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Франція надасть 10 тисяч ноутбуків для медиків в Україні, - Федоров

ноутбуки

Міністерство економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції підтримало ініціативу Мінцифри та МОЗ щодо забезпечення ноутбуками медиків в Україні.

Про це повідомив міністр Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нові ноутбуки та підключення до якісного інтернету полегшать медикам спілкування з пацієнтами онлайн.

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"Наші лікарі — герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами. Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", - наголосив Федоров.

Франція надасть 10 тисяч ноутбуків для медиків в Україні, - Федоров 01
Франція надасть 10 тисяч ноутбуків для медиків в Україні, - Федоров 02
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о !!!!! тема !!!! ща очередь выстроится из ,,помощников,, , а через неделю на олх, и тд будут в продаже.
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26.07.2022 13:23 Відповісти
Може і військовим медикам перепаде, бо постійно вимушені збирати по копійкам.
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26.07.2022 13:27 Відповісти
Я собі сам купив.
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26.07.2022 13:36 Відповісти
Український народ дякує за Вашу допомогу і доброту, але будь ласка, ЖОРСТКИЙ АУДИТ за кожною одиницею техніки, не дай Боже якась гнида вкраде, руки по плечі відрубати!
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26.07.2022 13:27 Відповісти
ЗЕвлада нагребе собі по кілька штук і пороздає своїм родичам, знайомим та іншим друганам. Ще і мало буде.
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26.07.2022 13:35 Відповісти
Дуже прикро, але можливо це " гуманітарка-2" , що буде реалізовано у
спритних бізнесменів.
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26.07.2022 13:38 Відповісти
...а для кацапських танків - тисячі прицілів
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26.07.2022 13:58 Відповісти
 
 