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Новини Війна
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Кремль використовує лідерів етнічних меншин для мобілізації добровольців, - ISW

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Влада РФ використовує лідерів іммігрантських і етнічних організацій для формування добровольчих підрозділів, які планує відправити воювати в Україну.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова "Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов заявив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють в Пермському краї, повинні сформувати в Пермському краї добровольчий батальйон "Амір Тимур" для підтримки російських військ на Україні.

Джалолов зазначив, що узбеки нібито зобов'язані своїм існуванням в Росії російському народу, а значить, повинні брати участь у війні проти України.

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Раніше експерти ISW раніше повідомляли, що російські сили вербують іммігрантів з Центральної Азії в "собянінський" полк в обмін на російське громадянство і фінансову компенсацію. Вони також називали чотири області Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в України - Новосибірську, Саратовську, Ульяновську і Курганську області.

Автор: 

мігранти (1119) росія (65934) Узбекистан (135)


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Топ коментарі
+10
Нашальнике, Джамшуд - какуля, мана. Танк продаль - плядь купиль (((((
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10.08.2022 07:35
+9
Ваньки заканчиваются что ли ? Начали Дшамшудов и Рафшанов набирать ?
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10.08.2022 07:33
+5
Таджик-хочешь и дальше подметать улицу в мацкве? Поедь и сдохни в Украине. А если повезёт,то будешь подметать в инвалидной коляске. Которую за свой счёт и купишь. Бггг.
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10.08.2022 07:39
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Ваньки заканчиваются что ли ? Начали Дшамшудов и Рафшанов набирать ?
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10.08.2022 07:33 Відповісти
Нашальнике, Джамшуд - какуля, мана. Танк продаль - плядь купиль (((((
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10.08.2022 07:35 Відповісти
"Джалолов зазначив, що узбеки нібито зобов'язані своїм існуванням в Росії російському народу, а значить, повинні брати участь у війні проти України." - йа другий, такой страни нє знайу, гдє так вольна дишит чи-лавєк!😁
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10.08.2022 07:36 Відповісти
Джалолову пояснили в фсб,что его ждет фирменная бутылка "мадам Клико" если он так не скажет.
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10.08.2022 07:51 Відповісти
не, там все серьезней - спецбутылка, генеральская :

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10.08.2022 07:52 Відповісти
Или "вдова Клико"? Не помню точно.
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10.08.2022 07:52 Відповісти
Кличко )))
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10.08.2022 07:54 Відповісти
Чому запаребрік мовчить про бавовну на Кримі? Як води в рот набрали. Анітелень.
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10.08.2022 07:37 Відповісти
Вони ракетами по Україні нададуть відповідь
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10.08.2022 07:40 Відповісти
а до этого что было ? даже не начинали ?
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10.08.2022 07:46 Відповісти
У нас вночі вже збили 2 гівняних ракети.
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10.08.2022 07:47 Відповісти

РусоФашисти кремлівські не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму,
адже це свідчило б про неефективність рашинських систем ППО
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10.08.2022 07:42 Відповісти
у них цугцванг - либо признать что контрразведка говно, либо признать что ПВО говно. поэтому они говорят что мичман с крейсера москва папиросу прикуривал огнеметом, бегая по всему аэродрому
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10.08.2022 07:42 Відповісти
Таджик-хочешь и дальше подметать улицу в мацкве? Поедь и сдохни в Украине. А если повезёт,то будешь подметать в инвалидной коляске. Которую за свой счёт и купишь. Бггг.
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10.08.2022 07:39 Відповісти
Те що бачив там я- трохи відрізняється. Вулицю підмітали "ліца славянской внєшності", а " нєрускіє" стадом вломились до магазину і довели до плачу продавчиню ( також "славянку"), обклавши її фуями і не розрахувавшись за спіжжені цигарки та алкоголь.
Коли після цього я спустився сходами до метро - це був 3,14здєц. Сциклиння, бомжі... ой, пардон, ВЄЛІЧІЄ і МОЩЬ!
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10.08.2022 07:50 Відповісти
крайніє народьі сєвєра южнага проізхождєнія
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10.08.2022 07:41 Відповісти
Bайрактар йому в сраку для повного кайфа і бахнути так щоб смердєчим лайном кремлівську стіну засрало .
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10.08.2022 07:51 Відповісти
Всі так звані "лідери етнічних меншин" в параші щільно під ФСБ, вірніше - кадрові співробітники цого відомства, якщо хто не в курсі.
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10.08.2022 07:55 Відповісти
Они закладывают основание будущего военного конфликта на территории бывшей россии. Что будет, когда имперские воиска потерпят поражение? Понятно что.
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10.08.2022 08:03 Відповісти
Надіявся шо душмани з Афгану ломануця на Середню Азію і тим буде не до допомоги рашці але моджахеди виявились не такими боиовими
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10.08.2022 08:32 Відповісти
Какие оказывается ублюдочные нации населяют Россию.
В знак благодарности идти убивать Украинцев.
Наши деды дошли до Берлина рядом с этими **********.
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10.08.2022 08:39 Відповісти
Только после тебя и твоих детей.....
Рассчитано на полных дибилов....
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10.08.2022 10:18 Відповісти
 
 