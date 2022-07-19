ЄС може розширити санкції проти російського "Сбербанку", - Bloomberg
Європейський союз може розширити санкції проти найбільшого російського банку - "Сбербанку".
Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Видання з посиланням на джерела пише, що додаткові заходи, крім відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, будуть включати повну заморозку активів. Передбачається, що ці санкції можуть вступити в силу через шість місяців.
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Правильно шлюшки *****, должны отдыхать на Сызране
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Европейский союз внесет изменения в свои санкции против России, разрешив разморозить часть средств российских банков, которые могут потребоваться для торговли продуктами питания и удобрениями, пишет Reuters со ссылкой на проект документа.
В соответствии с изменениями регламента, которые могут утвердить 20 июля, страны ЕС планируют разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским банкам, в том числе ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку "Открытие", ВЭБу, Промсвязьбанку и Банку России