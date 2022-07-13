Не варто здригатися від кожної заяви Москви, - президент Литви Науседа

Заходу варто дослухатися до заяв Росії, але не обов’язково здригатися від кожного агресивного слова Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю LRT заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Своїми погрозами Росія вже відштовхнула весь Євросоюз і, мабуть, більшу частину світу. Так, завжди потрібно серйозно реагувати на те, що говорить така агресивна держава, але, з іншого боку, не варто здригатися від кожної їхньої заяви", - сказав Науседа.

На його переконання, "ми повинні продовжувати роботу, яка мало пов’язана з Росією, й насамперед спрямована на спільну діяльність із союзниками".