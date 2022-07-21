Ми повинні забезпечувати нашу армію такою кількістю установок "Стугна", скільки Росія поставила танків, - Чорновол
Екснардеп "ЄС" Тетяна Чорновол наразі служить командиром ПТРК на півдні та розповідає про перший досвід роботи зі "Стугною".
Вона поділилася враженнями від перших днів війни та служби у війську в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
Чорновол наголосила, що завжди знала про підступні плани Росії стосовно захоплення українських територій та постійно говорила про необхідність фінансування оборонної промисловості, закупівлі протитанкових та протикорабельних ракетних комплексів.
"Я говорила, що Росія нам ніколи не була братами, вони готують наступ на нас. Також дуже багато на ефірах говорила про концентрацію танків на українських кордонах і говорила, що нам дуже потрібні Стугни. Бо я з цими Стугнами як з дитятками — з 2015 року. Шукала гроші, бо я знала, що це дуже ефективна зброя проти танків. І вже в часи Зеленського, буквально на кожному ефірі, я постійно повторювала одне і те саме: владо, дай гроші на "Стугни", владо, дай гроші на ракети, владо, дай гроші на "Нептуни"", - зазначила вона.
Також Чорновол додала, що в українських військових має бути на фронті стільки одиниць ПТРК, скільки Росія кинула на фронт танків.
""Стугна" — це розрахунок, який може сховатися за горбком, за березою, за кущем, в засідці, чекати танк. Танк приїде, цей розрахунок відпрацює, танк спалиться. Навіть якщо будуть два танки, другий танк не зможе дати відповідь, тому що для нього це те саме, що стріляти по горобцях. Але це означає, що у нас повинно бути так багато установок, щоб їх можна було кидати. Тобто ми повинні забезпечувати фактично нашу армію такою кількістю установок Стугни, скільки Росія поставила танків. Тоді ми точно будемо знати, що у нас цей напрямок ПТРК заповнений", - зазначила вона.
За словами військової, те, що буде наступ на Київ, було очевидно, тому вирішила піти на курси з опанування Стугни. А о 7-й годині ранку 24 лютого вже була зі "Стугнами" у Нових Петрівцях.
"Але скажу одразу — героями ми не стали. Нам не вдалося підбити жодного танку на цих підступах до Києва. Не так це все просто, щоб ви розуміли. Знову-таки лісиста місцевість, новачки, які ніколи до цього не стріляли. Проблема в тому, що мінявся фронт, ті позиції, які підготувала, раптом командуванням були зняті", - додає Чорновол.
А от 72-а окрема механізована бригада імені Чорних запорожців, за словами колишньої депутатки, відбила атаки ворога та фактично захистила Київ.
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Реєстрація:12.07.2022
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
P.S.
росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський.
- скоротив розрахунки і боєкомплект артилерії.
- паливо не закуповувалось весь 2021 рік.
- Богдана...
- Проігноровано ініціативу локалізувати в Україні літаки від Боїнга:
https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
Зразу біжи на ейсбук і розповідай про те, що Цензор не сприймає критикі!
А от недоумок, який закликав готуватися до шашликів і вигадував різні свята, став «героєм», боневтік і не вилазив з бункера кілька тижнів (мабуть, чекав поки просохнуть обісрані штани).
А для експортних Скіфів- в Білосрусі.