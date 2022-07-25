Переможця конкурсу на посаду голови АРМА оголосять 29 липня, - Немчінов
29 липня Комісія з відбору голови АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) планує оголосити переможця конкурсу на посаду голови агентства.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, Національне агентство з питань запобігання корупції має провести спеціальну перевірку кандидатів, однак відомство наразі цього не робить. Через це Кабмін розробив роз'яснення від Міністерства юстиції, НАЗК й інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.
"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", - сказав Немчінов.
Будь ласка, зачекайте...
Хтось скаже все вище не втему - а ви віритиміте порядности усіх цих призначень під менеджерством менеджера президента ?
Учасник АТО (з січня по лютий 2006го року), офіцер Держприкордонслужби. Військова спеціальність Немчінова - «Бойове застосування мотострілкових підрозділів». Був керівником військово-цивільної адміністрації в кількох населених пунктах Донецької області в 2016-2017 роках.
І Арестович гроза колчаківськіх фронтів.
Кого ж призначать Єрмак та Татаров?
А може й самого .... ігорьвалерієвича бабломойського.
"...
Члени комісії просто порахували середнє арифметичне всіх оцінок. Очікувано, коли 5 з 6 членів комісії контролюються Банковою, то і "потрібні" бали виставляються. ... "