, яке нафіг «адміністрування територій по Урал»? Про що він? У нас мета зараз - викунути окупанта за наші кордони, заритися там в землю і нищити все стріляюче, що підповзатиме в наш бік зі сторони Росії... По-третє. Що значить «території втрачені»? Представник ОП Арестович натякає, що його босси не збираються звільняти окуповані території України? ...Арестович готовий ці землі просто віддати? Коротше. Висновок такий. Позаяк дикі заяви Арестовича не викликали ніяких заперечень і спростувань з боку його босів з Банкової, можемо робити висновок. Партія «Слуга народу» почала загравати з російськомовними. «Слуга народу» знову спекулюватиме темою статусу російської мови і змінами в Закон про мови. Тобто темою двомовності. Робить «Слуга народу» це прямо під час війни... Все це в свою чергу говорить про таке. Реальні рейтинги «Слуги народу» і Зеленського уже валяються на землі... І це - в умовах виключених опозиційних телеканалів і мономарафону.
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Це зовсім різні речі і юридична кваліфікація їх зовсім різна!