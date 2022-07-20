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Новини Санкції проти Росії
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Посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти РФ

санкции

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти РФ.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Офіційне рішення щодо сьомого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ має бути опубліковане в офіційному журналі ЄС 21 липня. За даними журналіста, нові санкції передбачають обмеження на імпорт російського золота, зокрема золотих прикрас.

Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс повідомив, що цей пакет санкцій також передбачає новий експортний контроль, замороження активів "Сбербанку" та розширення санкційного списку на понад 50 нових фізичних і юридичних осіб: політиків, військових лідерів, олігархів та пропагандистів.

Також читайте: Євросоюз включив ще 55 осіб до санкційних списків РФ, - глава МЗС Франції Колонна

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Топ коментарі
+6
Якийсь пакет знову малуватий...
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20.07.2022 17:57
+6
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20.07.2022 18:00
+6
ЄС імітує санкції так само, як українська влада імітувала реформи та боротьбу з корупцією весь цей час.
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20.07.2022 18:05
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Ну і славненько. Кожного місяця, а то і декілька раз на місяць, фашисти із московських боліт повинні мати такі подарунки і аж до розвалу!
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20.07.2022 17:56 Відповісти
І після розвалу, тихенько сидіти в своєму болоті і не квакати. Можуть ще себе газом надувати.
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20.07.2022 18:05 Відповісти
Чекаю на реакцію з моZZковитії, про те, що іскандери..., ну і завивання - "а нас за віщо".
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20.07.2022 17:57 Відповісти
Якийсь пакет знову малуватий...
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20.07.2022 17:57 Відповісти
Головне, що санкції додаються. Це вже добре. Кожного разу - це сигнал всім інвесторам, що краще не мати справ з росією, бо в наступний пакет може потрапити твоя сфера діяльності.
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20.07.2022 18:03 Відповісти
Завтра розпишуть.
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20.07.2022 18:06 Відповісти
З одного боку це класно, а з іншого Європа стільки бабок платить рашці за газ, що якби вони хоча б половину віддали нашим Зройним Силам ми б давно перемогли
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20.07.2022 17:58 Відповісти
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20.07.2022 18:00 Відповісти
Европа платит парашостану 1 млрд. в месяц!!!!!! Уже 7 пакетов приняли как фиговых листов,а ванька слушает да ест!Эта война будет длится годами при таком раскладе а нам это надо???
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20.07.2022 18:01 Відповісти
ЄС імітує санкції так само, як українська влада імітувала реформи та боротьбу з корупцією весь цей час.
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20.07.2022 18:05 Відповісти
в Беларуси планируют сделать репортаж об уничтожении HIMARS
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20.07.2022 18:08 Відповісти
В Беларуси планируют уничтожить деревянную РСЗО HIMARS https://charter97.org/ru/news/2022/7/20/507573/comments/#comments 1 20.07.2022, 17:56 ..................
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20.07.2022 18:09 Відповісти
Потрясающий дебилизм. Им полегшает от этого? А люлей им раздавать будет по такой логике призрак химарса, наверное?
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20.07.2022 18:25 Відповісти
А де санкції на газ???
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20.07.2022 18:59 Відповісти
 
 