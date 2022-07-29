Порошенко анонсував купівлю 200 автомобілів для ЗСУ

Петро Порошенко в ефірі спільного марафону "150 днів війни" на "Прямому" та "5 каналі" анонсував закупівлю ще 200 автомобілів для Збройних сил України. Він також повідомив про переговори щодо військових дронів, БМП і бойових роботів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба політсили.

За словами Петра Порошенка, від початку повномасштабного вторгнення він разом з волонтерами зосереджував діяльність на тому, шо вкрай необхідне для армії. Починали з форми та бронежилетів, а тепер постачають бронетехніку і дрони – пояснює п’ятий Президент.

"5 місяців тому армії потрібна була форма, якої не було на складах. Броніки, яких не було на складах, кевларові шоломи, розгрузки, генератори, облаштування – все, починаючи від їжі і закінчуючи амуніцією. Зараз вже значна частина проблеми вирішена", – розповів він.

Порошенко наголосив, що для переходу в контрнаступ зараз армія потребує великої кількості техніки. "Вживаними пікапами ситуацію не вирішиш. Тому ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi, JAC, поставили їх для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ", – зазначив він.

Як відомо, Фонд Порошенка також купує вантажівки для ЗСУ. "Сьогодні я дав доручення укласти контракт на постачання – у нас вже був контракт на 48 машин з кранами, маніпуляторами. Зараз ми додатково купуємо ще 200 автомобілів", – повідомив Порошенко.

"Ми розташовуємо спеціальні сервісні служби, які перевіряють на місці якість, і ми можемо відібрати найкраще. Робимо це швидко для того, щоб вони не пішли в інші країни. Бо зараз весь світ готується до посилення безпеки – починаючи від Саудівської Аравії і закінчуючи латиноамериканськими країнами, починаючи від Південно-Східної Азії і закінчуючи Близьким Сходом, вони все купують і все вивозять", – додав він.

"Ми йдемо на дуже потужні проекти, які коштують мільйони доларів", – повідомив Петро Порошенко.

"Ми знайшли і купуємо БМП. Це те, що на гусеничному ходу, що потрібно нам для того, щоб посилити наступальні підрозділи Збройних сил", – також повідомив він.

Порошенко подякував волонтерам, які організовують і допомагають з логістикою – знайти, перевірити, оформити документи, перегнати техніку. "Дуже дякую тим, хто стоїть в черзі на кордоні і бачать, що техніка військова, – нас пропускають без черги. Дякую співробітникам Міноборони і Генерального штабу, які швидко нам видають кінцевих користувачів. Дякую – на середньому і нижньому рівнях ефективність співпраці абсолютно унікальна", – зазначив Порошенко.

Він додав, що у планах – купівля унікальних "пташок": "це вже повномасштабні безпілотники, які конче потрібні нашій артилерії".

"А ще зараз готується проект постачання в Україну бойових роботів. Вони стоять на озброєнні декількох країн НАТО", – також анонсував він.

"Ми демонструємо, що таке українці, як вони вміють об’єднуватися. Як вони здатні вирішувати проблеми. Звичайно для допомоги, щоб нам їх продали, доводиться виходити на президентів, прем’єр-міністрів, лідерів парламентських партій і фракцій нашої родини ЄНП в Європарламенті, для того щоб полегшити прийняття рішень тих країн, які здатні нам це поставити з усього світу. Нам це вдається", – розповідає він.

"Ми вже маємо величезний авторитет. Його заробила Україна і ми з вами. Заробила наша команда своєю ефективністю роботи, бо ми встигаємо бути першими. І заробили ви, бо цією єдністю ви демонструєте невідворотність нашої перемоги", – звернувся Порошенко до всіх небайдужих українців, які допомагають армії.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і додатково зібрали більше 40 мільйонів гривень на потреби армії.