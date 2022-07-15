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Інтерв'ю з конгресвумен Вікторією Спартц. ПОВНЕ ВІДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов взяв інтерв'ю в конгресвумен США Вікторії Спартц. Пані конгресвумен майже півтори години спілкувалася з українським журналістом.

Інтерв'ю з Вкторією Спартц у онлайн форматі на каналі Бутусов Плюс на youtube та на сайті Цензор.НЕТ о 20.40.

Якщо в когось є питання, пишіть, спробуємо дещо поставити в рамках нашого часу, і про діяльність Вікторії Спартц на підтримку України спитати, і яку допомогу виділяють США Україні, і чому вона вимагає відставки голови офісу президента - всесильного сірого кардинала Андрія Єрмака, якого назвала "людиною з сумнівною репутацією", і про 6 запитань до Єрмака, які вона оголосила.

Вікторія Спартц стала першим американським політиком, яка висунула конкретні претензії до організації оборони та прозорості української влади, і відповіді на питання Спартц президент Зеленський і сам Єрмак по суті досі чомусь уникають.

Звичайно, запитаю і як вона ставиться до того, що радник Єрмака Тимофій Мілованов назвав конгресвумен Спартц, яка голосувала за ленд-ліз для України, "політичною твариною".

Сподіваюсь, трансляція відбудеться згідно з планом попри щільний графік голосувань у Конгресі.

Автор: 

Бутусов Юрій (3584) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+98
Дерьмаковцы лихорадочно набирают дерьма в пасти, всю ветку загадят.
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15.07.2022 20:48
+87
🔥🔥🔥 ого Юрій, оце рівень! Давайте, смаліть ту довбану рашистську вату на банковій.
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15.07.2022 20:51
+79
У зелених знову буде палати
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15.07.2022 20:48
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16.07.2022 07:01 Відповісти
если Спартц права то это страшно и убрать Ермака обязательно нужно. если она не права, то смена ничего не изменит, но уровень безопасности может измениться в лучшую сторону, учитывая вранье с Вагнеровцами.
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16.07.2022 02:40 Відповісти
Трохи здивувала заява Вікторіі, що з цими питаннями щодо Єрмака вона не могла дістатися ані до Байдена, ані до ЦРУ. І це після того, як Байден вручив ій авторучку, якою підписав закон про ленд-ліз?

Як би там не було, добре те, що після цього вимушеного відкритого листа Білий Дім вже підтвердив, що готується дати ій відповідь по суті.
Не маю сумнівів, що про зміст тієі відповіді ми усі рано чи пізно дізнаємось.

Не дізнаємось ми лише про те, про що говорять між собою на цю тему Єрмак і Зеленський.
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16.07.2022 03:25 Відповісти
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16.07.2022 03:47 Відповісти
Нарешті я почув нормальні пояснення щодо побоювань США, що їх зброя лпиниться не в тих руках.
Причому це докорінно відрізняється від версії, згенерованої ОПЗЄ та його підлабузниками.

Мова йде про те, що зараз США не впевнегі в тому, що курс України не зміниться, що вже було неодноразово.

А після заяв ОПЗЄ та СН про дружбу та співробітництво з ворогом США Китаєм це питання не могло не виникнути.

