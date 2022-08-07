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ЗСУ влучили у Антонівський міст в Херсоні. Виникла пожежа, - соцмережі. ФОТО

Ввечері 7 серпня воїни ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж. 

"ЗСУ вчергове поцілили по Антонівському мосту. На місці втрапляння пожежа. Деталі руйнувань з’ясовуються", - пишуть користувачі. 

ЗСУ влучили у Антонівський міст в Херсоні. Виникла пожежа, - соцмережі 01

Автор: 

міст (1239) Херсон (3416)


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Топ коментарі
+112
🍁 Попередньо вдарили не тільки по Антонівському мосту, довбанули одразу по 6 точках у Херсонській області:

🔥 Прилетіло окупантам у Скадовську, Чорнобаївці, Олешках та в Новій Каховці - попередньо ГЕС, де знаходиться ще один міст.

🤷‍♂️ У рашистських пабліках пишуть, что до купи роздовбали ремонтну техніку, яку орки стягнули до Антонівського мосту, та "пастки" для його захисту від українських ракет - це щоб два рази не вставати. https://t.me/Sharpreview/16196 https://t.me/Sharpreview/16196

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07.08.2022 23:50
+76
Ракеты против заговоренных палочек

Не удивлюсь, если после нашей победы улицы и площади освобожденных городов получат название Хаймарса. В самом деле, многие артиллерийские и авиационные системы могут выдать не менее мощный удар своим боеприпасом, но согласимся, для противника стало откровением то, что такой крупный боеприпас вполне способен прилететь в гости так точно, что от такого гостя будет невозможно отделаться. Общее понятие «безопасного расстояния» от линии фронта у противника явно претерпело изменение. И это он еще не познакомился с боеприпасами, которые способны не менее точно удивить на расстоянии до 300 километров. Говорят, что такие ракеты уже в пути и о том, насколько успешно они прибыли в распоряжение ВСУ, мы узнаем после получения результатов их работы, возможно - снова по мосту.

А тем временем военные в США говорят о том, что корпорация «Локхид-Мартин» готовится запускать в серию еще одно изделие для этих установок, новую ракету PrSM. Военные говорят о том, что серия испытаний, проведенная с этими ракетами, показала заявленную эффективность и соответствует запросам Пентагона. Они говорят о том, что ракеты выполнили высокоточное поражение сухопутных и даже морских целей на расстоянии свыше 450 километров. Открытая пресса же говорит о том, что ракета разрабатывалась с условием стрельбы на расстояние 500+ километров, и в Сети уже встречалась информация о том, что одна из экспериментальных ракет удачно отработала по цели на расстоянии в 650 километров.

Комментарии производителя, которые встречаются в Сети, говорят о том, что основные новации такой ракеты состоят в топливе и двигателе. Именно они позволяют увеличить дистанцию поражения целей практически вдвое. При этом, боевая часть ракеты идентична той, что устанавливается на ракетах с дальностью стрельбы в 300 км и не требует особых доработок. Производитель ничего не говорит о новшествах в системе наведения ракеты, но судя по тому, что военные говорят о достаточной точности нового изделия, которая не хуже того, что показывают ракеты предыдущего поколения, и заявления представителей Локхид-Мартин о том, что ракета получается дешевле предыдущих тактических ракет, особых изменений там тоже нет.

При этом, ракета полностью совместима с пусковыми установками M142 HIMARS и М270А1, которые уже стоят на вооружении ВСУ. Снаряженная «кассета» вмещает в себя две такие ракеты и для обслуживания не представляет никаких проблем или новаций, относительно тактических ракет предыдущего поколения. А это значит, что как только ракета пойдет в серию (а возможно, и раньше), она может появиться у ВСУ, чтобы ее тут же можно было испытать в боевых условиях.

Но как стало известно, противник тоже не дремлет и предпринимает решительные меры для защиты особо важных объектов от обстрела данными ракетами. Правда, защитить свои ПВО у линии фронта противнику не сильно удается и как результат, есть сообщения о том, что буквально в эти дни на южном направлении в одновременной авиационной атаке войск противника приняло участие рекордное количество боевых самолетов ВВС Украины. Информация эта исходит от офигевшего противника, который описывает это как ад, упавший с неба и кроме того, со слов противника, их ПВО даже не пикнула. И есть подозрение, что в том месте пикать уже нечему.

