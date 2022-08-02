Кабмін погодив призначення Янушевича очільником Херсонської ОДА
Кабінет Міністрів погодив призначення головою Херсонської обласної державної адміністрації Ярослава Янушевича.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації", - написав він.
Нагадуємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту із посади голови Херсонської ОДА.
Топ коментарі
+9 Олександр Дніпро
показати весь коментар02.08.2022 18:32
+8 Петро Якимчук #487385
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+8 Garry Grant
показати весь коментар02.08.2022 18:29
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В чем будут его реальные обязанности?
Зачем бюджет разбазаривать?
Считаю всем эвакуир. бюджетникам надо урезать зп до 0.... Нет реальной работы - нет зп...
Потім про його роботу нічого не відомо, у Вікіпедіі нічого нема. То хто це, черговий «харошій парень» якого треба на теплу посаду призначити? Ви це серьйозно, призначити людину без відповідного досвіду керувати ключовою для оборони краіни областю яку
ось ось звільнять ВСУ?
з такими призначеннями ніякоі « ботоферми Порошенка» не треб