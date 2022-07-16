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Десантники та спецпризначенці "Омеги" знищили групу окупантів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ під Слов'янськом, - Бутусов. ВIДЕО

Воїни 81-ї десантно-штурмової бригади та бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Нацгвардії під Слов'янськом знищили групу солдат 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у телеграм-каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ. 

"Група солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ знищена воїнами 81-ї десантно-штурмової бригади та "Омеги" Нацгвардії під Слов'янськом", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "20 км пішки, поранених винесли на собі", - як воїни 24-ї ОМБр виходили з оточення в районі Гірського-Золотого. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) Бутусов Юрій (3584) Національна гвардія (1525) 81 окрема аеромобільна бригада (68) Слов’янськ (598)


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Топ коментарі
+50
Дохлих кацапів багато не буває.
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16.07.2022 13:47
+44
Жирно , респект !!!!
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16.07.2022 13:44
+33
Нацгвардия на низовом уровне очень крутые бойцы. А верхушка МВД вся коррумпированна.
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16.07.2022 13:47
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Жирно , респект !!!!
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16.07.2022 13:44 Відповісти
гарно виглядає стромов на шевроні.
треба це фото терміново мамі, дружині, всім родичам його переслати.
хай цілують дупу ***** далі ще сильніше,
в засос.
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16.07.2022 14:50 Відповісти
чем больше их здохнет , тем лучше Украинскому народу
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16.07.2022 16:08 Відповісти
Дякую хлопцям за роботу!
В принципі, двоє-теж група.
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16.07.2022 13:46 Відповісти
Забагато мух для свіжіх 200-х. Можливо вони давно там.
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16.07.2022 20:29 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває.
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16.07.2022 13:47 Відповісти
Нацгвардия на низовом уровне очень крутые бойцы. А верхушка МВД вся коррумпированна.
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16.07.2022 13:47 Відповісти
"Омега" была ещё со времён СМВЧМ (если кто в курсе что это было). Где я и служил собственно.
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16.07.2022 16:34 Відповісти
Ви служили, вже в тому,що осталоb після СМЧМ МВД СССР
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17.07.2022 13:16 Відповісти
Що це за назва?Колись були СМЧМ МВД СССР,
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17.07.2022 13:18 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині-виконавцям респект...
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16.07.2022 13:50 Відповісти
"Отсромили" кацапа Стромова наши воины. Слава ЗСУ!
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16.07.2022 13:52 Відповісти
мертвий моZZzкаль---Спокійний сон наших дітей!!
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16.07.2022 13:52 Відповісти
Справді "кулеметно-артилерійської дивізії"? Чомусь згадалась неофіційна назва Львівського політучилища у 70-80 роках - "балетно-пулеметное".
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16.07.2022 14:06 Відповісти
У деяких англомовних арміях існують "кавалерійські ескадрони" Тільки там "кавалеристи" на танках воюють
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16.07.2022 14:29 Відповісти
это островитяне с Курил Береговая оборона
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16.07.2022 14:41 Відповісти
Є така штука Товариш фотографії показував - Вирубані в камені котловани Над ними - башти Т-34 і бронековпаки з "Максимами" Саме цікаве - якщо кулемети зняті зі станків і лежать змазані в ящиках то гармати і їх башти поїдені іржею як коростою! Вони мабуть і стрілять уже не зможуть!
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17.07.2022 13:34 Відповісти
У этих"кавалеристов"только номера и названия от исторического прошлого,на самом деле это современные разведподразделения
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16.07.2022 14:43 Відповісти
эх штацкие
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16.07.2022 16:52 Відповісти
первая бронекопытная! ношу 65-ку с ним..
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16.07.2022 19:15 Відповісти
Гербовая печать МИДа Руссорейха.
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17.07.2022 12:11 Відповісти
Странно. Без ХИМАРСов и М777 уничтожили? А представляете если бы так же уничтожали на всех 1 200 км. фронта?
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16.07.2022 14:15 Відповісти
отдать животным пускай свинособаками лакомятся........................................СЛАВА ЗСУ!
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16.07.2022 14:15 Відповісти
Деякі армії використовували собак/свиней.
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16.07.2022 20:46 Відповісти
Мухи сразу не работают просто так. А они там уже жирные летают. Откормились на рашистах.
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16.07.2022 14:44 Відповісти
18-я пулемётно-артиллерийская дивизия. Другое наименование Курильский укреплённый район. Япония должна всё понять...
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16.07.2022 15:06 Відповісти
прекрасний натюрморт !!!
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16.07.2022 15:25 Відповісти
Слава ЗСУ !смерть рашиським окупантам.
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16.07.2022 15:51 Відповісти
Так тримати!!! Слава нашим бійцям!!!
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16.07.2022 16:51 Відповісти
Япона мать! Це ж АЖ з Курильських островів іх пригнали! https://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4) Так ми заразом і японські Північні території звільнимо. Пан Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії, має терміново подумати про надання нам військово-технічної допомоги.
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16.07.2022 18:09 Відповісти
Кацап - дивна мразотна істота. У себе в країні щоб порядок навести помирати не бажає але лізе подихати у інші країни.
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16.07.2022 19:06 Відповісти
Если бы власть была национальной - бактериологическое оружие уже бы съело 100к существ. Но нет, оккупация продолжается...
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16.07.2022 20:48 Відповісти
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії

ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
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17.07.2022 13:39 Відповісти
Дякую. Аби їх холєра побила!
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16.07.2022 19:29 Відповісти
РабZZeя в трауре...Потерь нет
Конашенков
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16.07.2022 20:37 Відповісти
Мухи всегда казламордых преследуют
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16.07.2022 22:07 Відповісти
Горите в пекли , твари!
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16.07.2022 22:13 Відповісти
Херсонська голодна муха
Лазить по морді кацапа.
Кусає його за вуха
Завзято тре лапу об лапу.

Відкладає яйця на лобі,
На носі,на шиї і скєпах.
Сідає на кирзовий чобіт
І сцить на рашистську рєпу.
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17.07.2022 10:55 Відповісти
Аминь
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17.07.2022 14:22 Відповісти
 
 