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В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича, - ЗМІ

коломойський

Президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.

Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Українського громадянства, зокрема, можуть позбавити українського бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

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Наразі видання не змогло добитися офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписані. Ми звернулися до усіх них за коментарем.

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Топ коментарі
+41
+ треба забрати українське громадянство у двух кацапів з кварталу
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20.07.2022 22:16
+41
Ай-вей! Бубочка наступить собі на фаберже? Чомусь, не вірю!
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20.07.2022 22:18
+35
блт...., шо это было? это какой-то новый анекдот от ОП-ы?
а после какой фамилии нужно начинать смеяться?
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20.07.2022 22:18
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Ну да,Коломойский страну ограбил и продолжает грабить, деньги из страны выводит,бизнес в Украине имеет и не малый, Зе решил его "сурово наказать",лишить гражданства! А лишить всего награбленного в пользу государствачто мешает? Что,в тексте написанного сценария эта сцена отсутствует?
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20.07.2022 22:42 Відповісти
Афера якась. Як з начальником САПу. Скорiше хочуть знову якийсь трюк зробити. То вже згадували про множинне громадянство, то ше шось. Думаю, нова iдея у аферистiв ( тобто у Зе i Ko) ,появилась й таким чином хочуть закогодавство помiняти
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21.07.2022 00:11 Відповісти
Да ну! Не поверю! У самых кошерных, обрезанных, своих в доску? Они не простят такого беспредела, долю придется возвращать....
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20.07.2022 22:44 Відповісти
Так подумывают или придумывают? Хотя это все на что способны, на большее и расчитывать не приходится, пчелы против меда- нереально.
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20.07.2022 22:44 Відповісти
Скока защитников у Корбана...Он всех вас купит, продаст, а потом опять купит - но дороже...Днепр при бюджетет 15 млрд на 900 тыс населения был на порядок хуже Харькова при его бюдженте 12 млрд на 1, 5 млн населения...Вот цифры и не ведитесь на понты...
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20.07.2022 22:48 Відповісти
Чим це Харків краще за Дніпро? Філатов зробив для Дніпра більше, ніж біло зроблено за 25 років до нього. А Корбан зараз робить дуже багато для оборони, і з Коломойським вони давно посварились вже. Велика тупість під час війни таке робити. Єрмака приберіть краще!
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21.07.2022 00:08 Відповісти
а може у пердака забрати
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20.07.2022 22:49 Відповісти
ой как планктону это может понравиться... аж замурчат )))
да только "подумывают" это еще не о чем не говорит...
потом, каламойша может вам так "подумать" что одним списанием 5 млрд. долга не отмажетесь)))
и еще...самое главное... законность...как там с законностью этого "прикола" ???
так что пока это похоже на наживку.... вот только для кого???
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20.07.2022 22:49 Відповісти
Зерно,Порти.Треба відволікти увагу.
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20.07.2022 22:52 Відповісти
Якщо мають ще якесь громадянство, то на підставі Закону "Про громадянство України" можуть бути визнані такими, що ВТРАТИЛИ громадянство України у зв'язку з ДОБРОІЛЬНИМ набуттям громадянства іншої держави.
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21.07.2022 07:59 Відповісти
ні... не так все просто...громадянина України дуже важко позбавити громадянства на законих підствах... і тим паче тепер, коли хочуть дати право мати декілько паспортів...
більш того, позбавити громадянства того, хто тут народився і знаходиться... дуже проблематично!
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21.07.2022 10:52 Відповісти
Що за дурновата ідея.Це із серії бий своїх щоб чужі боялися.Чи може в когось є бажання запустити рашистську нечисть у Дніпро.
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20.07.2022 22:52 Відповісти
Мабуть американці ставлять багато запитань, в тому числі і про Коломойшу. А щоб не судити його, заберуть громадянство і вишлють до Ізраїлю. А Ізраїль своїх нікому не видає.
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20.07.2022 22:54 Відповісти
Израиль его отдаст США. Оттого он и сидит здесь. Он знает что его достанут.
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20.07.2022 23:06 Відповісти
Нужно сразу обозначить, чтобы избежать кривотолков. Гражданство Украины можно получить, например, родившись в Украине, либо через указ Президента, которым он "дарит" гражданство человеку, который по происхождению не является украинцем. (ЗУ Про громадянство). Соответственно, второй вариант можно отменить, издав новый указ, которым он приостановит действие прошлого. Так, например, Саакашвили могли лишить гражданства, потому что ему его Порох дал. Если же вы родились в Украине, то це ваш хрест до кінця життя. И принудительно лишить его вас не могут, только вы сами, пройдя длинную процедуру можете отказаться от него.
Дальше, по поводу "подвійне громадянство заборонено в Україні". Еще одна чушь и спекуляция. Заборонено красти, того шо це злочин проти власності, суспільства і Бога і наш кримінальний кодекс має відповідну статтю, чим робить таке діяння караним. В Україні ВИЗНАЄТЬСЯ єдине громадянство. Мається на увазі, що якщо у вас декілька паспортів, як у поважного Ігора Валерійовича, зокрема Кіпру, України, Ізраїлю, то у відносинах з органами державної влади буде братись УКРАЇНСЬКЕ громадянство, таким чином він буде вважатись громадянином України, а не кіпріотом чи євреєм. Таким чином, наприклад, він уникає видачі його до США, оскільки Україна не видає своїх громадян, тому він спокійно може знаходитись в Днепре и есть медовую пахлаву, пока у всяких дешевок и пигмеев в комментариях на цензоре пригорает.
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20.07.2022 22:54 Відповісти
"тому він спокійно може знаходитись в Днепре и есть медовую пахлаву, пока у всяких дешевок и пигмеев в комментариях на цензоре пригорает. "

