Інтерв'ю з конгресвумен Вікторією Спартц. ПОВНЕ ВІДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов взяв інтерв'ю в конгресвумен США Вікторії Спартц. Пані конгресвумен майже півтори години спілкувалася з українським журналістом.
Інтерв'ю з Вкторією Спартц у онлайн форматі на каналі Бутусов Плюс на youtube та на сайті Цензор.НЕТ о 20.40.
Якщо в когось є питання, пишіть, спробуємо дещо поставити в рамках нашого часу, і про діяльність Вікторії Спартц на підтримку України спитати, і яку допомогу виділяють США Україні, і чому вона вимагає відставки голови офісу президента - всесильного сірого кардинала Андрія Єрмака, якого назвала "людиною з сумнівною репутацією", і про 6 запитань до Єрмака, які вона оголосила.
Вікторія Спартц стала першим американським політиком, яка висунула конкретні претензії до організації оборони та прозорості української влади, і відповіді на питання Спартц президент Зеленський і сам Єрмак по суті досі чомусь уникають.
Звичайно, запитаю і як вона ставиться до того, що радник Єрмака Тимофій Мілованов назвав конгресвумен Спартц, яка голосувала за ленд-ліз для України, "політичною твариною".
Сподіваюсь, трансляція відбудеться згідно з планом попри щільний графік голосувань у Конгресі.
Будь ласка, зачекайте...
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Як би там не було, добре те, що після цього вимушеного відкритого листа Білий Дім вже підтвердив, що готується дати ій відповідь по суті.
Не маю сумнівів, що про зміст тієі відповіді ми усі рано чи пізно дізнаємось.
Не дізнаємось ми лише про те, про що говорять між собою на цю тему Єрмак і Зеленський.
Причому це докорінно відрізняється від версії, згенерованої ОПЗЄ та його підлабузниками.
Мова йде про те, що зараз США не впевнегі в тому, що курс України не зміниться, що вже було неодноразово.
А після заяв ОПЗЄ та СН про дружбу та співробітництво з ворогом США Китаєм це питання не могло не виникнути.
Тобто США готові допомагати ЗСУ та Україні але не довіряють ЗЄвладі.
ворогом українця? То скажи йому правду, він ії ой як не любить. Жозеф Деместр
так і сказав:" Кожний народ має той уряд який він заслуговує", й ще:"Якщо народ
аморальний-це означає що йому в покарання надішлють якого-небудь урода
на трон!".Ж.Деместр філософ,посол Королівства Сардинії в 19 сторіччі. Ось чому
така негативна реакція на це блескуче інтерв'ю Вікторії Спартц. Мудаки! Ви навить
не вмієте слухати що говорить людина й робити з того висновки. Ці милованови,
єрмаки й татарови біля неї й стояти не мають права!
Ви нерозумна людина, яка намагається заробити політичний капітал на біді України. By the way your english as bad as ukrainian.
а до Генеральноі прокуратури і там ви отримаєте всі відповіді на своі
брехливі запитання 😕
так як були суди по цим звинуваченням і як вияснилось , Президент
Порошенко не порушував закони , а чесно працював на краіну !
Перекажіть Бені , що на нього чекають в США , а портнова чекає суд !
По кличке Соколовский..
Пути Господни неисповедимы...
А хто ж тоді ви, Милованов, разом с Єрмаками\Зеленськими\Арахаміями,
які напередодні війни роззброїли Україну і три три роки , поспіль ,
не виконували військове держзамовлення ?😠
Войти в доверие будущему президенту Украины и любым способом заставить его сдаться за три дня...
Иначе я тебя расстреляю как врага рабZeи...
Тому у даній ситуації, коли фактично вся українська центральна влада складається із 5-ї колони кремля, все залежить виключно від українського народу.
Що не добре? А в самому при кінці Спартц застала Бутусова зненацька - пропозицією продовжити спілкування в розширеному складі із іншими політиками. А Бутусов - "растерялася"))
А це головне!!! Спартц прояснила ситуацію із процесами повязанами із війною проти України рф, це раз. Два. Знову виникає питання розвитку незалежної журналістики в Україні. На початку війни це питання піднімалося...
Чому це важливо? Зараз всі ЗМІ та марафон аля песик, працють по типу проти чого воює Україна. А щоб суспільство було в "тонусі", треба подавати інформацію - За що воюємо! Не за міфічним вступ в ЄС та Нато, а конкретно. В даному випадку це виконання вимог ЄС для вступу в ЄС. За виконанням цих вимог йде принесення справедливості в розвиток України. Таких цілей багато і вони якось постійно не співпадають між суспісльвом і бидлоелітою при владі вже десятки років. Всі розуміють, що гучні заяви суддів, чиновників, урядовців - це просто фейки, реальні справи то інші. Незалежна журналістика працює на запитах суспісльства. Винесення цих запитів формує тези - За що воюємо.
Тому спілкування доцільно продовжувати і розширювати, щоб і на Заходу розуміли реальні запити суспільства в Україні. І це навіть важливо під час війни. Розширювати треба спілкування і найбижличи сусідами, Польща, Прибалтика. Питання як?