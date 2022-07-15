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обстріл (21421) Сумська область (2243) Живицький Дмитро (463)

Вісім громад зазнали обстрілів російських окупантів на Сумщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,живицький

За добу росіяни вісім разів обстріляли вісім громад Сумщини, здійснивши понад 40 пострілів із різної зброї - кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі  ОВА Сумщини Дмитро Живицький.

У повідомленні зазначається: "За цей день, з 09.00 до 21.00 ворог 8 раз обстріляв 8 територіальних громад Сумської області.

Усього - понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники).

Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська територальні громади.

Постраждалих немає, руйнувань теж".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ обстріляли з РСЗВ і мінометів чотири громади на Сумщині, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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У самі гарячі дні на Сумщині,місцеві приходили на позиції,та готові були голіруч рвати москальню,неможливо було відігнати та щось пояснити,страху у них не було взагалі,тільки люта ненависть,жмурів кацапських прив'язували мотузками до автівок та тягали по селу,от такі там люди живуть...
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15.07.2022 01:46 Відповісти
 
 