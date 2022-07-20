В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.
Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.
Українського громадянства, зокрема, можуть позбавити українського бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
Наразі видання не змогло добитися офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписані. Ми звернулися до усіх них за коментарем.
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+41 Right Right 2d264255
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+41 q4ma
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Будь ласка, зачекайте...
да только "подумывают" это еще не о чем не говорит...
потом, каламойша может вам так "подумать" что одним списанием 5 млрд. долга не отмажетесь)))
и еще...самое главное... законность...как там с законностью этого "прикола" ???
так что пока это похоже на наживку.... вот только для кого???
більш того, позбавити громадянства того, хто тут народився і знаходиться... дуже проблематично!
Дальше, по поводу "подвійне громадянство заборонено в Україні". Еще одна чушь и спекуляция. Заборонено красти, того шо це злочин проти власності, суспільства і Бога і наш кримінальний кодекс має відповідну статтю, чим робить таке діяння караним. В Україні ВИЗНАЄТЬСЯ єдине громадянство. Мається на увазі, що якщо у вас декілька паспортів, як у поважного Ігора Валерійовича, зокрема Кіпру, України, Ізраїлю, то у відносинах з органами державної влади буде братись УКРАЇНСЬКЕ громадянство, таким чином він буде вважатись громадянином України, а не кіпріотом чи євреєм. Таким чином, наприклад, він уникає видачі його до США, оскільки Україна не видає своїх громадян, тому він спокійно може знаходитись в Днепре и есть медовую пахлаву, пока у всяких дешевок и пигмеев в комментариях на цензоре пригорает.
Да ні. Поки кацапів не прогнали. Далі буде!
Мы самым ужасным способом выиграли бриллиантовый билет в светлое будущее. После 19 года не верю в украинский народ (по объективным причинам). Зато верю в американский. Все будет хорошо. Вот увидите))). некто Александр из тви
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
А в Україні Законом євреїв заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Якщо Ви напишите коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які вели до Херсона, що дало змогу загарбникам захопити без пострілів Херсон, оккупувати Бердянск, Мелітополь, Маріуполь, Каховську ГЕС і пустити бескоштовно воду в Північно-Кримський канал, продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», то на вас обрушиться гвалт «95 квартала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.
Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html
По-друге - порушення Конституції!
Во вторых я не знаю случаев как можно лишить первичного гражданства.
і як можна забрати громадянство у людини, що набула його не через заслуги, а тому що народилась тут?)
це або безпредел, або развод)
Але хай спробують.
Портнов рулит, скоро зеленский начнёт бойцов по тюрьмам определять, ждёт команды от портнова
вот портнов и посоветовал зеленскому, как выйти из этой ситуации...
Чи не занадто багато для людини яка мала в минулому звязки з КГБ и ГРУ?
Щоб зберегти таку "дуже цінну людину" і затіяна вся оця оперета.
Я не за кожного з них я за об'єктивність і правду!
Я проти суб'єктивних рішень будь-кого незалежно від того чи це рішення президента чи генпрокурора навіть відносно покидька!
Вважаю недолуго вимітати сміття з хати. Проблеми треба вирішувати на місці.