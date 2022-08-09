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Жіноча збірна України перемогла на Шаховій олімпіаді-2022

шахи

Переможницею жіночої сітки Шахової олімпіади в індійському Ченнаї стала збірна України, що випередила команди Грузії та Індії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційні результати змагань.

Українські шахістки перемогли в турнірі, в якому змагалися 162 збірні. Золоті нагороди дісталися українкам за підсумками останнього, 11-го туру.

Жіноча збірна України переграла полячок (3:1). Свої партії завершили перемогами Марія Музичук та Анна Ушеніна, а Анна Музичук і Наталія Букса зіграли свої дуелі внічию. Тим часом фаворит Шахової олімпіади-2022 – збірна Індії – сенсаційно поступилася США (1:3).

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Україна разом зі збірною Грузії набрали по 18 пунктів із 22 можливих. Проте українська четвірка перевершила опоненток за додатковими показниками. Індія, США та Канади фінішували з 17 очками.

Напередодні ФІДЕ обрала Узбекистан господарем Шахової олімпіади-2026. Досі збірні України тричі перемагали на форумах. Чоловіки тріумфували в 2004 і 2010 рр. (в іспанській Кальвії та російському Ханти-Мансійську відповідно), а жінки здобули перемогу в 2006 в Турині.

До слова, чинний чемпіон світу Карлсен відмовився від захисту шахової корони проти росіянина Непомнящого.

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перемога (488) Збірна України (144) шахи (87)


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Супер!!!...Респект!!...
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09.08.2022 14:35 Відповісти
Молодцы девчата! Важная победа.
А Магнусу отдельный респект, свой титул он обязательно вернет, а садится за стол с кацапом и жать ему руку - оскорбление для вменяемого человека.
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09.08.2022 14:42 Відповісти
За Магнуса не певен, що це правильно. Найкращий спосіб дошкулити ворогу - перемогти його, хай і у шахах. Загадайте відомий Матч смерті - у радянській версії багато вигаданого, але суть правдива.
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09.08.2022 15:00 Відповісти
Все одно всі знають, що Магнус - справжній чемпіон і №1, так само як знали у 1993-2000 що ним був великий Каспаров, попри всі квазіполітичні формальності ФІДЕ - організації, що себе дискредитувала. Її президент - путінський друг, а попередній - путінський бандит.
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09.08.2022 16:42 Відповісти
Яковлевич,який такий "Матч смерті"?Ти хворий на голову?Країна Магнуса окупована кацапами?Автоматчики оточили ігровий зал і нікого не випускають?Ти хочеш,щоб дяді в краватках тиснули один одному руки,заграли гімни своїх країн,мило посміхалися.І так два тижні.А в цей час кацапи б робили нову Бучу,Оленівку,запускали "Кинджали" по наших містах?Потім учасників в концтабори,або на ростріл...
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09.08.2022 18:46 Відповісти
Карлсона переконали не заважати росіянину стати чемпіоном світу з шахів, що допоможе россії відбілити зіпсований імідж.
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09.08.2022 17:46 Відповісти
Карлсен його вже переміг в листопаді і мотивував свою відмову грати вдруге тим, що йому це вже не цікаво. Тепер замість Карлсена з цим росіянином за звання чемпіона світу гратиме китаєць.
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09.08.2022 19:21 Відповісти
Вітаю українок з першим місцем. Це була досить складна шахова олімпіададля них, українкам довелось грати та перемогати топ 10 команд. Приклад для українськіх чоловіків.
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09.08.2022 17:28 Відповісти
всех колоборантов на дыбу
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09.08.2022 20:28 Відповісти
 
 