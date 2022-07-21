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Новини Війна
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Ми повинні забезпечувати нашу армію такою кількістю установок "Стугна", скільки Росія поставила танків, - Чорновол

чорновол

Екснардеп "ЄС" Тетяна Чорновол наразі служить командиром ПТРК на півдні та розповідає про перший досвід роботи зі "Стугною".

Вона поділилася враженнями від перших днів війни та служби у війську в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Чорновол наголосила, що завжди знала про підступні плани Росії стосовно захоплення українських територій та постійно говорила про необхідність фінансування оборонної промисловості, закупівлі протитанкових та протикорабельних ракетних комплексів.

"Я говорила, що Росія нам ніколи не була братами, вони готують наступ на нас. Також дуже багато на ефірах говорила про концентрацію танків на українських кордонах і говорила, що нам дуже потрібні Стугни. Бо я з цими Стугнами як з дитятками — з 2015 року. Шукала гроші, бо я знала, що це дуже ефективна зброя проти танків. І вже в часи Зеленського, буквально на кожному ефірі, я постійно повторювала одне і те саме: владо, дай гроші на "Стугни", владо, дай гроші на ракети, владо, дай гроші на "Нептуни"", - зазначила вона.

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Також Чорновол додала, що в українських військових має бути на фронті стільки одиниць ПТРК, скільки Росія кинула на фронт танків.

""Стугна" — це розрахунок, який може сховатися за горбком, за березою, за кущем, в засідці, чекати танк. Танк приїде, цей розрахунок відпрацює, танк спалиться. Навіть якщо будуть два танки, другий танк не зможе дати відповідь, тому що для нього це те саме, що стріляти по горобцях. Але це означає, що у нас повинно бути так багато установок, щоб їх можна було кидати. Тобто ми повинні забезпечувати фактично нашу армію такою кількістю установок Стугни, скільки Росія поставила танків. Тоді ми точно будемо знати, що у нас цей напрямок ПТРК заповнений", - зазначила вона.

За словами військової, те, що буде наступ на Київ, було очевидно, тому вирішила піти на курси з опанування Стугни. А о 7-й годині ранку 24 лютого вже була зі "Стугнами" у Нових Петрівцях.

Також дивіться: Звіт про знищення ворожої техніки з ПТРК "Стугна" за 100 днів війни підрозділом лейтенанта Чорновол. ВIДЕО

"Але скажу одразу — героями ми не стали. Нам не вдалося підбити жодного танку на цих підступах до Києва. Не так це все просто, щоб ви розуміли. Знову-таки лісиста місцевість, новачки, які ніколи до цього не стріляли. Проблема в тому, що мінявся фронт, ті позиції, які підготувала, раптом командуванням були зняті", - додає Чорновол.

А от 72-а окрема механізована бригада імені Чорних запорожців, за словами колишньої депутатки, відбила атаки ворога та фактично захистила Київ.

Чорновол Тетяна (254) Військова служба правопорядку ВСП (50) Стугна (83)


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Топ коментарі
+42
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.

P.S.

росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський.
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21.07.2022 16:56
+27
Одна з тих, завдяки ким ***** не взяв Київ.
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21.07.2022 16:53
+24
як бачите, не всі про..ли, дехто навіть встиг Стугну опанувати, поки інші до шашликів країну маринували. Людина, яка робить на користь країни і на захист народу, заслуговує на повагу.
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21.07.2022 16:54
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кацапчик , в тебе що зуд? нагадив тупими висерами у всіх новинах , за що був і помічений як спам
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21.07.2022 16:51 Відповісти
bavovna v zadnice - ono uzhe tut vse vetki zasralo
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21.07.2022 16:56 Відповісти
вдвічи більше
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21.07.2022 16:46 Відповісти
Самокритично...
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21.07.2022 16:52 Відповісти
cenzor....por vychistit rusnju.



