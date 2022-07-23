Український захисник Олександр Литвинов загинув у бою з російськими окупантами

В бою з російськими окупантами загинув український захисник Олександр Литвинов. Прощання з воїном відбудеться 25 липня у Дніпрі.

Про це у Facebook повідомила його донька Поліна, інформує Цензор.НЕТ.

"20 липня загинув мій тато. Мені знадобится певний час та сили, аби скласти у слова усі ті емоції, які переповнюють мене всі ці дні. Усе, що я можу сказати зараз: він дуже любив Україну і робив усе для її перемоги. І він дуже любив мене. Це було особливе щастя бути його донькою.

Тату, якби ж ти знав, як я сумую… Мені доведеться збирати своє життя по шматках. Бо поки що я не уявляю, як це жити у світі, в якому немає тебе", - йдеться в повідомленні.

За українським захисником Олександром Литвиновим попрощаються 25 липня у Дніпрі та на Краснопільському кладовищі.

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