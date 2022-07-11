У Донецькій області заборонили продавати алкоголь

На контрольованій Україною території Донецької області з 11 липня заборонено торгівлю алкоголем і напоями на спиртовій основі.

Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні у Донецькій області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", - йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом, заборону на продаж алкоголю впроваджено для гарантування громадської безпеки та порядку з 11 липня 2022 року на період дії воєнного стану. Заборона не поширюється на лікарські засоби, дозволені до застосування та внесені до Державного реєстру лікарських і дезінфекційних засобів. На території області буде організовано патрулювання для контролю за забороною торгівлі алкоголем.

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