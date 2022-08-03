Зеленський нагородив 305 захисників України, 35 із них - посмертно
Президент відзначив державними нагородами 305 захисників України, 35 з них - посмертно
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Увечері підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 167 воїнів Збройних Сил України, з них 32 – посмертно", - зазначив Президент.
Іншим указом нагороджені 16 розвідників, один із них – посмертно.
Також нагороджені 122 співробітники Служби безпеки України, двоє – посмертно.
