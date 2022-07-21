Німецька залізниця хоче експортувати зерно з України, - Reuters

Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що збирається доставляти українське зерно до портів Німеччини товарними потягами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

У Deutsche Bahn заявили, що трансформують мережу, створену для транспортування гуманітарної допомоги, для доставки зерна з України в німецькі порти Росток, Гамбург і Браке.

Залізничний оператор планує запускати кілька потягів на тиждень, і значна частина зерна буде транспортуватися через Румунію та Польщу.

Скільки саме зерна вони зможуть перевезти, у Deutsche Bahn поки не кажуть.

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