Кремль використовує лідерів етнічних меншин для мобілізації добровольців, - ISW
Влада РФ використовує лідерів іммігрантських і етнічних організацій для формування добровольчих підрозділів, які планує відправити воювати в Україну.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Голова "Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов заявив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють в Пермському краї, повинні сформувати в Пермському краї добровольчий батальйон "Амір Тимур" для підтримки російських військ на Україні.
Джалолов зазначив, що узбеки нібито зобов'язані своїм існуванням в Росії російському народу, а значить, повинні брати участь у війні проти України.
Раніше експерти ISW раніше повідомляли, що російські сили вербують іммігрантів з Центральної Азії в "собянінський" полк в обмін на російське громадянство і фінансову компенсацію. Вони також називали чотири області Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в України - Новосибірську, Саратовську, Ульяновську і Курганську області.
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РусоФашисти кремлівські не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму,
адже це свідчило б про неефективність рашинських систем ППО
Коли після цього я спустився сходами до метро - це був 3,14здєц. Сциклиння, бомжі... ой, пардон, ВЄЛІЧІЄ і МОЩЬ!
В знак благодарности идти убивать Украинцев.
Наши деды дошли до Берлина рядом с этими **********.
Рассчитано на полных дибилов....