Створено ресурс RussiaTheftWatch із даними про факти крадіжки української продукції

Американці запустили проєкт RussiaTheftWatch, де збирають факти викрадення Росією української продукції.

Ініціатива з вивчення російського піратства (ISRP), куди входять колишні урядовці США, експерти з міжнародної торгівлі та експерти з нацбезпеки, запустила новий проєкт, який виявлятиме масштаби пограбування Росією українських активів. Документи, що підтверджують факти злодійства, та поточні новини збиратимуть у ресурсному центрі групи під назвою RussiaTheftWatch. Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пресконференції розповів головний представник ISRP, колишній заступник держсекретаря США Джеймс К. Глассман.

Він також представив першу доповідь групи ISRP: у ній зібрано всі задокументовані факти викрадення Росією українського зерна та металопродукції, зокрема супутникові фото, дані навігаційних компаній та джерел ISRP у різних країнах світу. Загалом у звіті ISRP зазначено близько 50 окремих інцидентів, щодо яких є чіткі докази того, що судна використовувалися для перевезення українського зерна, вкраденого Росією.

Як сказано у звіті, награбована сталь доставляється безпосередньо до російських промислових районів, де використовується для місцевого виробництва. А зерно вирушає безпосередньо до Туреччини чи Сирії, причому в деяких випадках проходить через російські порти, щоб приховати своє походження.

У наступних звітах ISRP також надасть свої висновки щодо того, як пом'якшити наслідки цього мародерства – зокрема, механізми передачі Україні активів РФ, які заморожені по всьому світу.

Як відомо, Росія краде українську продукцію на державному рівні: окупанти відновили функціонал Маріупольського порту та повернули електро- та водопостачання, щоб мати можливість вивозити ще більше награбованого. На цей момент відомо про 3 кораблі, які вивезли до Ростова українську сталь, всього ж у порту Маріуполя металопродукції, виробленої на заводах Азовсталь та ММКІ, на суму понад 100 мільйонів доларів. Щодо зерна, то, за даними українського уряду, Росія викрала вже до пів мільйона тисяч тонн зерна вартістю понад 100 млн доларів США, і практично всі кораблі, що виходять із зерном із Севастополя, перевозять викрадену українську продукцію.