Да ні. Поки кацапів не прогнали. Далі буде!
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20.07.2022 23:02 Відповісти
...Когда серьезные дяденьки, которые за 5 месяцев "помножили на ноль" всех российских олигархов, вкладывают в твою страну суммы с 9-10 нулями (а планируют и 11 нулей), чтобы показать другим серьезным дяденькам, что первые до сих пор - самая внушительная сила в мире. Так, чтобы вторые даже не думали рыпаться в сторону Тайваня. То возникает вопрос - будут ли защищать свои вложения самые мощные акулы капиталистического мира? И кто для них Ермаки-Татаровы-Коломойские (спойлер - пыль под ногами).
Мы самым ужасным способом выиграли бриллиантовый билет в светлое будущее. После 19 года не верю в украинский народ (по объективным причинам). Зато верю в американский. Все будет хорошо. Вот увидите))). некто Александр из тви
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20.07.2022 23:12 Відповісти
Твоими бы устами...Дяденьки и в Афганистан вкладывали, потом забили на все вложения. Но очень хотелось бы, чтобы было правдой.
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21.07.2022 00:03 Відповісти
є один момент, ЗУ "Про громадянство"

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України

Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
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21.07.2022 07:22 Відповісти
В інтерв'ю виданню «The Times of Israel» шостий президент на мові московитського окупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я Президент». https://ukranews.com/news/678385-zelenskij-o-evrejskoj-krovi-rasskazal-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu

А в Україні Законом євреїв заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Якщо Ви напишите коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які вели до Херсона, що дало змогу загарбникам захопити без пострілів Херсон, оккупувати Бердянск, Мелітополь, Маріуполь, Каховську ГЕС і пустити бескоштовно воду в Північно-Кримський канал, продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», то на вас обрушиться гвалт «95 квартала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.

Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html
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21.07.2022 09:40 Відповісти
счас беня даст пенделя комуто))
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20.07.2022 22:57 Відповісти
Антісєміти бєспрєдєльнічают !!!
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20.07.2022 23:00 Відповісти
Тобто, не громадянин України - не олігарх. Зручно.
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20.07.2022 23:03 Відповісти
Та до кримінальної відповідальности буде важко притягти громадянина іншої країни.
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20.07.2022 23:18 Відповісти
а Ківа ???
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20.07.2022 23:04 Відповісти
Немає в українському законодавстві навіть поняття такого - "позбавлення громадянства".
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20.07.2022 23:04 Відповісти
То нічьо.Лохи з'їдять,і добавки попросять.
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20.07.2022 23:15 Відповісти
Наш недонаполеон тоже считает , что "Государство это Я" и раздает и забирает гражданство Украины по собственному желанию. По закону каломойскому есть за, что сесть в тюрьму и с украинским гражданством.
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20.07.2022 23:08 Відповісти
Коли собаці немає чим зайнятись, то він яйця лиже. Так саме ОПУ, вкид для електорату.
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20.07.2022 23:18 Відповісти
Може якісь зебанати і повірять, що бункерний шашличник позбавить громадянства людину яка всунула руку йому в сраку і контролює кожен рух.
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20.07.2022 23:22 Відповісти
А у Корбана за те ,що з Бєнєй в сорє? Це як Венедіктову під шумок з Ванєй другом , бо Пороха не посадила?
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20.07.2022 23:22 Відповісти
Говновкид , щоб про Єрмака зважувати
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20.07.2022 23:23 Відповісти
25 статтю Конституції спочатку вивчить, довбойоби зелені
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20.07.2022 23:27 Відповісти
Спеціально для любителів срачів
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20.07.2022 23:29 Відповісти
Та ну нах, це якийсь антисемітизм світового значення намічається!
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20.07.2022 23:36 Відповісти
По-перше - явна БРЕХНЯ!
По-друге - порушення Конституції!
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20.07.2022 23:41 Відповісти
В принципі… рішення правильне.
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20.07.2022 23:43 Відповісти
Во первых, лишение первичного гражданства это шанс уйти от ответственности.

