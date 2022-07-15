Вісім громад зазнали обстрілів російських окупантів на Сумщині, - ОВА

За добу росіяни вісім разів обстріляли вісім громад Сумщини, здійснивши понад 40 пострілів із різної зброї - кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі ОВА Сумщини Дмитро Живицький.

У повідомленні зазначається: "За цей день, з 09.00 до 21.00 ворог 8 раз обстріляв 8 територіальних громад Сумської області.



Усього - понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники).



Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська територальні громади.



Постраждалих немає, руйнувань теж".

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