С другой стороны, уничтоженные батареи ПВО врага находились на суше, а основные усилия по защите от таких ракет брошены на воду - в море и реки. На представленных ниже фото видны инновационный средства обмана ракет - уголковые отражатели и заговоренные шаманами палочки.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/08/FZkM2uoXEAA42mJ.png https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/08/FZkMwUHXwAAnjmz.png

Именно на этих фото - элемент системы ПВО возле Антоновского моста в Херсоне, но тоже самое установлено и для защиты Керченского моста. Правда, там еще в жертву принесли медведя и одну из уток Медведева, а вместо заговоренных палочек, использованы более продвинутые амулеты - сушеные пенисы камчатских крабов, освященных сами Шойгу. Говорят, что там круглосуточно дежурят боевые шаманы, которые камлают на отворот ракет.

Возможно, эти экзотические методы работают против их ракет, которые начинают вытворять непредсказуемую траекторию, как только шаман ударит Шойгу в бубен, но практика показывает, что правильно и точно выпущенная ракета сгребает все. В том числе - уголковые отражатели, заговоренные палочки, бубны и шаманов, а заодно и ПВО, которое стоит рядом. С другой стороны, прутин же требовал все импортозаместить, чтобы все было дешево и сердито? Вот и заместили.

Ну а оркам следует приготовиться к новым сюрпризам в самых неожиданных местах.
anti-colorados
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07.08.2022 23:57
+63
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07.08.2022 23:59
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🍁 Попередньо вдарили не тільки по Антонівському мосту, довбанули одразу по 6 точках у Херсонській області:

🔥 Прилетіло окупантам у Скадовську, Чорнобаївці, Олешках та в Новій Каховці - попередньо ГЕС, де знаходиться ще один міст.

🤷‍♂️ У рашистських пабліках пишуть, что до купи роздовбали ремонтну техніку, яку орки стягнули до Антонівського мосту, та "пастки" для його захисту від українських ракет - це щоб два рази не вставати. https://t.me/Sharpreview/16196 https://t.me/Sharpreview/16196

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07.08.2022 23:50 Відповісти
Дякую за добрі уточнення!
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08.08.2022 00:08 Відповісти
«Оно приходит ночью» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. It Comes at Night) - американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 фильм ужасов,
з якого ЗСУ зробили серіал "Хімера" для орків в Таврії
https://i.pinimg.com/originals/48/98/13/489813f36bff5e2f2d5dfe0edeec9f2c.jpg
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08.08.2022 00:11 Відповісти
Антонівський міст відбив всі ракети! ППО параші працює виправно!
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07.08.2022 23:51 Відповісти
AGM-88 HARM https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ нова зброя в України... Ракети для росіян....
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08.08.2022 00:00 Відповісти
еге ж, на фото "вогневе відбиття" саме на мосту
ППО рашистів боролось до кінця і не здалось
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08.08.2022 00:02 Відповісти
Можно сказать защитил воды Днепра от НАТОвских ракет
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08.08.2022 00:16 Відповісти
Єноту не спати
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07.08.2022 23:54 Відповісти
Нехай побереже сили, щоб потанцювати з приводу ***** чи сумної конячки.
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07.08.2022 23:56 Відповісти
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07.08.2022 23:59 Відповісти
Керченський приготуватись
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07.08.2022 23:56 Відповісти
С такими зелеными керунами крым может спать спокойно..
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08.08.2022 00:29 Відповісти
а хіба не так? ті шмаркляві уроди хочуть повернутись до кодонів до 24.02.22, а Крим типа окрема тема, а має бути до кінця.
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08.08.2022 08:48 Відповісти
Шо там горить, кухвайки?
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07.08.2022 23:56 Відповісти
вата. хлопковая.
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08.08.2022 00:18 Відповісти
Ракеты против заговоренных палочек

Не удивлюсь, если после нашей победы улицы и площади освобожденных городов получат название Хаймарса. В самом деле, многие артиллерийские и авиационные системы могут выдать не менее мощный удар своим боеприпасом, но согласимся, для противника стало откровением то, что такой крупный боеприпас вполне способен прилететь в гости так точно, что от такого гостя будет невозможно отделаться. Общее понятие «безопасного расстояния» от линии фронта у противника явно претерпело изменение. И это он еще не познакомился с боеприпасами, которые способны не менее точно удивить на расстоянии до 300 километров. Говорят, что такие ракеты уже в пути и о том, насколько успешно они прибыли в распоряжение ВСУ, мы узнаем после получения результатов их работы, возможно - снова по мосту.

