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В армії РФ відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем, - Генштаб ЗСУ

рф,армія

У лавах російських окупантів відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Військові РФ розуміють неефективність своїх дій проти сил оборони України.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У РФ вивісили дошку ганьби з дезертирами, що втекли з бойових позицій в Україні. ФОТО

Автор: 

алкоголь (1238) армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+3
А що у нас "Про ситуацію на нулі 24-бригада ЗСУ " -https://www.youtube.com/watch?v=Z_xhVjQNaD4&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
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13.07.2022 08:03
+3
А Хтось сумнівався що в російській армії одні алкаши та мародери?
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13.07.2022 08:04
+3
Арестович: "Я - совок, i не збираюся змiнюватися.."
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13.07.2022 08:28
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А що у нас "Про ситуацію на нулі 24-бригада ЗСУ " -https://www.youtube.com/watch?v=Z_xhVjQNaD4&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
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13.07.2022 08:03 Відповісти
Нічого.
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13.07.2022 08:07 Відповісти
мдааа((( нічого собі(
це ж жах, про це треба кричати!
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13.07.2022 08:42 Відповісти
Ротний Шилов каже теж саме. МО знову не в курсі чи лупоока скаже "фейк"? І ні у кого не викликає підозри, що "командири" звалювали " за хлібом" перед обстрілами?
А той спікер, який казав, що кацапські літаки вже місяць, як не залітають, а тут хлопців сушки крили.
Бо риба тухне з голови.
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13.07.2022 11:17 Відповісти
А Хтось сумнівався що в російській армії одні алкаши та мародери?
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13.07.2022 08:04 Відповісти
Новий виперл Аристовища.
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13.07.2022 08:19 Відповісти
Дегенерат лишається дегенератом! Але хто ж тоді той, чиїм радником є це чмо?
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13.07.2022 08:54 Відповісти
В Біблії написано: Краще слухати докір розумного, аніж слухати пісні дурних (Екл.7:5)
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13.07.2022 09:09 Відповісти
Он же белорус, "тутешний" да еще "член лиги сексуальных меншинств". Его уровень- спичрайтер минского маньяка, ну а ермак другого "брехуна" подобрать не может. Пробовал еще одного члена этой Лиги Сирожу Леща, но не фотогеничен, да и нос переломан, не то... не то.
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13.07.2022 09:13 Відповісти
Люсю зливають, бо навіть ухилянт Лисий про нього хохму розповів. Квартал і не пукне без дозволу.
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13.07.2022 11:19 Відповісти
Арестович: "Я - совок, i не збираюся змiнюватися.."
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13.07.2022 08:28 Відповісти
Хоче підібрати для зелених ватяний електорат
Перефразую Арестовища : Дивіться, я жеру гівно, і не збираюсь змінюватись. Скільки нас таких ?
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13.07.2022 08:31 Відповісти
Цього іржавого совка потрібно давно вже здати в утіль!
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13.07.2022 08:51 Відповісти
Алкоголизм - нормальный режим в орде, не обращайте внимания
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13.07.2022 08:28 Відповісти
Впервые. естественно в СА, увидел как русские пили одеколон (Шипр,Тройной и Лосьон огуречный). Это было шо то. Служил со мной один бурят, тот не пил и не курил и прилично играл в футбол. Он меня уверял, что алкоголизм распостранен в Сибири на деревенском уровне. Но с тех пор захлестнуло все.
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13.07.2022 09:30 Відповісти
Добровільно податися на "на барьбу с фашистскай гідрай", забухать і дезіртірувать. Шо може буть більш логічніше для глибинного рашиста?!
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13.07.2022 09:56 Відповісти
 
 