НКРЕКП консультується з Енергоспівтовариством ЄС щодо скасування "зеленого" тарифу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг консультується з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС щодо скасування зеленого тарифу для підприємств зеленої енергетики України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання комісії заявив голова НКРЕКП Костантин Ущаповський, відповідаючи на питання народної депутатки Людмили Буймістер, яка попросила підтвердити чи спростувати інформацію про обговорення ідеї на рівні комісії щодо скасування зеленого тарифу в умовах війни.

"Всі заходи, які тим чи іншим чином впливають на фінансову стабілізацію енергосистеми, обговорюються з Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Однак це не говорить про те, що всі вони реалізуються або будуть реалізовуватися", - сказав Ущаповський.

"В принципі обговорюються такі факти (щодо скасування зеленого тарифу – ред.), але нашого переконання що чи треба це робити - поза межами нашої компетенції. Це виключно прерогатива ВР у вигляді відповідного закону і ми це чітко розуміємо", - додав керівник НКРЕКП.

За його словами, 11 серпня представники регулятора проведуть зустріч з асоціаціями відновлюваної енергетики України для того, щоб обговорити всі існуючі питання та виробити певну спільну позицію, яка буде в подальшому реалізовуватись.

"Наша увага повинна бути звернена на максимальний розвиток відновлюваних джерел енергії у зв’язку з тим, що це геополітичне питання і воно дійсно пов’язане з впливом агресора на Європу, на газову війну, тощо. Можу гарантувати що це не випаде з нашої уваги", - підкреслив Ущаповський.

Нагадаємо, 10 червня 2020 року між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику був підписаний Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики. Інвестори погодились на часткове зменшення розміру зеленого тарифу, при цьому уряд пообіцяв вжити низку компенсаторних заходів, спрямованих на стабільне функціонування енергосистеми, своєчасну оплату ВДЕ виробникам, погашення існуючих боргів, а також гарантував незмінність умов державної підтримки галузі зеленої енергетики.

При цьому на початку 2021 року стало відомо, що бельгійський інвестор SREW NV із виробництва електроенергії з відновлюваних джерел звернувся до міжнародного арбітражу з вимогами до України виплатити, мінімум, 70 млн євро. У Мін'юсті тоді повідомили, що бельгійський інвестор звернувся до арбітражу, бо вважає, що Україна "необґрунтовано руйнувала законодавче регулювання у сфері відновлюваної енергетики".