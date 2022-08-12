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Новини Війна
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Німеччина зможе пережити зиму без російського газу, - посол Фельдгузен

газ,нафта

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен впевнена, що Німеччина цієї зими зможе обійтися без російського газу в разі припинення його постачання.

Про це дипломат заявила в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи ставку Путіна на те, що європейці змерзнуть без російського газу і відмовляться від підтримки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Переважна більшість німців на боці України, і вони легко підуть на те, щоб зменшити температуру в приміщенні. Це не означає, що ми замерзнемо, - наші газосховища заповнені десь на 75 відсотків, клімат змінився так, що в Німеччині стало тепліше. Тож я впевнена, що ми переживемо цю зиму без проблем і зможемо працювати над тим, щоб справді зменшити залежність від російського газу", - сказала Фельдгузен.

Вона також висловила впевненість у тому, що Німеччина вистоїть і в тому разі, якщо Росія взагалі припинить поставки газу в Європу.

У цьому контексті вона нагадала, що у ФРН активно будують два нових термінали скрапленого газу, перший мають добудувати у Вільгельмсгафені (Нижня Саксонія).

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За словами Фельдгузен, іноді такі кризи потрібні, щоб швидше робити те, що планувалося багато років.

"Німеччина завжди була першою у сфері відновлюваної енергетики, просто наша промисловість - дуже потужна і потребує дуже багато енергії. Але ми вже давно працюємо на відновлюваній енергії, і війна в Україні дала нам поштовх швидше змінити джерела енергетичного імпорту і взагалі бачення, з якими джерелами енергії ми хочемо жити", - зазначила посол ФРН.

Автор: 

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Конечно, поэтому путлер и развязал ядерный терроризм
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12.08.2022 14:57 Відповісти
Ну всьо. Якщо Німеччина запаслася газом, ".. тагда агонь! Нєщадний агонь!" (С)
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12.08.2022 14:59 Відповісти
А когда интересно фрау Меркель потащат в суд за разгром 20-ти бригад бундесвера из 26-ти?
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12.08.2022 15:04 Відповісти
меркель сейчас не до этого - тут пенсия от ***** вот вот накроется
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12.08.2022 15:06 Відповісти
Меркель не пойдет в суд, она будет призывать к диалогу и включать дипломатию. )))
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12.08.2022 16:22 Відповісти
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12.08.2022 15:31 Відповісти
 
 