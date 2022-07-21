Ми повинні забезпечувати нашу армію такою кількістю установок "Стугна", скільки Росія поставила танків, - Чорновол

Екснардеп "ЄС" Тетяна Чорновол наразі служить командиром ПТРК на півдні та розповідає про перший досвід роботи зі "Стугною".

Вона поділилася враженнями від перших днів війни та служби у війську в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Чорновол наголосила, що завжди знала про підступні плани Росії стосовно захоплення українських територій та постійно говорила про необхідність фінансування оборонної промисловості, закупівлі протитанкових та протикорабельних ракетних комплексів.

"Я говорила, що Росія нам ніколи не була братами, вони готують наступ на нас. Також дуже багато на ефірах говорила про концентрацію танків на українських кордонах і говорила, що нам дуже потрібні Стугни. Бо я з цими Стугнами як з дитятками — з 2015 року. Шукала гроші, бо я знала, що це дуже ефективна зброя проти танків. І вже в часи Зеленського, буквально на кожному ефірі, я постійно повторювала одне і те саме: владо, дай гроші на "Стугни", владо, дай гроші на ракети, владо, дай гроші на "Нептуни"", - зазначила вона.

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Також Чорновол додала, що в українських військових має бути на фронті стільки одиниць ПТРК, скільки Росія кинула на фронт танків.

""Стугна" — це розрахунок, який може сховатися за горбком, за березою, за кущем, в засідці, чекати танк. Танк приїде, цей розрахунок відпрацює, танк спалиться. Навіть якщо будуть два танки, другий танк не зможе дати відповідь, тому що для нього це те саме, що стріляти по горобцях. Але це означає, що у нас повинно бути так багато установок, щоб їх можна було кидати. Тобто ми повинні забезпечувати фактично нашу армію такою кількістю установок Стугни, скільки Росія поставила танків. Тоді ми точно будемо знати, що у нас цей напрямок ПТРК заповнений", - зазначила вона.

За словами військової, те, що буде наступ на Київ, було очевидно, тому вирішила піти на курси з опанування Стугни. А о 7-й годині ранку 24 лютого вже була зі "Стугнами" у Нових Петрівцях.

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"Але скажу одразу — героями ми не стали. Нам не вдалося підбити жодного танку на цих підступах до Києва. Не так це все просто, щоб ви розуміли. Знову-таки лісиста місцевість, новачки, які ніколи до цього не стріляли. Проблема в тому, що мінявся фронт, ті позиції, які підготувала, раптом командуванням були зняті", - додає Чорновол.

А от 72-а окрема механізована бригада імені Чорних запорожців, за словами колишньої депутатки, відбила атаки ворога та фактично захистила Київ.