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Не варто здригатися від кожної заяви Москви, - президент Литви Науседа

науседа

Заходу варто дослухатися до заяв Росії, але не обов’язково здригатися від кожного агресивного слова Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю LRT заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Своїми погрозами Росія вже відштовхнула весь Євросоюз і, мабуть, більшу частину світу. Так, завжди потрібно серйозно реагувати на те, що говорить така агресивна держава, але, з іншого боку, не варто здригатися від кожної їхньої заяви", - сказав Науседа.

На його переконання, "ми повинні продовжувати роботу, яка мало пов’язана з Росією, й насамперед спрямована на спільну діяльність із союзниками".

Автор: 

Литва (2384) росія (65002) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+26
Маленька Литва болт кладе на *********. Вчіться, євротолерасти.
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13.07.2022 07:28
+18
Гінтарасу Науседі-респект...
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13.07.2022 07:37
+16
Все правильно! "Гавкаюча собака тільки лякає - бо кусать боїться!" Чим голосніші погрози Кремля - тим більша його безсилість САме тому він "гавкає" стрясаючи повітря"
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13.07.2022 07:40
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Маленька Литва болт кладе на *********. Вчіться, євротолерасти.
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13.07.2022 07:28 Відповісти
Это урок тем кто постоянно вопит "нужно договариваться, идти на компромисы"
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13.07.2022 09:58 Відповісти
Гінтарасу Науседі-респект...
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13.07.2022 07:37 Відповісти
Все правильно! "Гавкаюча собака тільки лякає - бо кусать боїться!" Чим голосніші погрози Кремля - тим більша його безсилість САме тому він "гавкає" стрясаючи повітря"
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13.07.2022 07:40 Відповісти
Так ніхто вже не боїться, всі вже побачили Чого вартує ця "друга армія" світу, напевно тільки лівацька Німеччина від слів ***** дріжки ловит.
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13.07.2022 07:40 Відповісти
Оце дядько правильно каже!
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13.07.2022 07:48 Відповісти
правильно сказав бо пуйло простий дворовий понтовик у якого за пазухой ЯЗ
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13.07.2022 08:16 Відповісти
Как же мне нравится, когда политики говорят прямо. Балты и поляки вы прекрасны.
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13.07.2022 09:03 Відповісти
Правильно каже! ********* коли гавкає, це знак безсилля. Коли в них є можливість, вони не погрожують, а просто підло лупасять в 4 ночі абощо.
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13.07.2022 09:23 Відповісти
Литва - красавці!
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13.07.2022 10:05 Відповісти
Ну не говори за весь евросоюз, и за бильшу частину свиту! В евросоюзе кроме венгров, французишек и немцев еще много кто хочет сосать у путина, тоже касается бильшой частыны свиту, если взять союзников дьявола - индусов и китайцев, то они составят как раз бильшу частину свиту, по населению так точно. Не цивилизованного свиту, но все-таки.
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13.07.2022 10:48 Відповісти
Захід тільки робить вигляд, що боїться. Насправді вони тримають парашку як джерело власного збагачення. Це ті хто дорікає Україні корупцією!
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13.07.2022 11:20 Відповісти
Таж сама фігня і з вступом Фінляндії та Швеції в НАТО була, щось гавкали, що всім срака, вступ відбувся, і що, а нічого, язика в дупу запхали і всьо
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13.07.2022 15:16 Відповісти
 
 