Тобто США готові допомагати ЗСУ та Україні але не довіряють ЗЄвладі.
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16.07.2022 04:15 Відповісти
Ссикопехотна конспірологічна "громада" знов обговорює "авторшу",і зовсім не зміст сказанного.Бідолаги ніяк не зрозуміли досі,шо обираючи любу владу, вони,і тільки вони ,несуть відповідальність за їі діі.Принцип:--" Бачили очі шо обирали,тепер їште поки не повилазе!",чи "Кожен народ заслуговує тоі влади ш має!" ,ніяк не розміщається у мізках лохокторату.Бідолаги мрійники,ще з колгоспним мисленням,вже протерли дивани,мріючи про владу,яка прийде з інших планет та зробить увіх щасливими.... Танці з граблями біля урн,з воплями-"яка різниця","ми їх зробили разом", "хто завгодно,тільки не ці" і пр.---це основна причина негараздів,все інше,лише наслідки.....Жуйте,поки не повилазе,бо ви того варті.....Смачного
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16.07.2022 05:44 Відповісти
Чудово пане Nick Alimenko! Повністью згоден з Вами,підтримую. Бажаєш
ворогом українця? То скажи йому правду, він ії ой як не любить. Жозеф Деместр
так і сказав:" Кожний народ має той уряд який він заслуговує", й ще:"Якщо народ
аморальний-це означає що йому в покарання надішлють якого-небудь урода
на трон!".Ж.Деместр філософ,посол Королівства Сардинії в 19 сторіччі. Ось чому
така негативна реакція на це блескуче інтерв'ю Вікторії Спартц. Мудаки! Ви навить
не вмієте слухати що говорить людина й робити з того висновки. Ці милованови,
єрмаки й татарови біля неї й стояти не мають права!
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16.07.2022 14:13 Відповісти
Самое грустное что увидят это те люди которые читают цензор и без того ситуацию понимают а остальным пофиг
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16.07.2022 06:55 Відповісти
Та УП зробила в тому "інтерв'ю" з Вікторії бездоказову істеричку. Останні півроку УП справно відпрацьовує гроші зелених. Гонгадзе в гробу перевертається...((((
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16.07.2022 11:11 Відповісти
Байден із його демократами таки лайно. Наступний президент США буде республіканцем. Добре, якби це була Вікторія.
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16.07.2022 09:01 Відповісти
Так це ж про Єрмака, передбачували:
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16.07.2022 09:58 Відповісти
Вікторія Спартц віртуозно підпалює пердаки зє-плісняві. Справжній індикатор зє-білоїдів на форумі!
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16.07.2022 13:50 Відповісти
Та на фиг нам ваш зеля! Украинская Нация - вот что важно. "Платон мне друг, но...". Пусть разбираются и доказывают. Й не бiгти поперед батька!
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16.07.2022 15:08 Відповісти
Вот ты у нас сильно воспитанный и не обзываешься. Называешь члена парламента США дамочкой, нагло орущей горлопанкой и бабцом. Язык тебе вырвать мало.
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16.07.2022 16:10 Відповісти
Если США проиграют Украину(с такими выигршными картами!!!. ) то после этого обязательно проиграют Китай и всю Азию,-это неизбежно. Ну и проигрыш США будет автоматом(как и всего Запада). Может США и ее граждане устали побеждать и им захотелось проиграть и умереть? Такое тоже может быть
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16.07.2022 21:05 Відповісти
Хотілось би почути коментарі від Юрія Бутусова які висновки для себе він зробив.
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17.07.2022 00:17 Відповісти
Дуже сумно, що ви навмисне чи дурні чи вата, що не чуєте за піною цієї дамочки найголовнішого, що вона каже. А вона каже: немає постачання зброї в Україну! Вона кремлівська шмара, а ви радієте, що вона копає під цього темного єрмака. Лендліз скасують, і хто вам винен, коли москалі прийдуть, теж єрмак? Барані.
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17.07.2022 01:18 Відповісти
Как можно быстрее устранить Ермака и Татарова
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17.07.2022 08:13 Відповісти
Добродійка, ви що з глузду з'їхали? Допомога США в Україні не залежить від вас. Ви ніхто у політичному світі Америки.
Ви нерозумна людина, яка намагається заробити політичний капітал на біді України. By the way your english as bad as ukrainian.
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17.07.2022 08:25 Відповісти
Ви , мабуть, Мілованов
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17.07.2022 09:36 Відповісти
Не треба хвилюватися, нічого не залежить від цієї мерзенної персони. Її навіть гидують її однопартійці, нікому не подобається гнилі персонажі.
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17.07.2022 08:34 Відповісти
Завхоз дЕрмак плевал на репутацию Украины и ее кучмиста Ze...В США выборы скоро в Конгресс очень вероятно что республиканцы будут имеет большинство в Палате Представителей...а це як кажуть в Одесі зовсім інший Турборежим для слуг диявола...
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17.07.2022 08:55 Відповісти
Вам з такими запитаннями потрібно звертатися не до Юрія Бутусова ,
а до Генеральноі прокуратури і там ви отримаєте всі відповіді на своі
брехливі запитання 😕
так як були суди по цим звинуваченням і як вияснилось , Президент
Порошенко не порушував закони , а чесно працював на краіну !