А тем временем военные в США говорят о том, что корпорация «Локхид-Мартин» готовится запускать в серию еще одно изделие для этих установок, новую ракету PrSM. Военные говорят о том, что серия испытаний, проведенная с этими ракетами, показала заявленную эффективность и соответствует запросам Пентагона. Они говорят о том, что ракеты выполнили высокоточное поражение сухопутных и даже морских целей на расстоянии свыше 450 километров. Открытая пресса же говорит о том, что ракета разрабатывалась с условием стрельбы на расстояние 500+ километров, и в Сети уже встречалась информация о том, что одна из экспериментальных ракет удачно отработала по цели на расстоянии в 650 километров.

Комментарии производителя, которые встречаются в Сети, говорят о том, что основные новации такой ракеты состоят в топливе и двигателе. Именно они позволяют увеличить дистанцию поражения целей практически вдвое. При этом, боевая часть ракеты идентична той, что устанавливается на ракетах с дальностью стрельбы в 300 км и не требует особых доработок. Производитель ничего не говорит о новшествах в системе наведения ракеты, но судя по тому, что военные говорят о достаточной точности нового изделия, которая не хуже того, что показывают ракеты предыдущего поколения, и заявления представителей Локхид-Мартин о том, что ракета получается дешевле предыдущих тактических ракет, особых изменений там тоже нет.

При этом, ракета полностью совместима с пусковыми установками M142 HIMARS и М270А1, которые уже стоят на вооружении ВСУ. Снаряженная «кассета» вмещает в себя две такие ракеты и для обслуживания не представляет никаких проблем или новаций, относительно тактических ракет предыдущего поколения. А это значит, что как только ракета пойдет в серию (а возможно, и раньше), она может появиться у ВСУ, чтобы ее тут же можно было испытать в боевых условиях.

Но как стало известно, противник тоже не дремлет и предпринимает решительные меры для защиты особо важных объектов от обстрела данными ракетами. Правда, защитить свои ПВО у линии фронта противнику не сильно удается и как результат, есть сообщения о том, что буквально в эти дни на южном направлении в одновременной авиационной атаке войск противника приняло участие рекордное количество боевых самолетов ВВС Украины. Информация эта исходит от офигевшего противника, который описывает это как ад, упавший с неба и кроме того, со слов противника, их ПВО даже не пикнула. И есть подозрение, что в том месте пикать уже нечему.

С другой стороны, уничтоженные батареи ПВО врага находились на суше, а основные усилия по защите от таких ракет брошены на воду - в море и реки. На представленных ниже фото видны инновационный средства обмана ракет - уголковые отражатели и заговоренные шаманами палочки.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/08/FZkM2uoXEAA42mJ.png https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/08/FZkMwUHXwAAnjmz.png

Именно на этих фото - элемент системы ПВО возле Антоновского моста в Херсоне, но тоже самое установлено и для защиты Керченского моста. Правда, там еще в жертву принесли медведя и одну из уток Медведева, а вместо заговоренных палочек, использованы более продвинутые амулеты - сушеные пенисы камчатских крабов, освященных сами Шойгу. Говорят, что там круглосуточно дежурят боевые шаманы, которые камлают на отворот ракет.

Возможно, эти экзотические методы работают против их ракет, которые начинают вытворять непредсказуемую траекторию, как только шаман ударит Шойгу в бубен, но практика показывает, что правильно и точно выпущенная ракета сгребает все. В том числе - уголковые отражатели, заговоренные палочки, бубны и шаманов, а заодно и ПВО, которое стоит рядом. С другой стороны, прутин же требовал все импортозаместить, чтобы все было дешево и сердито? Вот и заместили.

Ну а оркам следует приготовиться к новым сюрпризам в самых неожиданных местах.
anti-colorados
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07.08.2022 23:57 Відповісти
Дуже цікаво!
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08.08.2022 00:14 Відповісти
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08.08.2022 00:14 Відповісти
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08.08.2022 00:41 Відповісти
красиво!!!
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08.08.2022 00:58 Відповісти
"... в жертву принесли медведя и одну из уток Медведева,..."

