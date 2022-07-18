В Україні узаконили трудові договори з нефіксованим робочим часом

Верховна Рада на засіданні 18 липня прийняла в цілому законопроєкт, поданий на розгляд ще у лютому 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на порталі ВР.

Законопроєктом №5161 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості" вводиться нова форма трудового договору - договір з нефіксованим робочим часом. Він передбачає, що обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання власником наявної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно. Також відтепер роботодавець не може забороняти/створювати перешкоди працівникові, який працює за таких договором, виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця. При цьому заробітна плата таким працівникам виплачується за фактично відпрацьований час, а роботодавець повинен забезпечити фрілансера роботою мінімум на 32 годин в місяць, а потім оплатити цей час.

Під час засідання нардеп "Батьківщини" Михайло Цимбалюк вказав негативні, на думку політсили, сторони законопроєкта: "Перше. Роботодавець не повинен забезпечувати працівників роботою. Друге. Якщо за місяць потреби у залучені працівника не було, то він отримає оплату як за 32 години роботи, це може бути нижче мінімальної зарплати. Наступне. Третє. Працівник має негайно з'явитись на виклик, а мінімального терміну повідомлення немає. Якщо в теперішніх умовах роботодавець в Києві, а найманий працівник на західній частині нашої держави. Йому кажуть завтра з'явитись, як він зможе це зробити? Також цей трудовий договір може містити додаткові підстави звільнення. Це також є серйозний недолік цього законопроекту".

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