Перекажіть Бені , що на нього чекають в США , а портнова чекає суд !
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17.07.2022 09:16 Відповісти
ЦРУ и АНБ представили конгрессвуменшу чтобы устроить Обсерон для не Штирлица путлера по кличке красопузый агент *Козырь*
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17.07.2022 09:04 Відповісти
У Леонида Данилыча кстати тоже завхозом был не агент советского КГБ ведмедчук...
По кличке Соколовский..
Пути Господни неисповедимы...
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17.07.2022 09:07 Відповісти
Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Милованов, назвав конгресмена Вікторію Спартц "політичною твариною".

А хто ж тоді ви, Милованов, разом с Єрмаками\Зеленськими\Арахаміями,
які напередодні війни роззброїли Україну і три три роки , поспіль ,
не виконували військове держзамовлення ?😠
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17.07.2022 09:08 Відповісти
Штирлиц...вам новое задание...
Войти в доверие будущему президенту Украины и любым способом заставить его сдаться за три дня...
Иначе я тебя расстреляю как врага рабZeи...
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17.07.2022 09:27 Відповісти
Американці ніколи не будуть публічно виступати проти офіційної влади України чи її окремих представників, навіть будучи впевненими, що вони є рашистами, ставлениками кремля, поки цього першим не зробить народ України і публічно відмежує себе від цієї влади.
Тому у даній ситуації, коли фактично вся українська центральна влада складається із 5-ї колони кремля, все залежить виключно від українського народу.
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17.07.2022 10:07 Відповісти
Мда... не погано вийшло, але і не добре. Не погано, тому що піднялися актуальні питання та "делікатні" ситуації. Але для чого Бутусов вчепився в тему контролю за постачанням зброї? Це ж закрита тема. Видно, що інтервю робилася поспіхом. У конгресвумен Спартц стальні нерви...
Що не добре? А в самому при кінці Спартц застала Бутусова зненацька - пропозицією продовжити спілкування в розширеному складі із іншими політиками. А Бутусов - "растерялася"))
А це головне!!! Спартц прояснила ситуацію із процесами повязанами із війною проти України рф, це раз. Два. Знову виникає питання розвитку незалежної журналістики в Україні. На початку війни це питання піднімалося...
Чому це важливо? Зараз всі ЗМІ та марафон аля песик, працють по типу проти чого воює Україна. А щоб суспільство було в "тонусі", треба подавати інформацію - За що воюємо! Не за міфічним вступ в ЄС та Нато, а конкретно. В даному випадку це виконання вимог ЄС для вступу в ЄС. За виконанням цих вимог йде принесення справедливості в розвиток України. Таких цілей багато і вони якось постійно не співпадають між суспісльвом і бидлоелітою при владі вже десятки років. Всі розуміють, що гучні заяви суддів, чиновників, урядовців - це просто фейки, реальні справи то інші. Незалежна журналістика працює на запитах суспісльства. Винесення цих запитів формує тези - За що воюємо.
Тому спілкування доцільно продовжувати і розширювати, щоб і на Заходу розуміли реальні запити суспільства в Україні. І це навіть важливо під час війни. Розширювати треба спілкування і найбижличи сусідами, Польща, Прибалтика. Питання як?
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17.07.2022 10:23 Відповісти
Для Бутусова. Видання The Hill містить дві статті від профі про стан ЗСУ. Там і добре і погане - почитайте...
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17.07.2022 10:32 Відповісти
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