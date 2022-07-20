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обстріл (27087) Сумська область (3246) Живицький Дмитро (466)

Уранці росіяни обстріляли Шосткинський район Сумщини, - Живицький

сумщина,атинський,інтернат

Ранок на Сумщині розпочався з обстрілів у Шосткинському районі.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч у нашій області була тихою. Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо з мінометів) по наших територіях. Подробиці – згодом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли із мінометів Краснопільську громаду на Сумщині, - Живицький

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люблю коли горить. вони руквми хочуть потушить а воно тільки сільнєй розгораєтся. а я стою сміюся.
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20.07.2022 09:53 Відповісти
Конотоп не бомбить!!! Там семья моей любимой девушки!
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20.07.2022 10:09 Відповісти
 
 