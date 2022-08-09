Жіноча збірна України перемогла на Шаховій олімпіаді-2022
Переможницею жіночої сітки Шахової олімпіади в індійському Ченнаї стала збірна України, що випередила команди Грузії та Індії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційні результати змагань.
Українські шахістки перемогли в турнірі, в якому змагалися 162 збірні. Золоті нагороди дісталися українкам за підсумками останнього, 11-го туру.
Жіноча збірна України переграла полячок (3:1). Свої партії завершили перемогами Марія Музичук та Анна Ушеніна, а Анна Музичук і Наталія Букса зіграли свої дуелі внічию. Тим часом фаворит Шахової олімпіади-2022 – збірна Індії – сенсаційно поступилася США (1:3).
Україна разом зі збірною Грузії набрали по 18 пунктів із 22 можливих. Проте українська четвірка перевершила опоненток за додатковими показниками. Індія, США та Канади фінішували з 17 очками.
Напередодні ФІДЕ обрала Узбекистан господарем Шахової олімпіади-2026. Досі збірні України тричі перемагали на форумах. Чоловіки тріумфували в 2004 і 2010 рр. (в іспанській Кальвії та російському Ханти-Мансійську відповідно), а жінки здобули перемогу в 2006 в Турині.
До слова, чинний чемпіон світу Карлсен відмовився від захисту шахової корони проти росіянина Непомнящого.
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А Магнусу отдельный респект, свой титул он обязательно вернет, а садится за стол с кацапом и жать ему руку - оскорбление для вменяемого человека.