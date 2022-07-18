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Держприкордонслужба (5673) обстріл (27045) Сумська область (3232)

Війська РФ все частіше обстрілюють прикордоння Сумщини, - ДПСУ

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння, останнім часом більше обстрілів фіксується на Сумщині.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ворог продовжує обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає на Сумську область. Використовують ствольну артилерію, міномети, непоодинокі випадки запуску ракет з літаків. Однак, на щастя, як на кордоні з РФ на цьому напрямку, такі на кордоні з Білоруссю ми не бачимо створення ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення", - зазначив він.

Водночас, додав Демченко, на кордоні з РФ та Білоруссю не спостерігають ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення на територію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із самого ранку окупанти обстрілюють Сумщину із мінометів, реактивної артилерії та систем залпового вогню, - Живицький

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Топ коментарі
+2
не мішало довбанути у відповідь а зовсім страх потіряли через кордон нас дубасити
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18.07.2022 11:50
+1
Відбуваються торги.
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18.07.2022 11:43
+1
А чому у відповідь ординське прикордоння не обстріляти, хоча б туди звідки б'є їхня артилерія?
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18.07.2022 11:46
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Відбуваються торги.
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18.07.2022 11:43 Відповісти
А чому у відповідь ординське прикордоння не обстріляти, хоча б туди звідки б'є їхня артилерія?
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18.07.2022 11:46 Відповісти
Почитай в телеге местные каналы и не спрашивай больше. Курского губера например.
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18.07.2022 11:54 Відповісти
местные кацапы в приграничных сёлах почему-то не сообщают время разворачивания хакасских расчетов, и их координаты. А даже если бы и сообщали, то у ДПСУ нет расчетов с 2Б11 или стволки.
Еще будут сложные вопросы?
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18.07.2022 12:00 Відповісти
не мішало довбанути у відповідь а зовсім страх потіряли через кордон нас дубасити
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18.07.2022 11:50 Відповісти
через границу теперь будут дубасить все время, пока у нас есть восточные и южные фронта. А нам не мешало бы в будущем более ответственно относиться к выбору центральной власти в стране, что бы потом не искать бомбоубежища.
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18.07.2022 12:08 Відповісти
Кажуть русня знов зайшла на Сумщину. Чи це правдива інформація?
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18.07.2022 12:55 Відповісти
не пей из копытца...
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18.07.2022 14:51 Відповісти
Це неправда
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18.07.2022 13:01 Відповісти
то чому богданою чи гіацитом чи 120-м мінометом не можна дати відповідь,
це ж не західна зброя
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18.07.2022 13:27 Відповісти
Тому що влада не хоче стріляти у своїх господарів.
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18.07.2022 14:37 Відповісти
всё на "внезапно" образовавшихся фронтах
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18.07.2022 14:52 Відповісти
 
 