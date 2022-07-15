Інтерв'ю з конгресвумен Вікторією Спартц. ПОВНЕ ВІДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов взяв інтерв'ю в конгресвумен США Вікторії Спартц. Пані конгресвумен майже півтори години спілкувалася з українським журналістом.

Інтерв'ю з Вкторією Спартц у онлайн форматі на каналі Бутусов Плюс на youtube та на сайті Цензор.НЕТ о 20.40.

Якщо в когось є питання, пишіть, спробуємо дещо поставити в рамках нашого часу, і про діяльність Вікторії Спартц на підтримку України спитати, і яку допомогу виділяють США Україні, і чому вона вимагає відставки голови офісу президента - всесильного сірого кардинала Андрія Єрмака, якого назвала "людиною з сумнівною репутацією", і про 6 запитань до Єрмака, які вона оголосила.

Вікторія Спартц стала першим американським політиком, яка висунула конкретні претензії до організації оборони та прозорості української влади, і відповіді на питання Спартц президент Зеленський і сам Єрмак по суті досі чомусь уникають.

Звичайно, запитаю і як вона ставиться до того, що радник Єрмака Тимофій Мілованов назвав конгресвумен Спартц, яка голосувала за ленд-ліз для України, "політичною твариною".

Сподіваюсь, трансляція відбудеться згідно з планом попри щільний графік голосувань у Конгресі.