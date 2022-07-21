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Новини Відео Війна
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На фронті загинув воїн 92-ї ОМБр Олександр Чабан. ВIДЕО

На фронті загинув воїн 92-ї окремої механізованої бригади Олександр Чабан.

Про це у фейсбуці повідомив Вячеслав Целуйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора не стало мого друга Олександра Чабана. Перші дні російської навали ми зустріли разом в одній групі. Потім він доєднався до своєї бригади і наші шляхи на війні розійшлися. Я періодично бачив його он-лайн, значить живий, і думав, що треба зустрітися, розпитати як він? Та все відкладав. І так сталося, що ми приймали участь в одній операції. І були зовсім поруч. Та не знали про це. Його хлопці спалили Джавеліном один танк супротивника і підбили другий, ми його ще покоцали артою, так що орки його не витягували. А сьогодні я дізнався, що Саня 200", - написав Целуйко.

"А це відео, хай стане нашим останнім привітом тобі, Друже! Я завжди буду пам’ятати тебе веселим та енергійним!", - звернувся він до загиблого.

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На фронті загинув воїн 92-ї ОМБр Олександр Чабан 01

Автор: 

втрати (4399) 92 окрема штурмова бригада (251)


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21.07.2022 18:39 Відповісти
Шана
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21.07.2022 18:40 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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21.07.2022 18:43 Відповісти
Спи спокійно, Україна переможе!!!
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21.07.2022 18:48 Відповісти
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21.07.2022 18:49 Відповісти
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21.07.2022 18:49 Відповісти
Світла пам'ять Олександру
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21.07.2022 19:04 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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21.07.2022 19:05 Відповісти
 
 