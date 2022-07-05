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Новини Війна
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Повідомлено про підозру інженеру оборонного підприємства, який заперечував збройну агресію РФ, - Офіс генпрокурора

наручники

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру інженеру-технологу одного з державних підприємств, яке входить до ДК "Укроборонпром" за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний починаючи з березня 2022 року за допомогою "Telegram" поширював серед своїх колег інформаційні повідомлення, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Він висловлював думки щодо правомірності дій армії окупантів по "захисту населення Донбасу".

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації, на яких міститься службова документація держпідприємства, копії службових документів, походження яких встановлюється, а також предмети, схожі на вогнепальну зброю з набоями", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Наразі судом йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за матеріалами ГУ "І" ДЗНД СБУ. Встановлюється причетність інших співробітників держпідприємства до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Читайте: Викрито російського агента в "Укроборонпромі" та затримано колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході, - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

агресія (1194) Укроборонпром (1732) колабораціонізм (1156) підозра (755) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+21
А этого урода не хотите потрясти заодно?

«СЛУГА НАРОДУ» ОБІЦЯЄ РОСІЙСЬКОМОВНІСТЬ ОПУБЛИКОВАНО 2022-06-19 https://republic.com.ua/rub/opinion МНЕНИЕ

В інтернеті з'явився ролик де радник Єрмака Олексій Арестович сидячи в компанії кількох палких прибічників «Слуги народу» (ніби я впізнав Юрія Романенка) просторікує, що якщо в Україні переможе еврооптимістичний і націоналістичний проект, то Україна по-перше втратить території (ми вже їх втратили - Арестович), по-друге увійде в ЄС і там розчиниться. Але якщо Україна хоче «адмініструвати звільнені території по Урал», то ми не можемо відмовлятися від російської мови і російської культури. Кінець цитати.

У мене зразу кілька питань. А що в Україні заборонений обіг російської? Нічого подібного. Україна, так, бореться з печерною українофобією і зі зневагою всього українського, яка втілюється наприклад у відмові обслужити українською мовою громадянина України. І це правильно. Ми бачимо до чого призводить така зневага за умови путінської Росії біля кордону. До Буч, Ірпенів та Бородянок, які сталися в т.ч. тому, що другани Арестовича навіть увечері 23 лютого перконували всю країну що війни не буде. По-друге, яке нафіг «адміністрування територій по Урал»? Про що він? У нас мета зараз - викунути окупанта за наші кордони, заритися там в землю і нищити все стріляюче, що підповзатиме в наш бік зі сторони Росії... По-третє. Що значить «території втрачені»? Представник ОП Арестович натякає, що його босси не збираються звільняти окуповані території України? ...Арестович готовий ці землі просто віддати? Коротше. Висновок такий. Позаяк дикі заяви Арестовича не викликали ніяких заперечень і спростувань з боку його босів з Банкової, можемо робити висновок. Партія «Слуга народу» почала загравати з російськомовними. «Слуга народу» знову спекулюватиме темою статусу російської мови і змінами в Закон про мови. Тобто темою двомовності. Робить «Слуга народу» це прямо під час війни... Все це в свою чергу говорить про таке. Реальні рейтинги «Слуги народу» і Зеленського уже валяються на землі... І це - в умовах виключених опозиційних телеканалів і мономарафону.

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZWfzNT1C0x1IjV2aknUhiUigsVBqQv1Yht0t6ABsWJFXySPa_CkvhTvOosMAxhGo9A8-1fzw2df3IKHLd8KJp0kZjc6LC5csa1Y2VM55MA0NMVNy_GtEONtJMazxfNMNS66Q_1OO4QE2zA0LEDMF8JE70MWLq_dbSdJcJwox7L_Cp4YN49U_wqiY0OLaEzDQ8Y&__tn__=-UC*F Дмитро «Калинчук» Вовнянко
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05.07.2022 07:20
+11
"Бакановцям" ще "блох ловить" не надоїло? Може краще вбить "блохастого собаку" на Банковій?
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05.07.2022 07:09
+8
Щуку бросить в реку? В ИТК. Нам столько предстоит отстраивать...
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05.07.2022 07:39
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"Бакановцям" ще "блох ловить" не надоїло? Може краще вбить "блохастого собаку" на Банковій?
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05.07.2022 07:09 Відповісти
А этого урода не хотите потрясти заодно?

«СЛУГА НАРОДУ» ОБІЦЯЄ РОСІЙСЬКОМОВНІСТЬ ОПУБЛИКОВАНО 2022-06-19 https://republic.com.ua/rub/opinion МНЕНИЕ

В інтернеті з'явився ролик де радник Єрмака Олексій Арестович сидячи в компанії кількох палких прибічників «Слуги народу» (ніби я впізнав Юрія Романенка) просторікує, що якщо в Україні переможе еврооптимістичний і націоналістичний проект, то Україна по-перше втратить території (ми вже їх втратили - Арестович), по-друге увійде в ЄС і там розчиниться. Але якщо Україна хоче «адмініструвати звільнені території по Урал», то ми не можемо відмовлятися від російської мови і російської культури. Кінець цитати.

