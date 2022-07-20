Уранці росіяни обстріляли Шосткинський район Сумщини, - Живицький
Ранок на Сумщині розпочався з обстрілів у Шосткинському районі.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч у нашій області була тихою. Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо з мінометів) по наших територіях. Подробиці – згодом", - йдеться в повідомленні.
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Кіт Семен
показати весь коментар20.07.2022 09:53 Відповісти Мені подобається 0
Gregory Mihelson
показати весь коментар20.07.2022 10:09 Відповісти Мені подобається 0
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