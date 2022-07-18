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В Україні узаконили трудові договори з нефіксованим робочим часом

увольнение,книжка,трудовая

Верховна Рада на засіданні 18 липня прийняла в цілому законопроєкт, поданий на розгляд ще у лютому 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на порталі ВР.

Законопроєктом №5161 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості" вводиться нова форма трудового договору - договір з нефіксованим робочим часом. Він передбачає, що обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання власником наявної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно. Також відтепер роботодавець не може забороняти/створювати перешкоди працівникові, який працює за таких договором, виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця. При цьому заробітна плата таким працівникам виплачується за фактично відпрацьований час, а роботодавець повинен забезпечити фрілансера роботою мінімум на 32 годин в місяць, а потім оплатити цей час.

Під час засідання нардеп "Батьківщини" Михайло Цимбалюк вказав негативні, на думку політсили, сторони законопроєкта: "Перше. Роботодавець не повинен забезпечувати працівників роботою. Друге. Якщо за місяць потреби у залучені працівника не було, то він отримає оплату як за 32 години роботи, це може бути нижче мінімальної зарплати. Наступне. Третє. Працівник має негайно з'явитись на виклик, а мінімального терміну повідомлення немає. Якщо в теперішніх умовах роботодавець в Києві, а найманий працівник на західній частині нашої держави. Йому кажуть завтра з'явитись, як він зможе це зробити? Також цей трудовий договір може містити додаткові підстави звільнення. Це також є серйозний недолік цього законопроекту".

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Топ коментарі
+12
СЛАВА ЗЕЛЕНОМУ СМОРКАЧУ ,ОЛИГАРХИ РУЛЯТ.
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18.07.2022 17:39
+9
Недра отобрали, землю так же, чего бы рабов не узаконить...
Нету профсоюзов... Нету Махна, Кузьмы, Сашка Белого....

_______________

📌📌📌ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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18.07.2022 17:31
+4
О!!! Буквально нещодавно те ж саме зробили на роісє.

Вєрнай дарогай ідут зєльониє товаріщі.
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18.07.2022 18:17
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Недра отобрали, землю так же, чего бы рабов не узаконить...
Нету профсоюзов... Нету Махна, Кузьмы, Сашка Белого....

_______________

📌📌📌ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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18.07.2022 17:31 Відповісти
а ти таке тупе, що саме не можеш, що якісь журнашлюхи будуть стиавити питання, не переживай поставлять, за які заплатять.
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19.07.2022 07:36 Відповісти
СЛАВА ЗЕЛЕНОМУ СМОРКАЧУ ,ОЛИГАРХИ РУЛЯТ.
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18.07.2022 17:39 Відповісти
Еще б новые рабочие места создали и открыли границу вообще молодцами бы стали
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18.07.2022 17:46 Відповісти
О!!! Буквально нещодавно те ж саме зробили на роісє.

Вєрнай дарогай ідут зєльониє товаріщі.
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18.07.2022 18:17 Відповісти
- Итак, теперь график работы будет таким: Понедельник - отдых после выходных. Вторник - подготовка к работе. Среда - работа. Четверг - отдых после работы. Пятница - подготовка к выходным. Суббота и воскресенье - выходные. Вопросы есть?
Голос из зала:
- И как долго эта хрень по средам будет продолжаться?!
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18.07.2022 19:11 Відповісти
Роботодавцю часто немає потреби знати, коли виклнується та робота, яку він купує. Я, наприклад, звітуюся раз на рік. А роботу можу робити і вдень, і вночі, і в середу, і в неділю.
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18.07.2022 20:01 Відповісти
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18.07.2022 21:02 Відповісти
Ну ось повертаємся до рабовласницького ладу!
Еволюція рухається у зворотному напрямку - а далі арахамія і знову на дерева!
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18.07.2022 19:13 Відповісти
А може відразу трудодні, чи рабство?
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18.07.2022 19:51 Відповісти
працювати становится банально не вигідно. тоб то слюсар у котрого все працює та не ламаєця буде отримувати з.п. за 4 робочіх дні, . а зарплатня найнижча в Європі
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18.07.2022 22:38 Відповісти
 
 