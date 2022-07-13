В армії РФ відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем, - Генштаб ЗСУ
У лавах російських окупантів відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Військові РФ розуміють неефективність своїх дій проти сил оборони України.
"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Влад Казарецький
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+3 Olena Lynch
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це ж жах, про це треба кричати!
А той спікер, який казав, що кацапські літаки вже місяць, як не залітають, а тут хлопців сушки крили.
Бо риба тухне з голови.
Перефразую Арестовища : Дивіться, я жеру гівно, і не збираюсь змінюватись. Скільки нас таких ?