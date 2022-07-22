УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10864 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 177 10

Глава Міненерго ФРН Габек виступив проти відновлення російського проєкту "Північний потік-2"

поток,северный

Німеччина зможе впоратися з енергетичною кризою без відновлення реалізації проєкту газопроводу з РФ "Північний потік-2".

Таку думку висловив віце-прем'єр, міністр економіки Роберт Габек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, введення газопроводу в експлуатацію не є варіантом виходу зі складного становища, оскільки він посилить залежність Німеччини від російського газу, заявив він в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Габек зазначив, що німці досі цілком успішно долали кризу, "і ми можемо дуже пишатися цим".

Міністр сказав, що, незважаючи на дуже високі ціни, величезну інфляцію і напружену ситуацію з постачанням енергії, "люди об'єдналися, і шукатимуть вирішення проблем, що виникають".

Глава Міненерго також висловився за підтримку плану Єврокомісії щодо зниження споживання газу, проти якого виступили декілька країн ЄС, і висловив сподівання, що ці держави "зрозуміють, наскільки переплетений континент".

Також читайте: Фонд фінансування "Північного потоку-2" в Німеччині хоче розірвати всі зв'язки з проєктом, - Reuters

Єврокомісія 20 липня представила план, за яким країни, що входять до ЄС, з 1 серпня мають вживати заходів щодо зниження споживання газу. Метою є зниження споживання на 15% до 1 березня 2023 року.

ЄК також прискорить роботу з диверсифікації постачання, зокрема у питанні спільних закупівель сировини. Держави-члени мають кожні два місяці звітувати щодо вжитих заходів та досягнутого прогресу.

Автор: 

газ (10424) Німеччина (7350) санкції (11821) Північний потік (2461) Габек Роберт (78)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Господа фашисты, вы как то определитесь - или или??? А то вас хер пойми, то вы орете в истерике ВСЕ ПРОПАЛО, ****** МЫ ВСЕ УМРЕМ БЕЗ ГАЗУ И Т,Д,!!! То у вас риторика - ага, маскали пиаасы, взяли нас за яйки, мы им покажем!!! Так как на самом деле??? Или вы и рыбку съесть и ... сесть??
показати весь коментар
22.07.2022 09:44
+4
Я думал они про тот "поток" плюнули, забыли и растерли, но нет, опять кто то там возвращается к этой теме.
показати весь коментар
22.07.2022 09:42
+4
А що вже розглядається і така можливість у Нікчемчині?

Mikl@soldat31

россия украла самолетов боингов на 500 ярдов и запад это скушал. ЕС снял запрет на поставки России части товаров и услуг для авиационной отрасли.

Yanina@YBrodetski

Кстати санкции смягчили , а не сняли. И это случилось в обмен на поставку газа в Германию через Северный поток! Ну и я полагаю, что в обмен на то что Германия не будет поставлять оружие Украине либо затягивать с этим.
показати весь коментар
22.07.2022 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже смешно читать.
показати весь коментар
22.07.2022 09:42 Відповісти
Да, относительно германской позиции по Северному Потоку в частности и русскому газу вообще вспоминается фраза мелкой ******** Анна Адамовны из "Покровских Ворот", которая пришла в гости к Костику якобы за книгами - "Я вся такая внезапная! Такая противоречивая"!"
показати весь коментар
22.07.2022 09:46 Відповісти
Я думал они про тот "поток" плюнули, забыли и растерли, но нет, опять кто то там возвращается к этой теме.
показати весь коментар
22.07.2022 09:42 Відповісти
Леваки и прочие хутинферштееры никуда не делись. Очень многие немцы предпочитают отсиживаться за ширмочкой "не всё так однозначно".
показати весь коментар
22.07.2022 09:44 Відповісти
Значить запустять
показати весь коментар
22.07.2022 09:43 Відповісти
СП 2 БАНКРОТ ОФИЦИАЛЬНО также часть со стороны Германии уже приступили к разборке трубопровода.. более того Украина как всегда оказалась права даже на 200% хуже чем говорила Украина с СП-1 и СП -2 стало более страшным и ужасным для Германии и ЕС- чем предполагалось.. и также опять все смотрят в сторону Украины.... ее ГТС даже в таком виде способна прокачать весь газ который получает Европа по СП-1/2+ по участку Белоруссия Польша+ по Турецкому потоку вместе взятых и еще на половину Европы останется свободных мощностей..... мы не против за ремонт ГТС создать совместный консорциум или СП или что то подобное..
показати весь коментар
22.07.2022 09:55 Відповісти
Господа фашисты, вы как то определитесь - или или??? А то вас хер пойми, то вы орете в истерике ВСЕ ПРОПАЛО, ****** МЫ ВСЕ УМРЕМ БЕЗ ГАЗУ И Т,Д,!!! То у вас риторика - ага, маскали пиаасы, взяли нас за яйки, мы им покажем!!! Так как на самом деле??? Или вы и рыбку съесть и ... сесть??
показати весь коментар
22.07.2022 09:44 Відповісти
А що вже розглядається і така можливість у Нікчемчині?

Mikl@soldat31

россия украла самолетов боингов на 500 ярдов и запад это скушал. ЕС снял запрет на поставки России части товаров и услуг для авиационной отрасли.

Yanina@YBrodetski

Кстати санкции смягчили , а не сняли. И это случилось в обмен на поставку газа в Германию через Северный поток! Ну и я полагаю, что в обмен на то что Германия не будет поставлять оружие Украине либо затягивать с этим.
показати весь коментар
22.07.2022 09:47 Відповісти
Trebuetsa denacifikacija *****-raciji rosiji, a tagze i chastichnoe Germaniji, hotjabi verhushki...
показати весь коментар
22.07.2022 09:53 Відповісти
Нечего удивляться - немецкая прагматичность прежде всего! Закончится война и параша снова станет другом и партнером...
показати весь коментар
22.07.2022 09:59 Відповісти
 
 