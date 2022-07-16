Десантники та спецпризначенці "Омеги" знищили групу окупантів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ під Слов'янськом, - Бутусов. ВIДЕО
Воїни 81-ї десантно-штурмової бригади та бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Нацгвардії під Слов'янськом знищили групу солдат 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у телеграм-каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.
"Група солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ знищена воїнами 81-ї десантно-штурмової бригади та "Омеги" Нацгвардії під Слов'янськом", - зазначив Бутусов.
Топ коментарі
+50 Ivan Ivanov #432727
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треба це фото терміново мамі, дружині, всім родичам його переслати.
хай цілують дупу ***** далі ще сильніше,
в засос.
В принципі, двоє-теж група.
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ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
Конашенков
Лазить по морді кацапа.
Кусає його за вуха
Завзято тре лапу об лапу.
Відкладає яйця на лобі,
На носі,на шиї і скєпах.
Сідає на кирзовий чобіт
І сцить на рашистську рєпу.