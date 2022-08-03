УКР
Зеленський нагородив 305 захисників України, 35 із них - посмертно

Президент відзначив державними нагородами 305 захисників України, 35 з них - посмертно

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Увечері підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 167 воїнів Збройних Сил України, з них 32 – посмертно", - зазначив Президент.

Іншим указом нагороджені 16 розвідників, один із них – посмертно.

Також нагороджені 122 співробітники Служби безпеки України, двоє – посмертно.

Зеленський Володимир (25133) нагорода (1302)
