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Новости Видео Война
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На фронте погиб воин 92-й ОМБр Александр Чабан. ВИДЕО

На фронте погиб воин 92-й отдельной механизированной бригады Александр Чабан.

Об этом в фейсбуке сообщил Вячеслав Целуйко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера не стало моего друга Александра Чабана. Первые дни русского нашествия мы встретили вместе в одной группе. Затем он присоединился к своей бригаде и наши пути на войне разошлись. Я периодически видел его онлайн, значит жив, и думал, что надо встретиться, распросить как он? И все откладывал. И так случилось, что мы принимали участие в одной операции. И были совсем рядом. Но не знали об этом. Его ребята сожгли Джавелином один танк противника и подбили второй, мы его еще покоцали артой, так что орки его не вытаскивали. А сегодня я узнал, что Саня 200", - написал Целуйко.

"А это видео, пусть станет нашим последним приветом тебе, Друг! Я всегда буду помнить тебя веселым и энергичным!", - обратился он к погибшему.

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потери (4384) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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21.07.2022 18:39 Ответить
Шана
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21.07.2022 18:40 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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21.07.2022 18:43 Ответить
Спи спокійно, Україна переможе!!!
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21.07.2022 18:48 Ответить
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21.07.2022 18:49 Ответить
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21.07.2022 18:49 Ответить
Світла пам'ять Олександру
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21.07.2022 19:04 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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21.07.2022 19:05 Ответить
 
 