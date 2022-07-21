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Німеччина (7101) зерно (3092) Deutsche Bahn (41)

Німецька залізниця хоче експортувати зерно з України, - Reuters

зерно

Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що збирається доставляти українське зерно до портів Німеччини товарними потягами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

У Deutsche Bahn заявили, що трансформують мережу, створену для транспортування гуманітарної допомоги, для доставки зерна з України в німецькі порти Росток, Гамбург і Браке.

Залізничний оператор планує запускати кілька потягів на тиждень, і значна частина зерна буде транспортуватися через Румунію та Польщу.

Скільки саме зерна вони зможуть перевезти, у Deutsche Bahn поки не кажуть.

Також читайте: Експорт українського зерна буде відбуватися через три порти, - Умеров

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21.07.2022 07:19 Відповісти
как они достали , все хотят возить наше зерно , но видя , как они нам помогают
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21.07.2022 07:30 Відповісти
А лучше через порты под присмотром параши и ещё с каким нибудь навязанным новым минском ?
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21.07.2022 08:23 Відповісти
Это гораздо лучше, чем разминировать Одессу, фактически даря её Куйлу.
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21.07.2022 07:51 Відповісти
Польская железная дорога уже в предвкушении сколько колёс придётся менять...
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21.07.2022 10:16 Відповісти
Німецька залізниця хоче експортувати зерно з України, Хоче - що за примітив. Навіть в районній газеті Мухос*анського району таке б не написали.
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21.07.2022 10:58 Відповісти
А як потрібно писати?
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23.07.2022 11:13 Відповісти
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21.07.2022 12:56 Відповісти
 
 