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Реєстрація:12.07.2022
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21.07.2022 16:49 Відповісти
Одна з тих, завдяки ким ***** не взяв Київ.
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21.07.2022 16:53 Відповісти
угу..ще одна піарщиця
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21.07.2022 17:03 Відповісти
ты Машка Киев грудью прикрыла...?
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21.07.2022 17:12 Відповісти
Телемарафону передивилася?
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21.07.2022 17:34 Відповісти
от же підлі люди. Ти сама на передовій?
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21.07.2022 17:37 Відповісти
Ну ты и мразь
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21.07.2022 18:18 Відповісти
як бачите, не всі про..ли, дехто навіть встиг Стугну опанувати, поки інші до шашликів країну маринували. Людина, яка робить на користь країни і на захист народу, заслуговує на повагу.
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21.07.2022 16:54 Відповісти
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.

P.S.

росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський.
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21.07.2022 16:56 Відповісти
- Хомчак розігнав "Аеророзвідку".
- скоротив розрахунки і боєкомплект артилерії.

- паливо не закуповувалось весь 2021 рік.
- Богдана...
- Проігноровано ініціативу локалізувати в Україні літаки від Боїнга:
https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
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21.07.2022 17:52 Відповісти
Добавте розформовану танкову бригаду в Київській області в 2020році.Сюди ж ; відсутність будь-яких Підсилень військовими підрозділами і виконання військово- технічних заходів на Півночі на тлі військових навчань орків і бульбашів.Як наслідок сліпоти зечмонь рашисти швидко були під Києвом, Черніговом, Сумами і Харковом.
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21.07.2022 23:13 Відповісти
eta preludija pered BANom kacapsky pridurok
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21.07.2022 16:57 Відповісти
Може це користувачі Цензора, послали тебе як провокатора?
Зразу біжи на ейсбук і розповідай про те, що Цензор не сприймає критикі!
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21.07.2022 17:01 Відповісти
На Тетяні Чорновол цапня завжди палится в коментах.
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21.07.2022 16:57 Відповісти
савченко ще згадайте
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21.07.2022 17:04 Відповісти
Любишь Дерьмака?
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21.07.2022 18:20 Відповісти
Честь Татьяні
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21.07.2022 16:57 Відповісти
ось коли починають згадувати Гонгадзе..Гандзюк...Савченко..Чорновол...капець..знову відволікають увагу...і ці, розпіарені, вже дістали..
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21.07.2022 17:01 Відповісти
Тільки не екс нардеп "ЄС", а "НФ".
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21.07.2022 17:02 Відповісти
Потрібно не лише танки знищувати: у кацапів ще повно легкої та важкої бронетехніки, САУ, ЗРК, РСЗВ, вантажного та легкового транспорту!
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21.07.2022 17:03 Відповісти
«Але скажу одразу - героями ми не стали»
А от недоумок, який закликав готуватися до шашликів і вигадував різні свята, став «героєм», боневтік і не вилазив з бункера кілька тижнів (мабуть, чекав поки просохнуть обісрані штани).
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21.07.2022 17:37 Відповісти
Тепловізори для них вироблялись в Ізюмі здається.
А для експортних Скіфів- в Білосрусі.
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21.07.2022 17:47 Відповісти
американцы поставили тысячи javelin а британцы nlaw -разве этого недостаточно куда они деваются?
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21.07.2022 18:35 Відповісти
Вы же не будете бежать за танком со стугной ? Танк - мобильная боевая единица, поэтому стугн надо в 10-30 раз больше. Потому что танк может проехать 500 км, а вот со стугной вы вряд ли успеете перебежать за ним в другую точку.
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21.07.2022 21:43 Відповісти
Во во всём этом виноват недоумок и неуч , клоун Зеленский!! А сегодня мнит себя наполеоном Украины!!и ФУ...
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21.07.2022 19:31 Відповісти
Дай Бог здоров'я пані Тетяні за її діяльність і захист України.
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24.07.2022 14:30 Відповісти
 
 