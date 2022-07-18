У "Краківці" призупинено пропуск легковиків на 10 діб, - ДПСУ

Громадяни, які прямують у Польщу, мають врахувати факт тимчасового призупинення пропуску легковиків у "Краківці". Облаштовується накриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

"18 липня, у пункті пропуску "Краківець", розпочалися роботи з дооблаштування пункту пропуску. У зв’язку з цим, з 8.00 тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України. Натомість пропуск легкового транспорту та автобусів на в’їзд в Україну, а також вантажівок в обох напрямах продовжується", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи триватимуть до 10 діб.