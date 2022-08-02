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Новини
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Кабмін погодив призначення Янушевича очільником Херсонської ОДА

херсонщина,херсонська

Кабінет Міністрів погодив призначення головою Херсонської обласної державної адміністрації Ярослава Янушевича.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації", - написав він.

Нагадуємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту із посади голови Херсонської ОДА.

Також читайте: Зеленський призначив Запаранюка головою Чернівецької ОДА. ФОТО

Автор: 

Кабмін (14109) ОДА (1629) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+9
Кожен новопризначенець за влади Зеленського є потенційним відбувайлом за його бездарність та політику зради.
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02.08.2022 18:32
+8
Тьху! В інших окулярах прочитав що януковича призначили очільником. Буває ж таке!.
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02.08.2022 18:29
+8
Хто це? Офіцер з "Правого Сектора"? Ні ? Значить зелена сволота. Нах пішов👎😑
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02.08.2022 18:29
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Ну і не один х#р, хто буде очільником від Зе!льнутих!
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02.08.2022 18:28 Відповісти
Нах нам херсонцам заочный чинуша?
В чем будут его реальные обязанности?
Зачем бюджет разбазаривать?
Считаю всем эвакуир. бюджетникам надо урезать зп до 0.... Нет реальной работы - нет зп...
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02.08.2022 18:28 Відповісти
Буде бубочкин мільярд дерев на окупованих територіях висаджувати .
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02.08.2022 18:31 Відповісти
Увы не смешно..... У нас пожары пиз-ц..... И поля и лесопосадки....
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02.08.2022 19:08 Відповісти
Тьху! В інших окулярах прочитав що януковича призначили очільником. Буває ж таке!.
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02.08.2022 18:29 Відповісти
Так, я сам аж перехрестився
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02.08.2022 18:33 Відповісти
Я тоже читаю очень быстро, бегло, так сказать, и мне тоже такое показалось. Хотя, сейчас страной рулит агент ФСБ Козырь, в миру Дерьмак, и его ж.ОПа, а там рыгоаналов, как у собаки блох и такое вполне может быть.
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02.08.2022 18:33 Відповісти
І я, аж підскочив!
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02.08.2022 18:34 Відповісти
Хто це? Офіцер з "Правого Сектора"? Ні ? Значить зелена сволота. Нах пішов👎😑
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02.08.2022 18:29 Відповісти
Ода котрій нема. Чи не передчасно? Ви ще забули коменданта Севастополя призначити, зелені йолопи
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02.08.2022 18:31 Відповісти
Флор,от про Севастополь цети даремно.Коменданта Севастополя повинен призначати Галетей,зразу після параду.Не можна таке призначення дозволити Зе-слугам.Хто пообіцяв парад,той і призначає...
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02.08.2022 19:33 Відповісти
Астанавитесь!
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02.08.2022 18:32 Відповісти
і шо він буде робити, пздіти?
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02.08.2022 18:32 Відповісти
Кожен новопризначенець за влади Зеленського є потенційним відбувайлом за його бездарність та політику зради.
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02.08.2022 18:32 Відповісти
Був у нас вже один Янушевиш.... досі викашлюємо...
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02.08.2022 18:35 Відповісти
Дуже дивне призначення. Не місцевий, нічогісінько про Херсонщину не знає. Вся карьєра в податковій та фінмоніторингу, до 2014 року. Потім стрімкий «зліт» карьєри на начальника служби нагляду за радіочастотами. Схоже був прихильником партіі регіонів, а 2014 вигнали з фінансової сфери та влаштували в радіонагляд. В радіонагляді був до 2016.

Потім про його роботу нічого не відомо, у Вікіпедіі нічого нема. То хто це, черговий «харошій парень» якого треба на теплу посаду призначити? Ви це серьйозно, призначити людину без відповідного досвіду керувати ключовою для оборони краіни областю яку
ось ось звільнять ВСУ?

з такими призначеннями ніякоі « ботоферми Порошенка» не треб
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02.08.2022 19:15 Відповісти
Зате, пендбол любить і призвіще не українське.
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02.08.2022 19:35 Відповісти
Мармизой таж лагута ,тiльки в профiль...
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02.08.2022 20:23 Відповісти
Лагута поміг здати Херсон, можна сказати, що виконав доручення президента, тепер можна на пенсію, навіть внукам вистачить)
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02.08.2022 20:47 Відповісти
 
 