Кремль використовує лідерів етнічних меншин для мобілізації добровольців, - ISW

Влада РФ використовує лідерів іммігрантських і етнічних організацій для формування добровольчих підрозділів, які планує відправити воювати в Україну.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова "Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов заявив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють в Пермському краї, повинні сформувати в Пермському краї добровольчий батальйон "Амір Тимур" для підтримки російських військ на Україні.

Джалолов зазначив, що узбеки нібито зобов'язані своїм існуванням в Росії російському народу, а значить, повинні брати участь у війні проти України.

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Раніше експерти ISW раніше повідомляли, що російські сили вербують іммігрантів з Центральної Азії в "собянінський" полк в обмін на російське громадянство і фінансову компенсацію. Вони також називали чотири області Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в України - Новосибірську, Саратовську, Ульяновську і Курганську області.