Надо было самого Димона заклать.
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08.08.2022 01:17 Відповісти
Не на часі (с).
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08.08.2022 02:54 Відповісти
Ще трохи подібних новацій і спеціальність "ракетобудування" в кацапських вишах вже буде не потрібна
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08.08.2022 07:43 Відповісти
у янкі появилась ну дуууже гарна нагода для випробовування нового озброєння. Тіко шось вони не поспішають,або ми не все знаєм.
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08.08.2022 08:48 Відповісти
второе.
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08.08.2022 11:32 Відповісти
я таки вважав, що ці кутники це фейк. Але ні, таки да. Академік Берг, батько СРСРівської радіолокації і одночасно втікач америкос, від завидухи лікті таки кусає. Вони б там ще портки розвісили піля прання для сушки. Як колись говорили юмористи, предки гнусавого, "жизнь бьет ключом, и все по голове"
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08.08.2022 12:51 Відповісти
Орковский мазохизм...
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07.08.2022 23:59 Відповісти
Что в мосту может гореть? Надеюсь попали в технику которая ехала по мосту
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08.08.2022 00:01 Відповісти
Может строительная техника...
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08.08.2022 00:10 Відповісти
Vot i otlycno,ecio po 5 ohjektam udaryli na Chersone.Poxoze na kontraataku
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08.08.2022 00:02 Відповісти
Новость великолепная! Хлопцы,наши воины,вы самые лучшие в мире,вам нет равных,пусть Господь оберегает вас!
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08.08.2022 00:03 Відповісти
Зпалало
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08.08.2022 00:12 Відповісти
Пожежа? Зазвичай бетон не горить. У щось цікаве влучили.
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08.08.2022 00:13 Відповісти
Пирожок оказался с начинкой
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08.08.2022 00:18 Відповісти
писали б вже "кізяк, яким замазували дірки".
Доски так не горітимуть
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08.08.2022 01:16 Відповісти
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08.08.2022 10:15 Відповісти
Як же бюлетені будуть возити, на байдарках чи каное позичать в фавелах Сан Пауло. Шастає інфа про 100 тищ корейців, які йдуть "виручати". Наш человек в Вашингтоні повідомив, що автором цього такого милого для агентури ГРУ фейку є бувший офіцер СА, якого ще за часів СРСР вигнали з армії за гріховні діла, одностатеві. А їх так не вистачає оркам, і грошей платити не потрібно, за жменю рису полізуть.
Ну а шо ? Досвід є. Ще з часів громвійни. Тоді завербували китайців, які працювали в Одеському порту докерами, шахтарів і металургів Донбасу, які жили в Шанхаях і вперед. Одеськими китайцями командував Якір, донбасівськими Антонов-Овсеенко а гроші їм платили з грабежів і контрибуцій. А потім для кетайців організували в Москві Інститут народів Востока, щоб неп шатались по єдіной і неделімой.
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08.08.2022 00:19 Відповісти
Опять рашистское ПВО уничтожило снаряды Хаймарсов Антоновским мостом. Завтра хвастать будут...
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08.08.2022 00:35 Відповісти
Оце ж треба так - Антонiвський мiст напав на Хаймерси
Бавовна зроБИЛА мiст...
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08.08.2022 00:41 Відповісти
Єнот - полоскун теж радіє😀👍🏼👍🏼👍🏼
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08.08.2022 00:56 Відповісти
В Сети появились данные о том, что ВСУ начали применять противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Вот именно такой ракете нужно просто подлететь к месту действия РЛС противника, а дальше она сама улавливает излучение от локатора, захватывает цель и прилетает на огонек.

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1556334462480392193?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1556334462480392193%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2022%2F08%2Fstrana-kontrastov-chast-2%2F

https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html

Причем, у нее - пассивная головка самонаведения и она ничем не подсвечивает цель а летит в направлении локатора, который сам излучает электромагнитные волны. То есть, ракета практически невидима для средств обнаружения, а ее саму - очень трудно сбить с курса. По крайней мере, еще никто не хвастался тем, что это удалось. Мы радуемся тому, как точно прилетают наши подарки от артиллеристов и какое красочное шоу происходить после этого. Наверное, что-то мы получаем благодаря спутниковой разведке. Но скорее всего, это касается стационарных целей, которые по естественным причинам, просто не могут менять свою дислокацию, например - нефтебазы и крупные артсклады. А вот КП, эшелоны с боеприпасами, ПВО и прочее постоянно меняет свои позиции, а потому для точного удара нужны не только координаты цели, но и то время, когда они актуальны. Недавно был случай, когда в Запорожской области удалось накрыть эшелон с БК в момент его разгрузки, а такое не могло обойтись без партизан. Это значит, что в данный, конкретный момент кому-то удалось передать нужную информацию и относительно недалеко от места было средство поражение такой цели. В результате, получается бадабум.

