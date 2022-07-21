Німецька залізниця хоче експортувати зерно з України, - Reuters
Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що збирається доставляти українське зерно до портів Німеччини товарними потягами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
У Deutsche Bahn заявили, що трансформують мережу, створену для транспортування гуманітарної допомоги, для доставки зерна з України в німецькі порти Росток, Гамбург і Браке.
Залізничний оператор планує запускати кілька потягів на тиждень, і значна частина зерна буде транспортуватися через Румунію та Польщу.
Скільки саме зерна вони зможуть перевезти, у Deutsche Bahn поки не кажуть.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rail Rail
показати весь коментар21.07.2022 07:19 Відповісти Мені подобається 1
Kiev_Kiev_777
показати весь коментар21.07.2022 07:30 Відповісти Мені подобається 2
Григорий 5fbb77e4
показати весь коментар21.07.2022 08:23 Відповісти Мені подобається 2
Бенина Мама
показати весь коментар21.07.2022 07:51 Відповісти Мені подобається 3
Stanisław Lipski e940d0e5
показати весь коментар21.07.2022 10:16 Відповісти Мені подобається 0
Николай Нестор Нагорняк
показати весь коментар21.07.2022 10:58 Відповісти Мені подобається 0
Yuroktl
показати весь коментар23.07.2022 11:13 Відповісти Мені подобається 0
Paul Foxen
показати весь коментар21.07.2022 12:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...