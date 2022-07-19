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ЄС може розширити санкції проти російського "Сбербанку", - Bloomberg

сбербанк

Європейський союз може розширити санкції проти найбільшого російського банку - "Сбербанку".

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Видання з посиланням на джерела пише, що додаткові заходи, крім відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, будуть включати повну заморозку активів. Передбачається, що ці санкції можуть вступити в силу через шість місяців.

Також читайте: ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ, - фон дер Ляєн

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Под санкции ЕС попадут Собянин, Безруков, Машков, Чемезов, мотоклуб «Ночные волки» и движение «Юнармия».
Правильно шлюшки *****, должны отдыхать на Сызране
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19.07.2022 16:05 Відповісти
Вот если б через 6 часов...
.
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19.07.2022 16:09 Відповісти
Да сразу по четырём направлениям...
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19.07.2022 16:18 Відповісти
ЄС скоро буде вимагати від України про ,припинення вогню..і здачу територій
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19.07.2022 16:11 Відповісти
Ок а это тогда что за новости?
Европейский союз внесет изменения в свои санкции против России, разрешив разморозить часть средств российских банков, которые могут потребоваться для торговли продуктами питания и удобрениями, пишет Reuters со ссылкой на проект документа.

В соответствии с изменениями регламента, которые могут утвердить 20 июля, страны ЕС планируют разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским банкам, в том числе ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку "Открытие", ВЭБу, Промсвязьбанку и Банку России
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19.07.2022 16:30 Відповісти
ЄС багато чого може, але нічого не робить з того багато. тільки стоїть раком перед паРашею та посмоктує у *****.
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19.07.2022 16:37 Відповісти
Может расширить а может не расширить. Зато с других банков снимают санкции в обмен на предоставление рашистами коридора на вывоз зерна с Украины. Так можно вечно воевать
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19.07.2022 16:44 Відповісти
 
 