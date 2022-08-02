Кабмін погодив призначення Янушевича очільником Херсонської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення головою Херсонської обласної державної адміністрації Ярослава Янушевича.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації", - написав він.

Нагадуємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту із посади голови Херсонської ОДА.

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