Так вот, партизану достаточно примерно указать место расположения комплекса ПВО и вот его уже нет. Вернее, пусковые установки с ракетами - есть, а вот системы, которая улавливает цель и дает целеуказания, для этих ракет - уже нет. После такого захода AGM-88 HARM, всю остальную амуницию можно дожигать хоть самолетами, а хоть и вертолетами. Зверь этот уже не кусается.
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08.08.2022 00:55 Відповісти
Не упрощайте.Шрайки(предшественники AGM88) известны уже лет 60.Активно использовались во Вьетнаме и ближнем востоке.В итоге ракета идёт по лучу первые секунды,затем самонаведение по ИК или контрасту.Но вещь хорошая,полезная.
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08.08.2022 11:59 Відповісти
Можливо десь на Півдні на днях задвохсотили казаха-орка Прощание с заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по боевой подготовке, полковником Канатом Мукатовым состоится завтра, 8 августа, на территории воинской части в Волгограде. Информацию об этом «Блокноту Волгограда» подтвердили близкие офицера и представители военного комиссариата. Церемония прощания начнется в части в 9:00. После этого тело военного отвезут на родину, в Палласовский район, где во вторник пройдут похороны. Близкие создали видео-некролог в память о погибшем Канате Мукатове.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/v-volgograde-prostyatsya-s-zamkomandira-20-y-diviz-1507668
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08.08.2022 00:57 Відповісти
канат порвался
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08.08.2022 01:00 Відповісти
Истинному скрепышу канату пришли вилы.
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08.08.2022 01:01 Відповісти
здоровья ему і процветания
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08.08.2022 08:52 Відповісти
Не забываем,что кацапня ртом говорящего придурка канашенкова давно уничтожила все Хаймарсы. Так что это по всей видимости мост взорвали гранатами РГД-5.)
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08.08.2022 00:59 Відповісти
легко. скинули зі спеціальних тренованих голубів...
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08.08.2022 01:17 Відповісти
ніі скидують то гусаки))) голуби - то зарін-зоманичи))) не заплутуйте расєйських пропагандонів))
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08.08.2022 01:54 Відповісти
Та то у якогось ванькі бомбануло від щєй, а він, болєзний, в той момент покурити вирішив...
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08.08.2022 02:58 Відповісти
Нужно бить по одной опоре и рухнет 2 пролета перед опорой 1 и за опорой. Это же любой вам строитель мостов скажет, что без опоры пролеты не смогут не упасть. По опоре бить!!!
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08.08.2022 01:34 Відповісти
готов плыть в бронике с б\к?
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08.08.2022 03:26 Відповісти
Поновлювати мост після перемоги підеш? Нашим військам по ньому ще наступати. Для блокування пересування аквафрешів достатньо зруйнувати проліт.
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08.08.2022 07:23 Відповісти
Разрушить пролёт - значит "наступать" будем по воде. Достаточно сделать его пешеходным. Что уже и сделано.
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08.08.2022 11:37 Відповісти
Звідки впевненість, що аквафреші його не знищать після відступу?
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08.08.2022 23:53 Відповісти
Російське ППО не може відбивати ракети натівського зракза вони так будуть стріляти але не встигають і неточності великі. Взагалі в Росії один металолом а не армія. На зміїному острові також боло ППО але їх звідти вигнали. І не треба розповідати про РОсійське ППО яке не ефективне .
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08.08.2022 06:40 Відповісти
Не одній же Чорнобаївці бути цапом-відбувайлом!
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08.08.2022 06:43 Відповісти
Що може горіти на бетонному мосту? Мабуть, там техніки багато понаїхало?
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08.08.2022 07:19 Відповісти
пишуть що оркодебіли всю ремотнту техніку запаркували на мості.

От її і зашкварили, щоб ремонтувати не було чим.
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08.08.2022 08:03 Відповісти
https://youtu.be/krbNR0cs3L0

Вчера вечером посмотрел на ночь, красотища!!!
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08.08.2022 08:15 Відповісти
А все могло бути по другому підірвавши міст коли рашисти в лютому наступали ,все просто але була зрада.
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08.08.2022 08:42 Відповісти
Зради не було, був пройоб, а єто савсєм другоє 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.08.2022 11:45 Відповісти
А якщо пофантазувати і уявити, що мости підірвано і русня не перешла на правий берег? Куди поділася б та армада? Звісно, пішла б на Запоріжжя і Дніпро, а там хто його зна, що було б, враховуючи наш стан на початку березня. А так вони переправилися, закріпилися, накопичилися, і тепер дають змогу себе взяти тепленькими.
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08.08.2022 12:51 Відповісти
Від такої новини в мене серце перестало боліти.
Молимось за вас,рідні захисники!
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08.08.2022 11:13 Відповісти
 
 