ЄС може розширити санкції проти російського "Сбербанку", - Bloomberg

Європейський союз може розширити санкції проти найбільшого російського банку - "Сбербанку".

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Видання з посиланням на джерела пише, що додаткові заходи, крім відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, будуть включати повну заморозку активів. Передбачається, що ці санкції можуть вступити в силу через шість місяців.

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