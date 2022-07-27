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Українська ГТС здатна повністю компенсувати потужності "Північного потоку", - Галущенко

гтс

Україна навіть в умовах війни, яку неспровоковано розв’язала Росія, дотримується власних міжнародних зобов’язань із транспортування російського газу. При цьому українська ГТС здатна забезпечити транзит усього обсягу газу, що Росія транспортує через "Північний потік 1"

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі з міністрами енергетики країн ЄС заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українська газотранспортна система може гарантувати транспортування обсягів газу, які повністю покриватимуть обсяги "Північного потоку -1". Навіть в умовах війни, ми забезпечуємо безпеку та безпечність для обсягів газу, що надходять до українських трубопроводів. Таким було зобов’язання перед нашими європейськими партнерами та перед європейськими компаніями. Ми їх виконали. Тому що ми знаємо, що таке зобов’язання у міжнародних стосунках та у міжнародному праві", - наголосив Герман Галущенко.

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Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. 25 липня "Газпром" заявив, що зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності, тобто до 33 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – це брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу мало політичний характер.

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Топ коментарі
+3
Існує така річ як міжнародні зобов'язання, яких Україна неухильно дотримується, на відміну від неадекватного мордору.
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27.07.2022 01:44
+2
росія веде війну на знищення української нації, Україна транспортує російський газ. Не вкладається в голові, скільки разів не повторюй
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27.07.2022 01:16
+1
Вони у паралельному світі,де крім грошей більш нічого,ні війни,ні каліцтв,ні смерті,як таке можливо взагалі говорити, здохни падло ******.
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27.07.2022 01:43
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росія веде війну на знищення української нації, Україна транспортує російський газ. Не вкладається в голові, скільки разів не повторюй
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27.07.2022 01:16 Відповісти
Існує така річ як міжнародні зобов'язання, яких Україна неухильно дотримується, на відміну від неадекватного мордору.
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27.07.2022 01:44 Відповісти
так зеленский как дятел требует санкций для рашки и отказаться от ихнего газа и - тут же предлагает транспортировать через украинскую гтс весь газ в Европу ? не ну не долпайоп!
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27.07.2022 05:45 Відповісти
Рашка купляла усіх роками і корумпувала і в ЄС і скрізь, щоб зробити усіх максимально залежними. Як вони це допустили, що тепер без них ніяк в не можна одразу замінити? в голові не укладається. Бо чиновники були жадібні до бабла і бачили тільки його. І там такі люди, що все одно так робили б, аби знали про наслідки, які виникли 24.02.22. Бо дуже жадібні, їх турбують тільки гроші. Все людське давно вони продали, разом з душами своїми.
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27.07.2022 01:45 Відповісти
Якщо Україна не буде транспортувати газ в Європу, то не отримає реверс від Європи на власні потреби
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27.07.2022 01:46 Відповісти
Чей газ идёт в Европу?
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
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27.07.2022 09:14 Відповісти
Вони у паралельному світі,де крім грошей більш нічого,ні війни,ні каліцтв,ні смерті,як таке можливо взагалі говорити, здохни падло ******.
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27.07.2022 01:43 Відповісти
також здатна компенсувати опалення особистого особняка Галущенка під Києвом де він кілька років не платив Київоблгазу за спожитий газ стверджуючи в суді що то лічильник несправний та так багато нарахував..Такі у нас міністри - вкрав і як мале дитя виправдується, то не я банку варення зїв, то кішка....
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27.07.2022 05:57 Відповісти
Діло таке: Нафтогаз банкрут, хоч рік назад 12 млдр прибутку. Україна транспортує московський газ до Європи. Україна продає свій газ і залишається на зиму без газу. Газові сховища пусті і газ не має де взяти та не має за що купити. Шмигаль просить про газовий Ленд-Ліз. Я нічого не пропустив?
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27.07.2022 07:00 Відповісти
Блін, всі кричать, що треба перестати купувати в Росії газ! А цей дебіл кричить, що давайте через нас качати російський газ, через Україну!
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27.07.2022 11:42 Відповісти
 
 