У мене зразу кілька питань. А що в Україні заборонений обіг російської? Нічого подібного. Україна, так, бореться з печерною українофобією і зі зневагою всього українського, яка втілюється наприклад у відмові обслужити українською мовою громадянина України. І це правильно. Ми бачимо до чого призводить така зневага за умови путінської Росії біля кордону. До Буч, Ірпенів та Бородянок, які сталися в т.ч. тому, що другани Арестовича навіть увечері 23 лютого перконували всю країну що війни не буде. По-друге, яке нафіг «адміністрування територій по Урал»? Про що він? У нас мета зараз - викунути окупанта за наші кордони, заритися там в землю і нищити все стріляюче, що підповзатиме в наш бік зі сторони Росії... По-третє. Що значить «території втрачені»? Представник ОП Арестович натякає, що його босси не збираються звільняти окуповані території України? ...Арестович готовий ці землі просто віддати? Коротше. Висновок такий. Позаяк дикі заяви Арестовича не викликали ніяких заперечень і спростувань з боку його босів з Банкової, можемо робити висновок. Партія «Слуга народу» почала загравати з російськомовними. «Слуга народу» знову спекулюватиме темою статусу російської мови і змінами в Закон про мови. Тобто темою двомовності. Робить «Слуга народу» це прямо під час війни... Все це в свою чергу говорить про таке. Реальні рейтинги «Слуги народу» і Зеленського уже валяються на землі... І це - в умовах виключених опозиційних телеканалів і мономарафону.

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZWfzNT1C0x1IjV2aknUhiUigsVBqQv1Yht0t6ABsWJFXySPa_CkvhTvOosMAxhGo9A8-1fzw2df3IKHLd8KJp0kZjc6LC5csa1Y2VM55MA0NMVNy_GtEONtJMazxfNMNS66Q_1OO4QE2zA0LEDMF8JE70MWLq_dbSdJcJwox7L_Cp4YN49U_wqiY0OLaEzDQ8Y&__tn__=-UC*F Дмитро «Калинчук» Вовнянко
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05.07.2022 07:20 Відповісти
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05.07.2022 07:21 Відповісти
Може Петицію про звільнення Арестовича пора зробити - бо цей пистун допистится
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05.07.2022 07:45 Відповісти
Кому??? Буратине, или его Папе Карле???
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05.07.2022 08:33 Відповісти
Заперечував чи виправдовував?
Це зовсім різні речі і юридична кваліфікація їх зовсім різна!
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05.07.2022 07:28 Відповісти
И в чем разница?
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05.07.2022 07:38 Відповісти
Як можна виправдовувати відсутнє (заперечував)?
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05.07.2022 08:08 Відповісти
Обов'язково кацапська гніда працює в оборонному підприємстві...
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05.07.2022 07:31 Відповісти
думаю, є і генштабі, і в СБУ
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05.07.2022 07:57 Відповісти
Скасувати громадянство та депортувати на Росію.
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05.07.2022 07:36 Відповісти
Щуку бросить в реку? В ИТК. Нам столько предстоит отстраивать...
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05.07.2022 07:39 Відповісти
Тепер, сподіваюся, всім зрозуміло, чому «не встигли» перевезти подалі від Києва МРІЮ та АНи з Гостомелю напередодні вторгнення? І як, «правоохоронні органи» встигли поставити тому виродку свої запитання, чи, як завжди, вирішили «понять и простит»?
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05.07.2022 07:40 Відповісти
Пожиттєве зрадник заслужив 😠
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05.07.2022 07:52 Відповісти
заперечував не питання - лопату і на нуль в поле перед свинособаками
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05.07.2022 08:14 Відповісти
А так это инженер год игнорировал предупреждения о нападении,обзывал Запад паникерами и дезинформаторами, звал нас в мае на шашлыки а в июне на даче? Инженер? А я думал, что у зели другой диплом не инженерный... А оно вот как - оказалось : инженер, я бы даже сказал - конструктор сдива Украины под рашку
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05.07.2022 08:26 Відповісти
Он ещё ***** ,разменировал Чонгар , из-за него мост в Херсоне не взорвали , и это же падла , рассекретил операцию по Вагнеровцам, перед этим по его совету , отпустили Цемаха, и отвели войска . На костёр этого предателя.
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05.07.2022 08:50 Відповісти
А як там насчёт объявить пидозру ЗЕпрезиденту Бонэвтик, Елдаку, Арахаму, Подляку, Резникову, Данилову, Баканову с Будановым?? Они все скопом и по отдельности тоже ,,запэрэчувалы збройну агресию" рашки. Так чем этот инженер отличается от ЗЕшоблы?
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05.07.2022 09:15 Відповісти
 
 