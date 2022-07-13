В армії РФ відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем, - Генштаб ЗСУ

У лавах російських окупантів відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Військові РФ розуміють неефективність своїх дій проти сил оборони України.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції", - йдеться в повідомленні.

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