Во вторых я не знаю случаев как можно лишить первичного гражданства.
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20.07.2022 23:52 Відповісти
Бубочка сел за стол играть в *преферанс* с серьезными дядьками.где мелкий обман не проходит и жульничать не получиться.Разговоры о лишении гражданства для отвода глаз у *мудрого планктона*.Коломойский так хочет уже отмазаться и убраться из Украины.видно давит на Вовочку изо всех своих компроматов.
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20.07.2022 23:53 Відповісти
джерело УП, вже стрьомно)
і як можна забрати громадянство у людини, що набула його не через заслуги, а тому що народилась тут?)
це або безпредел, або развод)
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20.07.2022 23:55 Відповісти
Це добре
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20.07.2022 23:57 Відповісти
Примусово забрати громадянство у натурально народженого громадянина по закону неможливо. Натуралізовані типу батоно Сулугуні - інша справа.
Але хай спробують.
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20.07.2022 23:59 Відповісти
Щоб зберегти Єрмака на посаді виконуючого обов"язки преЗЕдента, ЗЕлений скоморох навіть у Лєнкі громадянство відбере. Скоріш за все це чергова інформаційна локшина на вуха лохторату, щоб притлумити скандал з передачею де-факто майже всіх основних спецслужб (сбу, прокуратури) в руки промоскальського корупціонера та людини дЄрмака - Татарова.
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21.07.2022 00:05 Відповісти
Не верю, вот не верю и всё тут…. Чтобы бубочка своих земляков…. Нет не верю!!! А что скажет мама Рима?
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21.07.2022 00:09 Відповісти
Хоба - І не підпадає під закон про олігархів.
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21.07.2022 01:46 Відповісти
Коломойський, Корбан і Рабінович- українці, ніякого «забрати громадянство». Конфіскація по суду шахрайських статків (якщо такий суд Зеленський захоче знайти). Заодно і конфіскація всіх офшорок Зеленського.
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21.07.2022 03:55 Відповісти
Що за маячня? А коли це Зеленський со товарищі Конституцію змінили, бо Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства...
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21.07.2022 04:10 Відповісти
Бєня может всьо что угодно).
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21.07.2022 04:15 Відповісти
Зеленский не так давно людей объявил убийцами без суда, и ничего, проканало.....
Портнов рулит, скоро зеленский начнёт бойцов по тюрьмам определять, ждёт команды от портнова
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21.07.2022 05:23 Відповісти
Така собі двоходовочка. При позбавленні цих осіб громадянства, Україна не зможе видавати на вимогу США Коломойського, бо він залишиться громадянином Ізраїля, який своїх громадян нікому не видає. Інші більше прикриття. Коломойський перестає бути олігархом в Україні, хоча залишає у себе всі медіа і політичний вплив. А який піар для Зеленського, що він незалежний від Коломойського і навіть йпозбавив громадянства.
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21.07.2022 04:14 Відповісти
Портнов и судья вовк рулят зеленским в своих интересах, Корбан легко уделает партию АНАЛТАБУСЛУГАНАРОТА на выборах,
вот портнов и посоветовал зеленскому, как выйти из этой ситуации...
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21.07.2022 05:19 Відповісти
Очередная "перемога" для ЗЕБилов, беня остается со своими гавноговорилками 1+1, 2+2 при этом он уже не олигарх, Штатам мы его не выдаем потому что он гражданин израиля, избавляется от конкурента корбана, интиресно что придумают с еще одним ширим Украинцем пинчуком....
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21.07.2022 06:40 Відповісти
Офіційно посада Єрмака це просто секретарша при начальстві, але він напролом лізе керувати всім ОП, підміняти собою міністерство внутрішніх справ, відділ кадрів для високопосадовців, керівництво ЗСУ і т.д.
Чи не занадто багато для людини яка мала в минулому звязки з КГБ и ГРУ?
Щоб зберегти таку "дуже цінну людину" і затіяна вся оця оперета.
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21.07.2022 07:16 Відповісти
З першими двумя згоден але Корбана не чіпляйте при усіх своіх недоліках русню він ненавидит
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21.07.2022 07:25 Відповісти
А замість них громадянство дають фридману який є гаманцем ***** тварюки зелені
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21.07.2022 07:26 Відповісти
Такие посылы это очень плохо , в место того, чтобы избавит Украину от Ермака и Татарова , Киев хочет позбутись Корбана . Коломойский и Рабинович ,там прицепом . . Тратить государственный ресурс на такую мягко говоря херню ,в условиях войны это преступление. Ну и потом , Украина ,лешится части поддержки. Я думаю это очень плохое действия для самой Украины
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21.07.2022 07:28 Відповісти
Вова, не чіпав би ти Корбана від гріха подалі, а от у бєні та рабіновича просто забери всі гроші на ВСУ і хай собі живуть, чи кишка тоненька?
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21.07.2022 07:37 Відповісти
Serhiy Liubchenko , вот мне интересно, ну кто ,вам сказал такую херню , что Израиль своих не выдаёт, все зависит от тяжести преступления, Меер Ланский ,вам в пример . Не говоря уже о том , что следственные органы Израиля очень интересуются Коломойским , по этой причине, он находится в Украине.
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21.07.2022 07:43 Відповісти
хіба указами позбавляють громадянства, для цього ж є суд. Нехай в суді доведуть що народжені в Україні мають бути позбавлені громадянства.
Я не за кожного з них я за об'єктивність і правду!
Я проти суб'єктивних рішень будь-кого незалежно від того чи це рішення президента чи генпрокурора навіть відносно покидька!
Вважаю недолуго вимітати сміття з хати. Проблеми треба вирішувати на місці.
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21.07.2022 08:49 Відповісти
За фарисейством і маскувальними сітками слід бачити цілісність. Хабад і Кіссінджер це одне ціле. Яке розглядає спустошені території України як своє майбутнє. І формують ситуацію для його досягнення.
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21.07.2022 09:41 Відповісти
Що означає-"позбавити громадянства"?За що?Якщо за злочин-то де розлідування і арешт?
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21.07.2022 09:56 Відповісти
За критику смотрящого над болванчиком..а закони болванчику до лампи..доведено неодноразово.
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23.07.2022 20:52 Відповісти
Бльо, ну шо ви таке пишете, як це нарукавна лялька раптом позбавить Карабаса громадянства. Ви ж журналісти і маєте бути дорослими людьми)
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21.07.2022 20:44 Відповісти
Не хазяїна беню лишили громадянства, не відвертого колабораціоніста рабіновича. Корбана, який погасив рускій мір на дніпровщині в зародку. Тільки ******* зебіли можуть повірити в проукраїнство їхнього ідола
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23.07.2022 20:50 Відповісти
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