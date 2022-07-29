Порошенко анонсував купівлю 200 автомобілів для ЗСУ
Петро Порошенко в ефірі спільного марафону "150 днів війни" на "Прямому" та "5 каналі" анонсував закупівлю ще 200 автомобілів для Збройних сил України. Він також повідомив про переговори щодо військових дронів, БМП і бойових роботів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба політсили.
За словами Петра Порошенка, від початку повномасштабного вторгнення він разом з волонтерами зосереджував діяльність на тому, шо вкрай необхідне для армії. Починали з форми та бронежилетів, а тепер постачають бронетехніку і дрони – пояснює п’ятий Президент.
"5 місяців тому армії потрібна була форма, якої не було на складах. Броніки, яких не було на складах, кевларові шоломи, розгрузки, генератори, облаштування – все, починаючи від їжі і закінчуючи амуніцією. Зараз вже значна частина проблеми вирішена", – розповів він.
Порошенко наголосив, що для переходу в контрнаступ зараз армія потребує великої кількості техніки. "Вживаними пікапами ситуацію не вирішиш. Тому ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi, JAC, поставили їх для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ", – зазначив він.
Як відомо, Фонд Порошенка також купує вантажівки для ЗСУ. "Сьогодні я дав доручення укласти контракт на постачання – у нас вже був контракт на 48 машин з кранами, маніпуляторами. Зараз ми додатково купуємо ще 200 автомобілів", – повідомив Порошенко.
"Ми розташовуємо спеціальні сервісні служби, які перевіряють на місці якість, і ми можемо відібрати найкраще. Робимо це швидко для того, щоб вони не пішли в інші країни. Бо зараз весь світ готується до посилення безпеки – починаючи від Саудівської Аравії і закінчуючи латиноамериканськими країнами, починаючи від Південно-Східної Азії і закінчуючи Близьким Сходом, вони все купують і все вивозять", – додав він.
"Ми йдемо на дуже потужні проекти, які коштують мільйони доларів", – повідомив Петро Порошенко.
"Ми знайшли і купуємо БМП. Це те, що на гусеничному ходу, що потрібно нам для того, щоб посилити наступальні підрозділи Збройних сил", – також повідомив він.
Порошенко подякував волонтерам, які організовують і допомагають з логістикою – знайти, перевірити, оформити документи, перегнати техніку. "Дуже дякую тим, хто стоїть в черзі на кордоні і бачать, що техніка військова, – нас пропускають без черги. Дякую співробітникам Міноборони і Генерального штабу, які швидко нам видають кінцевих користувачів. Дякую – на середньому і нижньому рівнях ефективність співпраці абсолютно унікальна", – зазначив Порошенко.
Він додав, що у планах – купівля унікальних "пташок": "це вже повномасштабні безпілотники, які конче потрібні нашій артилерії".
"А ще зараз готується проект постачання в Україну бойових роботів. Вони стоять на озброєнні декількох країн НАТО", – також анонсував він.
"Ми демонструємо, що таке українці, як вони вміють об’єднуватися. Як вони здатні вирішувати проблеми. Звичайно для допомоги, щоб нам їх продали, доводиться виходити на президентів, прем’єр-міністрів, лідерів парламентських партій і фракцій нашої родини ЄНП в Європарламенті, для того щоб полегшити прийняття рішень тих країн, які здатні нам це поставити з усього світу. Нам це вдається", – розповідає він.
"Ми вже маємо величезний авторитет. Його заробила Україна і ми з вами. Заробила наша команда своєю ефективністю роботи, бо ми встигаємо бути першими. І заробили ви, бо цією єдністю ви демонструєте невідворотність нашої перемоги", – звернувся Порошенко до всіх небайдужих українців, які допомагають армії.
Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і додатково зібрали більше 40 мільйонів гривень на потреби армії.
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Джерело: п'ятий президент Петро Порошенко
Дослівно: "Гліб Бабіч - воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї - вбий за неї!" - це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому - шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже.
Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо".
Нагадаємо: Гліб Бабіч очолював ГО "Республіка. Брати по Зброї".
в той час як твоє зєлёноє чмо продавав і продає в ********** "Сватів" - і никає бабло по ошфорах! при цьому платить в Україні НУЛЬ податків - всі "Квартали" по бухгалтерії зюиткові!
- просто форумчани спілкуються , а таким як ти ботам , тут не місце 😡
нові броніки і інші речі , які вкрай потрібні на полі бою !! 😠
Тім не менше заслуговує ДЯКУЮ і його повинні подержать починанаючі от
преза (не бідного) до рядового УКРАЇНЦЯ добросовісного налогоплательщіка .
По-друге - за часів президентства - це не значить з його вини. Система корупції та розкрадання в армії виникла задовго до нього, ще за часів СРСР.
По-третє - порівняй - де була лінія фронту на день інавгурації Порошенка, де вона була на день інавгурації Зеленського, де вона зараз. Тобі травневі шашлики поперек горла не стали?
По-четверте - зроби сам щось суспільно корисне. Набити патріотичне тату - не рахується.
Як це міністерство сприяє, щоб зброя, яку Захід ДАРУЄ Україні, щонайшвидше попадала на передову, розповів Юрій Швець на своєму Ютуб-каналі. Наші військові чи то соромляться про таке говорити, чи то бояться, а от солдати Іноземного легіону не мовчать. Особливо мене вразив той випадок, описаний содатом Іноземного легіону, коли тиловики на передову вантажівкою привезли Джавеліни, скинули контейнери на землю як дрова, чи мішки з картоплею, і дременули в тил. А коли зраділі протитанкісти стали відкривати контейнери, виявилось що в них нема комп*ютерно-оптичного блоку, без якого ракета просто хлам. Коли про це взнав від легіонерів виробник Джавелінів, дуже слабо сказати, як він був розлючений. Те ж саме і з електробатареями для тих же Джавелінів та Стінгерів і НЛАВів, без яких це просто труби з мертвими ракетами. Зброю розкомплектовують, тобто КРАДУТЬ, на маршруті, який контролюють злодюги з міністерства ЗЕлупленого Рєзнікова. І що дуже "цікаво", користуючись Інтернетом, можна купити все це вкрадене в Києві! Розкрадають не тільки комплектуючі від великої техніки. Крадуть звичайні біноклі та нічні інфрачервоного діапазону, з лазерними дальномірами, оптичні приціли різного призначення ... Про амуніцію навіть згадувати не хочеться. І знов таки, все це можна запросто при певній наполегливості купити в Києві.
І нічого ж ЗЕлупленою владою не робиться, щоб цей гендляж на крові було спинено. Чи, може, я і Швець помиляємось?
Де дно у працівників ботоферми *ОПи ЄрЗе?
А где украденный Порошенком Приват банк?
А миллиард Яценюка?
Ну или хотя-бы Гонтарева, распинавшая мальчика в трусиках?