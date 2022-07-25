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конкурс (1273) АРМА (512) Немчінов Олег (207)

Переможця конкурсу на посаду голови АРМА оголосять 29 липня, - Немчінов

немчинов

29 липня Комісія з відбору голови АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) планує оголосити переможця конкурсу на посаду голови агентства.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Національне агентство з питань запобігання корупції має провести спеціальну перевірку кандидатів, однак відомство наразі цього не робить. Через це Кабмін розробив роз'яснення від Міністерства юстиції, НАЗК й інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.

"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", - сказав Немчінов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголові АРМА Янчуку та ще 4 особам повідомлено про підозру у зловживанні та розтраті майна на 426 млн грн, - САП (оновлено)

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Топ коментарі
+11
Дивишся на фото і відразу віриш у неупередженість конкурсу. Віриш у кабмін, у президенти, у Єрмака. «Карупція нє прайдьот»
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25.07.2022 01:07
+7
Швець на останньому своєму відео за 24 липня , про статтю бувшого замісника ФБР про кримінальні розслідування по Джуліані й його зустрічей у Києві з агентами РФ - ОДНИМ !!! З ЯКИХ він назвав Деркача. 12 травня 2021р виходить стаття на ЛБ , де Дубінський зявляє, що вийти на пресуху з Деркачем "плівкиПорошенко-Байден" заставив його Єрмак , котрий вимагав від нього розпочати слідчу комісію у ВР за цими плівками... Й де зараз дубинський? А Деркача коли заявили як шпигуна? а тиждень тому його бачили у Сумській обл . Про статті в США про зустрічі Єрмака з Джуліані у Іспанії, про його телефонні розмови з Джуліані перед сканадльною телефонною розмовою Трампа с Зеленським ...про це все писали наші ЗМІ . ДУМАЄМО, ХТО ТАКИЙ БУВ ТОЙ ШПИГУН У КИЄВІ : з котрим зустічався Джуліані ...

Хтось скаже все вище не втему - а ви віритиміте порядности усіх цих призначень під менеджерством менеджера президента ?
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25.07.2022 01:04
+7
А Шевченко та Червоненко розвідники ГУР МО.

І Арестович гроза колчаківськіх фронтів.
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25.07.2022 01:46
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Чергового покидька...
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25.07.2022 01:03 Відповісти
Швець на останньому своєму відео за 24 липня , про статтю бувшого замісника ФБР про кримінальні розслідування по Джуліані й його зустрічей у Києві з агентами РФ - ОДНИМ !!! З ЯКИХ він назвав Деркача. 12 травня 2021р виходить стаття на ЛБ , де Дубінський зявляє, що вийти на пресуху з Деркачем "плівкиПорошенко-Байден" заставив його Єрмак , котрий вимагав від нього розпочати слідчу комісію у ВР за цими плівками... Й де зараз дубинський? А Деркача коли заявили як шпигуна? а тиждень тому його бачили у Сумській обл . Про статті в США про зустрічі Єрмака з Джуліані у Іспанії, про його телефонні розмови з Джуліані перед сканадльною телефонною розмовою Трампа с Зеленським ...про це все писали наші ЗМІ . ДУМАЄМО, ХТО ТАКИЙ БУВ ТОЙ ШПИГУН У КИЄВІ : з котрим зустічався Джуліані ...

Хтось скаже все вище не втему - а ви віритиміте порядности усіх цих призначень під менеджерством менеджера президента ?
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25.07.2022 01:04 Відповісти
Дивишся на фото і відразу віриш у неупередженість конкурсу. Віриш у кабмін, у президенти, у Єрмака. «Карупція нє прайдьот»
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25.07.2022 01:07 Відповісти
ще один москаль.
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25.07.2022 01:08 Відповісти
файл.лига.нет- набрати все латинью ,досье на цього чувака
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25.07.2022 01:10 Відповісти
круто бізнесував при Янику, потім сидів у Львові а потім його витягли зі Львова в уряд Шмигаля- учансик АТО фотки у військовій формі на сайті кабміну
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25.07.2022 01:16 Відповісти
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25.07.2022 01:17 Відповісти
САЙТ - ЗНАЙ.ЮА (латиною з малої букви) про Немчінова офіцера

Учасник АТО (з січня по лютий 2006го року), офіцер Держприкордонслужби. Військова спеціальність Немчінова - «Бойове застосування мотострілкових підрозділів». Був керівником військово-цивільної адміністрації в кількох населених пунктах Донецької області в 2016-2017 роках.
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25.07.2022 01:23 Відповісти
А Шевченко та Червоненко розвідники ГУР МО.

І Арестович гроза колчаківськіх фронтів.
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25.07.2022 01:46 Відповісти
Ах да. Ще Арахамія типу волонтер. Певен, що й в Єрмака вже посвідчення УБД знайдеться.
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25.07.2022 01:48 Відповісти
араХамло рылом не вышел, и даже на фоне дебилов их квартала выглядит идиотом, бубочка этот пост для Жеки Кошевого держит. А шо, проверенный годами еще с КВНа и до квартала бубочкин кадр.
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25.07.2022 07:31 Відповісти
Прям інтрига...

Кого ж призначать Єрмак та Татаров?
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25.07.2022 01:44 Відповісти
Ванятку бакланова. БенЯдіктову вже прилаштували.
А може й самого .... ігорьвалерієвича бабломойського.
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25.07.2022 09:41 Відповісти
Строку дали 5 днів. Хто не збере, той і не пройде, а ті що завели вийдуть у другий тур, Тут Єрмак с вого шансу не упустить.
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25.07.2022 02:07 Відповісти
(Недо)конкурс на должность директора ДБР
"...
Члени комісії просто порахували середнє арифметичне всіх оцінок. Очікувано, коли 5 з 6 членів комісії контролюються Банковою, то і "потрібні" бали виставляються. ... "
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25.07.2022 09:52 Відповісти
Какие нафик конкурсы? Хотя для приличия могут провести. бубочка назначит на этот пост Жеку Кошевого, он, от безделья совсем зажирел, а так при деле будет.
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25.07.2022 07:25 Відповісти
Хто купить посаду в брата Єрмака той і переможе. Ми це вже знаємо з плівок. І нічого, на жаль, не міняється.
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25.07.2022 07:59 Відповісти
Мабудь все таки буде московське прізвище з єврейською начинкою ?
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25.07.2022 09:15 Відповісти
Для кого ця видимість нарІДовляддя?
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25.07.2022 09:45 Відповісти
 
 