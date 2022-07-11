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У Донецькій області заборонили продавати алкоголь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

алкоголь

На контрольованій Україною території Донецької області з 11 липня заборонено торгівлю алкоголем і напоями на спиртовій основі.

Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні у Донецькій області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", - йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом, заборону на продаж алкоголю впроваджено для гарантування громадської безпеки та порядку з 11 липня 2022 року на період дії воєнного стану. Заборона не поширюється на лікарські засоби, дозволені до застосування та внесені до Державного реєстру лікарських і дезінфекційних засобів. На території області буде організовано патрулювання для контролю за забороною торгівлі алкоголем.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
ви виноградники повирубуйте дебіли зелені !
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11.07.2022 14:50
+4
В Донецкой обл. уже давно не продается алкоголь, если что! Даже слабо алкогольные напитки
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11.07.2022 14:52
+2
От це і є справжній геноцид
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11.07.2022 15:13
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ви виноградники повирубуйте дебіли зелені !
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11.07.2022 14:50 Відповісти
В Донецкой обл. уже давно не продается алкоголь, если что! Даже слабо алкогольные напитки
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11.07.2022 14:52 Відповісти
Зато по інших областях відкриваються генделі Живе пиво , алкоголь, тютюн
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11.07.2022 14:58 Відповісти
Повод эвакуироваться для тех кому не доходит...
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11.07.2022 15:07 Відповісти
От це і є справжній геноцид
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11.07.2022 15:13 Відповісти
Алкашів?
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11.07.2022 16:47 Відповісти
"А, что же мы, братцы, кушать будем???!"(с)
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11.07.2022 15:30 Відповісти
В Донецькій області, підконтрольній Україні, не продають алкоголь і спиртні напої (включаючи пиво) з лютого 2022 року!
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11.07.2022 15:37 Відповісти
по всей Украине нужно запретить и урегулировать комендантский час
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11.07.2022 15:42 Відповісти
може пора видавати ліцензію на відстріл дебілів при владі ?
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11.07.2022 17:55 Відповісти
Историю Сухого закона кто то читал из этих идиотов?
И США и СССР....
Думаю там сейчас сахар станет дефицитом.
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11.07.2022 15:54 Відповісти
Нет! - сказали мы фашистам, не допустит наш народ,

Чтоб боярышник душистый назывался словом "Глод"
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11.07.2022 16:07 Відповісти
 
 